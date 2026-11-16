El director de la consultora Ad Hoc, Javier Correa, sostuvo que el gobierno de Javier Milei atraviesa un proceso de deterioro en su capacidad de conducción política

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La visita del papa León XIV terminó de instalar una agenda centrada en la solidaridad, la desigualdad y la protección de los sectores vulnerables. Su repercusión también abrió interrogantes sobre el escenario político argentino, en un contexto en el que comienza a tomar forma la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 y Javier Milei busca sostener sus posibilidades de reelección.

Para analizar ese escenario, Javier Correa, director de la consultora Ad Hoc, planteó que el Gobierno atraviesa un proceso de deterioro de su liderazgo y que sus últimas decisiones reflejan una creciente preocupación por las urgencias electorales. En diálogo con Infobae a la Tarde, el consultor consideró que el oficialismo perdió parte de la capacidad de conducción que había caracterizado su primera etapa de gestión.

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Uno de los ejemplos que utilizó fue la discusión sobre una eventual suspensión de las PASO. Para Correa, la iniciativa constituye una señal de debilidad política que contrasta con el discurso de confianza del Gobierno sobre sus posibilidades electorales. “Pareciera ser un gobierno que se autopercibe en debilidad”, afirmó.

El analista interpretó el debate por las primarias como una decisión táctica, antes que como una reforma estructural del sistema político. “Me parece que es un gobierno que se está acostumbrando al manejo del cortoplacismo, esta cuestión táctica”, sostuvo.

Un relevamiento de la firma Atlas registró un 62% de valoración negativa sobre la figura de Javier Milei frente al 55% de desaprobación de su gestión (Photo by Tiziana FABI / AFP)

A su juicio, ese comportamiento refleja una pérdida de identidad política. Durante 2024, Milei había construido su legitimidad alrededor de la promesa de transformar el Estado y modificar las estructuras económicas. Sin embargo, Correa consideró que el oficialismo comenzó a perder ese atributo.

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“El atributo de reformista me parece que es lo que está perdiendo”, afirmó. Y agregó: “Esto del cortoplacismo ocurre cuando un gobierno empieza a perder conducción, capacidad de conducción. Y yo ahí veo la erosión del liderazgo”.

El desgaste de Milei y sus posibilidades de reelección

Correa también analizó los indicadores de opinión pública y advirtió que la imagen personal del Presidente atraviesa un deterioro mayor que la evaluación de su administración.

Como referencia, mencionó un relevamiento de Atlas que registró un 62% de negatividad sobre Milei, frente a un 55% de valoración negativa sobre la gestión de Gobierno.

La conversación digital también muestra cambios, según los monitoreos de Ad Hoc. Aunque el mandatario conserva una presencia muy superior a la de sus principales adversarios, el consultor señaló que genera cada vez menos interés y que sus intervenciones públicas despiertan reacciones crecientemente negativas.

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“Cuando acciona, cuando habla, cuando ejecuta algo, se le dispara la negatividad”, explicó.

Correa identificó dos factores detrás de ese deterioro. El primero está relacionado con los episodios de corrupción que afectaron al oficialismo y que, según su interpretación, dañaron uno de los principales activos políticos de Milei: la promesa de representar una alternativa moral frente a la dirigencia tradicional.

El analista Javier Correa descartó que una candidatura simultánea de Javier Milei y Patricia Bullrich resulte matemáticamente competitiva

Al mencionar los casos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Libra y Manuel Adorni, sostuvo que esas controversias afectaron la legitimidad construida durante la campaña electoral. “Ahí vos generás el daño de tu contrato moral”, resumió.

El segundo factor es la situación económica cotidiana. Para el consultor, la percepción de que los ingresos no alcanzan comenzó a modificar la relación de una parte de la sociedad con el Gobierno.

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“La idea de que la plata ahora no alcanza, antes por la inflación, ahora por otras cosas”, señaló.

