Camila Giorgi anunció su regreso al tenis tras su misterioso retiro hace más de dos años: “Mi vida ha cambiado mucho”

Giorgi, en marzo de 2024, durante sus últimos partidos en el tenis (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

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La italiana Camila Giorgi volverá al circuito profesional WTA después de haberse alejado de las competencias tras su último partido, disputado en marzo de 2024. La tenista de 34 años comunicó su regreso a través de las redes sociales y presentó al equipo que la acompañará en una etapa que combinará el trabajo deportivo con la resolución de cuestiones fiscales pendientes.

El retorno de Giorgi todavía no tiene un calendario confirmado ni torneos definidos para el año próximo. La tenista informó que preparará su vuelta junto con un nuevo grupo de trabajo, integrado por su esposo y entrenador Andreas Ignacio Pasutti, el preparador físico Marco Panichi, el abogado Pietro Demola y el gerente Fabio Tonelli.

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“En estos dos años mi vida ha cambiado mucho, pero el deseo de jugar y competir nunca me ha abandonado. La maternidad me ha regalado una experiencia extraordinaria y hoy siento que tengo la motivación y la energía necesarias para afrontar este nuevo desafío. Sé que habrá mucho trabajo por hacer, pero tengo ganas de volver a ponerme a prueba y de construir, paso a paso, un nuevo capítulo de mi carrera”, expresó la extenista durante el posteo que además confirmó su reciente llegada a Roma.

La estructura que acompañará a Giorgi tendrá tareas distribuidas. “El regreso estará acompañado por un equipo renovado, seleccionado para apoyar a la tenista en los aspectos técnico, físico y de gestión”, informó el texto. Pasutti, extenista profesional argentino y esposo de la jugadora, será el responsable de la dirección técnica.

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Camila Giorgi estará acompañada en este nuevo proceso con su esposo y entrenador Andreas Ignacio Pasutti

Marco Panichi supervisará la preparación física y el trabajo específico dentro de la cancha. El preparador, exdeportista profesional, cuenta con más de treinta años de experiencia en el acondicionamiento de atletas de alto nivel y trabajó, entre otros, con Novak Djokovic y Jannik Sinner. Pietro Demola será el encargado de los asuntos legales, mientras que Fabio Tonelli asumirá la coordinación y el desarrollo estratégico del proyecto.

“El regreso de Camila Giorgi nace de una firme voluntad y de una decisión consciente. Hemos trabajado en la construcción de un proyecto que pueda acompañarla en esta nueva etapa de su carrera, reuniendo profesionalismo, conocimientos y una visión compartida. Nuestro objetivo es crear una estructura sólida a su alrededor, que le permita concentrarse en el trabajo dentro de la cancha y afrontar este camino con tranquilidad, método y ambición. Somos conscientes de que su regreso requerirá tiempo y esfuerzo, pero creemos en sus cualidades y en el potencial de una de las tenistas italianas más brillantes de las últimas décadas”, explicó su representante, Fabio Tonelli.

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La comunicación también se refirió a los problemas fiscales que rodearon a Giorgi después de su salida misteriosa del tenis. “Paralelamente, se ha iniciado el proceso para resolver las cuestiones fiscales pendientes, que la deportista y su nuevo equipo tienen la intención de abordar de manera clara y con plena colaboración, con el objetivo de garantizar tranquilidad y continuidad al nuevo proyecto profesional. De esta manera, para Camila Giorgi comienza un nuevo desafío: con la pasión de siempre, un nuevo equipo a su lado y la determinación de volver a ganar representando a su país”, concluyó el comunicado.

La tenista italiana compartió detalles de cómo surgió su decisión tras su retiro en 2024

La jugadora nació en Macerata y mantiene un vínculo familiar con la Argentina porque su padre nació en La Plata. Durante 2026, su vida personal cambió de forma marcada: en febrero compartió imágenes para confirmar que se casó con Pasutti. En esa misma ocasión anunció su embarazo y, meses más tarde, publicó una foto tras el nacimiento de su primer hijo, Magnus Vangelis Pasutti.

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En abril de este año, Giorgi respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y dejó entrever que la competencia aún ocupaba un lugar en sus pensamientos. “¿Extraño competir? Un poco”, fue una de sus respuestas. Su carrera ya había tenido distintos cambios, entre ellos su retiro de mayo de 2024, cuando la Agencia Internacional de Integridad del Tenis la incorporó a su lista de jugadoras retiradas.

“Hace años que quería dejarlo, ser tenista es una vida dura. Lo pospuse mucho tiempo...”, confesó en una entrevista con un canal italiano. La exjugadora también rechazó que hubiera desaparecido de manera abrupta del circuito. Sobre las versiones que circularon en torno a su salida, aclaró: “‘¿Desaparecí de repente?’ Esa es la versión que dijeron. No desaparecí, tuve que hacer un anuncio en París sobre mi retiro”.

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A la par de su regreso al tenis, Camila Giorgi comunicó que inició un proceso para resolver las cuestiones fiscales pendientes (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Ya alejada de la actividad profesional, Giorgi incursionó como modelo y posó con prendas de una marca de ropa fundada por su madre y especializada en lencería e indumentaria deportiva con diseños femeninos. También enfrentó acusaciones por presunta evasión fiscal en Italia, con deudas que alcanzaron un millón de euros. “Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a las personas que me gestionaron y ahora estamos en orden. Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez es así”, explicó en 2024.

La tenista también fue acusada de haberse ido de un alojamiento con seis meses de alquiler impagos y de haber sustraído muebles valiosos. Giorgi negó ambas situaciones: “La casa no tenía muebles y nosotros siempre pagamos el alquiler. La noticia me hizo reír”. Cuando se oficializó su retiro, Il Giornale Di Vicenza informó que la jugadora formaba parte de las 25 personas que irían a juicio en una investigación contra una médica que habría realizado vacunaciones falsas contra el Covid-19. La deportista, que llegó al puesto 26° del ranking mundial en 2018, se defendió ante Corriere Della Sera: “Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”.

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La trayectoria de Giorgi incluye cuatro títulos individuales y su victoria de mayor jerarquía fue en el WTA Masters 1000 de Montreal de 2021, donde derrotó a la checa Karolina Plíšková. También ganó el torneo de Bolduque en 2015 ante la suiza Belinda Bencic, Linz en 2018 frente a la rusa Ekaterina Alexandrova y Mérida en 2023 contra la sueca Rebecca Peterson. Durante toda su carrera fue entrenada por su padre, Sergio Giorgi, argentino de ascendencia italiana y excombatiente de la guerra de Malvinas. La muerte de su hermana menor, Antonela Giorgi, en un accidente de tráfico de 2011, marcó a su familia y su recorrido deportivo. Ahora, la italiana busca una nueva oportunidad en el tenis, el deporte que en otro momento la llevó a alejarse de las canchas.

El comunicado de la deportista

Giorgi incursionó en el modelaje