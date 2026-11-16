Franco Colapinto buscará volver a los puntos en la F1 (REUTERS/Raquel Cunha)

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Franco Colapinto afrontará este fin de semana su tercera presentación en el circuito callejero de Las Vegas, donde todavía no logró sumar puntos en sus dos participaciones anteriores. La Fórmula 1 disputará la 21ª fecha de la temporada 2026 entre este jueves y la madrugada del domingo, en un trazado nocturno que recorre el famoso Strip de la ciudad estadounidense.

El piloto de Alpine llega a la cita tras finalizar 13° en el Gran Premio de San Pablo, resultado que extendió a seis la cantidad de carreras consecutivas sin sumar unidades. La última vez que el argentino terminó entre los diez primeros fue en el Gran Premio de España, disputado en septiembre, cuando llegó séptimo. En el medio, había logrado el octavo puesto en el Gran Premio de México, pero una sanción posterior le quitó los cuatro puntos conseguidos en pista.

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En declaraciones difundidas por Alpine en la previa a la carrera, Colapinto se refirió a las particularidades del circuito y al objetivo del equipo para el cierre de temporada. “Es muy emocionante regresar a Las Vegas al comenzar los tres últimos Grandes Premios de la temporada”, señaló el pilarense.

El piloto puso el foco en las condiciones climáticas propias del trazado nocturno. “Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave”, explicó. También anticipó una carrera de alta velocidad: “Podría ser una carrera bastante emocionante debido a sus larguísimas rectas, especialmente con los monoplazas de este año”.

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“Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado”, cerró el argentino, quien calificó al circuito del Strip como uno de los más atractivos del calendario.

El piloto argentino de Alpine hizo hincapié en los neumáticos para este fin de semana (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

La situación de Alpine en el campeonato es poco auspiciosa. El equipo, con pocas chances de superar a Racing Bulls en el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores, confirmó que dejó de trabajar en actualizaciones para el A526 y volcó sus recursos al desarrollo del monoplaza de la próxima temporada. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, tampoco logró revertir el momento: solo sumó un punto en el Gran Premio de los Estados Unidos y acumula un cierre de año tan irregular como el del argentino.

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En la tabla de pilotos, Colapinto ocupa el 12° puesto con 27 puntos, mientras que Gasly se ubica 10° con 42 unidades. El título de pilotos ya quedó en manos de Kimi Antonelli, al igual que el de constructores para Mercedes.

El circuito de Las Vegas no le resultó favorable a Colapinto en sus dos ediciones anteriores. En 2024, cuando corría para Williams, sufrió un fuerte accidente durante la segunda sesión de clasificación que lo obligó a largar desde el pit lane. Pese al contratiempo, remontó hasta el 14° puesto en una carrera que ganó George Russell y que consagró a Max Verstappen como tetracampeón.

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Un año después, ya con Alpine, la lluvia complicó la clasificación y el argentino partió 15°. Un toque con Alexander Albon en la primera curva dañó su monoplaza y terminó 17° en pista, aunque la descalificación posterior de los dos McLaren lo reubicó en el 15° lugar final.

La actividad comenzará este jueves, a las 21.30, con la primera práctica libre. La segunda sesión se disputará en la madrugada del viernes, a la 1.00, y la tercera, esa misma noche, a las 21.30. La clasificación tendrá lugar en la madrugada del sábado 21, a la 1.00, mismo horario en el que se largará la carrera en la madrugada del domingo en Argentina. Transmitirá por Fox Sports y por Disney+ Premium.

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