En ese contexto, explicó que también cambió la atribución de responsabilidades por la situación económica. Mientras que durante los primeros años predominaba el señalamiento al gobierno de Alberto Fernández, esa percepción comenzó a desplazarse hacia la actual administración.

La visita del Papa y las dificultades del peronismo

La repercusión de la visita de León XIV fue otro de los puntos del análisis. Correa consideró que los mensajes del pontífice volvieron a poner en circulación valores vinculados con la solidaridad, el cuidado de los más vulnerables y la preocupación por el prójimo, una agenda que históricamente formó parte de la identidad discursiva del peronismo.

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“El discurso colectivo, el discurso de mirar al prójimo, el discurso de cuidar a los débiles no es lo que hizo el peronismo, evidentemente, por algo no está en el Gobierno, pero sí es el discurso del peronismo”, planteó.

La visita del papa León XIV reintrodujo en el debate público una agenda centrada en la solidaridad y en la protección de los sectores vulnerables (AFP)

Para el director de Ad Hoc, la principal diferencia entre el pontífice y los dirigentes políticos reside en la legitimidad que construyó. “¿Qué tiene el Papa que no tienen los demás? Legitimidad. El canal es muy potente”, afirmó.

Sin embargo, no consideró que esa repercusión se traduzca necesariamente en la aparición de un nuevo liderazgo opositor. Por el contrario, señaló que las disputas internas y el peso de las principales figuras del espacio dificultan la renovación del peronismo.

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“La cúpula del peronismo está cooptada por figuras muy potentes que impiden, obturan un poco esa posibilidad de un tapado que tenga la fortaleza, el financiamiento, la capacidad, el volumen político”, sostuvo.

También cuestionó la falta de una propuesta política capaz de trascender las internas. “El peronismo no logra generar un discurso ni una alternativa nítida, clara. ¿A qué te convoca el peronismo hoy?”, preguntó.

El escenario electoral de 2027

Al proyectar el escenario presidencial, Correa consideró que el resultado dependerá tanto de la evolución del Gobierno como de la capacidad de sus adversarios para construir una alternativa competitiva. En particular, advirtió que el peronismo deberá ampliar su representación para disputar una elección nacional.

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“Si fuese peronismo, iría a la elección del año que viene sabiendo que el 40% de los argentinos va a estar del otro lado y que vos tenés que presentar una alternativa para tratar de llegar al 50”, afirmó.

Las disputas internas y el predominio de sus principales figuras obstaculizan la renovación de liderazgos dentro del peronismo rumbo a 2027

Sobre las posibilidades de reelección de Milei, señaló que una de las variables determinantes será la oferta electoral. En ese marco, se refirió a Patricia Bullrich y a las versiones sobre una eventual candidatura presidencial, aunque aclaró que se trataba de una interpretación personal.

“Lo que entiendo que Patricia intentará hacer, esto es suposición pura, es ser un plan B si Milei no quiere ser”, planteó. De todos modos, descartó que ambos puedan competir simultáneamente con posibilidades de imponerse: “Los dos juntos no hay ninguna posibilidad matemática de que puedan ganar o reelegir”.

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El consultor también advirtió que el desgaste del oficialismo no representa una ventaja automática para la oposición. Milei mantiene una capacidad de instalación pública muy superior a la de sus eventuales competidores, mientras que el peronismo todavía no consiguió definir un liderazgo ni una propuesta que ordene al espacio.

Para Correa, la evolución de los indicadores resulta más relevante que una medición aislada. “Nos gusta mirar mucho más la tendencia, no tanto el número, sino la película. La película es de deterioro notable”, concluyó.

El consultor sintetizó el desafío que enfrenta el Presidente al recordar una de las consignas centrales de su campaña de 2023: “Hay una cosa que es segura, todos los demás te cagaron y yo no”. Tres años después, advirtió, esa estrategia enfrenta un límite: “Es mucho más difícil conducir la indignación cuando vos gobernás, cuando vos sos el responsable asignado por la sociedad”.

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