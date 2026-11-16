Delmira fundó Delicias Chikuqui junto a su hijo, que quería ser chef, y transformó cada rincón de su hogar en un taller. Hoy enfrenta barreras financieras y un local propio que sigue siendo una meta lejana (Foto cortesía FUSAI)

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El uso productivo del hogar alcanza al 54,1% de las Micro y Pequeña Empresa (MYPE) de servicios y al 50,1% de las dedicadas a la producción en El Salvador, de acuerdo con un estudio del Observatorio MYPE, difundido por la Fundación para el Apoyo Integral (FUSAI).

Trabajar desde casa permite ahorrar el alquiler de un local, aprovechar un patrimonio familiar y organizar las tareas con mayor flexibilidad. Sin embargo, los gastos de agua, electricidad, teléfono, internet, ingredientes y materiales siguen formando parte de la estructura de costos.

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Delmira, una emprendedora salvadoreña, indicó a la FUSAI que comenzó con una cocina, una estufa y una pequeña mesa de madera en el comedor, que no reunía las condiciones necesarias para manipular alimentos. Al reconstruir esa etapa, explicó: “Mi espacio era la cocina, la estufa y la mesa del comedor”.

La vivienda como límite para el crecimiento

Las condiciones del hogar restringen la expansión de la empresa para el 48,8% de quienes trabajan desde su vivienda. La limitación no depende únicamente de la falta de espacio: también influyen la situación legal de la propiedad y la exposición a riesgos ambientales.

Un químico salvadoreño de 28 años vierte aceites en un vaso de precipitados para formular jabones y cremas artesanales en el salón de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio MYPE identificó tres obstáculos principales: viviendas sin documentos legales, hogares ubicados en áreas expuestas a amenazas ambientales y construcciones cuyas características dificultan el trabajo. Entre quienes operan desde una casa sin documentación, casi siete de cada diez consideran que esa situación frena el crecimiento de su empresa.

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Una proporción similar percibe esa barrera cuando la vivienda se encuentra en una zona de riesgo ambiental. Entre quienes habitan inmuebles con condiciones inadecuadas para el trabajo, más de seis de cada diez señalan que el hogar limita el desarrollo de la actividad.

La separación entre la vida familiar y la producción también obligó a Delmira a modificar su casa. Para evitar que los pedidos compartieran espacio con la cocina familiar, destinó la sala de convivencia al negocio y dejó de recibir allí reuniones familiares o de su congregación.

La emprendedora explicó que procura mantener ambos ámbitos diferenciados: “Este es el espacio solo para eso, y el otro es para la comida de la familia”. Sobre la necesidad de ordenar las tareas, añadió: “Si no planificamos y organizamos, ¿cómo lo vamos a hacer?”.

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Los clientes, además, suelen pedir descuentos al saber que los productos se preparan en una casa. Delmira sostiene que ese criterio desconoce los costos de producir y el valor de una repostería fresca, elaborada el mismo día, por lo que registra cada gasto hasta el último “granito de azúcar”.

Una mujer salvadoreña de 31 años cose un vestido con máquina en la sala de su hogar junto a un perchero con prendas terminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Construcciones por etapas y barreras para el crédito

La mejora de la vivienda suele avanzar a medida que llegan ingresos o apoyos. El 31,6% de las MYPE realizó construcciones por etapas durante los últimos cinco años, proporción que sube al 43,0% entre los negocios que usan la casa como lugar de trabajo.

Las familias empresarias no sustituyen necesariamente una vivienda por otra: reparan, amplían y adaptan el inmueble disponible según sus recursos. Delmira adquirió su primer horno con el pago de un trabajo, compró otro cuando el anterior terminó su vida útil y recibió una batidora y un clavijero como capital semilla.

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La emprendedora resumió el costo inicial de equipar la casa-taller: “Empezamos de lo más poquito, porque solo el hecho de tener un molde, un rodillo, una lata, todo eso es un costo”. La vivienda donde trabaja y vive todavía está en proceso de pago.

Durante los últimos cinco años, el 21,5% de las MYPE solicitó crédito para vivienda o terreno. En cambio, el 38,1% necesitó financiamiento para comprar, construir, ampliar o mejorar su casa, pero decidió no pedirlo: alrededor de 344.000 negocios.

Más de 344.000 pequeños negocios necesitaron crédito para mejorar su vivienda y no lo pidieron: el miedo al rechazo bancario explica por qué.

La expectativa de que un banco o institución financiera rechazara la solicitud fue la razón más frecuente para no buscar crédito y alcanzó a casi uno de cada tres empresarios. Otros desistieron porque consideraban difíciles los requisitos o no sabían cómo cumplirlos, mientras que las tasas de interés y la falta de garantías tuvieron menor peso entre las razones mencionadas.

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El estudio plantea que un crédito para mejorar una vivienda usada también como lugar de trabajo puede atender ambos propósitos. La ampliación de un ambiente o el acondicionamiento de un área productiva puede mejorar la vida familiar y facilitar la expansión de la empresa.