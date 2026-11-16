La Ley 15.657 fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 6 de octubre de 2026 y promulgada el 30 de ese mes, con vigencia desde noviembre

Guardar

Desde este mes de noviembre, llegar por la derecha ya no garantiza la prioridad de paso en la provincia de Buenos Aires. La Ley 15.657 modificó el Código de Tránsito bonaerense y estableció diez situaciones concretas en que esa regla deja de aplicarse —entre ellas, cuando uno de los vehículos circula por una avenida, ruta o autopista.

La Ley 15.657, sancionada por la Legislatura bonaerense el 6 de octubre de 2026 y promulgada el 30 de ese mes, incorporó el artículo 28 quater a la Ley 13.927 —el Código de Tránsito provincial— con un objetivo concreto: fijar por escrito qué sucede en las intersecciones donde dos vehículos se cruzan desde vías de distinta importancia. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Silvina Vacarezza, del bloque UCR-Cambio Federal.

PUBLICIDAD

La regla base se mantiene intacta: en una bocacalle sin señalización ni otra excepción aplicable, debe ceder el paso quien llega desde la izquierda. Pero la reforma establece una serie de situaciones en que esa lógica queda de lado, y la más relevante tiene que ver con la jerarquía de las vías. Según la nueva redacción, quien ingrese o pretenda cruzar una autopista, semiautopista, ruta, carretera o avenida debe detener su marcha antes de avanzar, sin importar desde qué ángulo se aproxime. Dicho de forma directa: un vehículo que llega por la derecha desde una calle común no tiene prioridad sobre otro que ya circula por una avenida.

Detrás de esa disposición hay una asimetría concreta en los límites de velocidad. En una avenida está permitido circular hasta 60 km/h, mientras que en una calle el tope es de 40 km/h. Exigirle a quien transita a mayor velocidad que ceda el paso a quien llega de una vía secundaria era, según la fundamentación de la norma, una fuente de riesgo que la legislación anterior no resolvía con claridad.

PUBLICIDAD

Quien circule por una avenida, ruta, autopista, semiautopista o carretera tiene prioridad sobre los vehículos que provienen de calles de menor jerarquía, sin importar desde qué lado se aproximan

Esa falta de precisión tenía historia. Cuando Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Tránsito en 2009, la norma nacional contemplaba excepciones a la prioridad de la derecha, pero no mencionaba expresamente a las avenidas entre las vías de mayor jerarquía. Esa omisión derivó en interpretaciones dispares dentro del sistema judicial bonaerense. El caso más resonante involucró un accidente en Tres Arroyos: un automóvil que provenía desde la derecha chocó contra una motocicleta que circulaba por una avenida. La causa llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en mayo de 2018 falló a favor del conductor del automóvil bajo el argumento de la prioridad de la derecha. La reforma legislativa apunta, entre otras cosas, a que ese tipo de situaciones no vuelva a dar lugar a lecturas contradictorias.

Vacarezza sostuvo que la norma procura “otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente”. Tras la sanción, añadió: “Esta ley busca brindar mayor claridad a los conductores. Tener reglas claras también es una forma de contribuir a una convivencia vial más segura”.

PUBLICIDAD

Más allá de la jerarquía vial, la ley enumera otras ocho situaciones en que la prioridad de la derecha deja de aplicarse. La señalización específica en contrario desplaza la regla general. Los vehículos ferroviarios tienen prioridad en todos los casos. Los servicios de urgencia que circulan con sus señales de advertencia activadas, también.

Los peatones que cruzan o están por cruzar por una senda peatonal o un paso habilitado conservan la preferencia. Quien ingresa a una rotonda debe dejar pasar a los vehículos que ya circulan dentro de ella. El conductor que transita por una calle de tierra cede ante quien avanza por una vía pavimentada.

PUBLICIDAD

Quien frena por completo antes de llegar a una encrucijada pierde la prioridad si otro vehículo arriba en movimiento, según establece la Ley 15.657 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos situaciones más completan el esquema. Quien frena por completo antes de llegar a una encrucijada pierde la prioridad si otro vehículo arriba en movimiento. Y quien gira hacia una calle transversal debe aguardar a los vehículos que ya circulan por esa vía. Cuando se forman filas lentas en ambas arterias de una intersección, el paso se alterna: un vehículo por vez desde cada lado.

La norma también regula situaciones fuera del ámbito urbano. En zonas rurales, peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, salvo en sectores con señalización que les otorgue preferencia. En las cuestas estrechas, retrocede el vehículo que desciende, con una excepción: si lleva acoplado o remolque, la regla se invierte.

PUBLICIDAD

La Ley 15.657 establece además que, cuando se presentan varias excepciones de forma simultánea, debe respetarse el orden de prioridades fijado en el texto. Y aclara, al cierre del articulado, que en ausencia de cualquiera de esas situaciones, la prioridad de paso corresponde al vehículo que se aproxima por la derecha.

Uno de los efectos de la reforma es la convergencia normativa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Código de Tránsito y Transporte ya establecía desde hace años que las avenidas tienen prioridad sobre calles y pasajes. Esa unificación de criterios resulta particularmente relevante para quienes circulan de manera habitual entre ambas jurisdicciones.

PUBLICIDAD

Los accidentes ocurridos antes del 30 de octubre de 2026 deberán analizarse conforme a las disposiciones que regían al momento del hecho, por lo que la nueva normativa no tiene efecto retroactivo sobre causas judiciales en curso.