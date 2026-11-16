El esloveno protagonizó un peculiar momento en la victoria de los Los Ángeles Lakers por 131-123 a Phoenix Suns

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Luka Doncic protagonizó una inédita escena en la NBA al sacarle la pizarra a uno de los ayudantes técnicos durante un tiempo muerto para dar indicaciones defensivas. La situación sucedió en el partido que Los Ángeles Lakers le ganaron por 131-123 a Phoenix Suns. La intervención ocurrió en el último cuarto, cuando una ventaja que había llegado a 31 puntos se redujo hasta seis y los ánimos estaban caldeados ante la posible remontada.

La secuencia se produjo con 3:04 minutos para el desenlace del encuentro y el marcador 122-114. Los asistentes Scott Brooks y Lindsey Harding preparaban la jugada junto a J.J. Redick cuando el esloveno tomó la pizarra de la cancha en la que se organizan las acciones de las manos de la ayudante y se dirigió al círculo en el que se encontraba el resto de los jugadores para dar las indicaciones.

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El gesto se volvió viral, ya que es inusual que un jugador le quite de las manos la pizarra a uno de los ayudantes, aunque la instrucción de Doncic respondía a una situación defensiva detectada un minuto antes. J.J. Redick, entrenador de Los Ángeles Lakers, explicó el mensaje de su figura en la conferencia de prensa.

“Cambiamos a defensa zonal y Collin Gillespie falló un triple; nos relajamos con nuestro base de apoyo. Es un tirador imparable, un especialista. Intentó un triple y lo falló, pero terminó capturando un rebote ofensivo. Luka simplemente nos decía que estuviéramos atentos a sus tiradores imparables”, argumentó el coach, según reprodujo el portal estadounidense New York Post.

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Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles, dispara sobre Khaman Maluach (10), de los Suns de Phoenix, durante el juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Darryl Webb)

Los Ángeles dominó buena parte del encuentro pese a la ausencia de Austin Reaves, quien se recupera de una contusión en el talón izquierdo. Doncic anotó 20 de sus 43 puntos en el primer cuarto, su segunda actuación de al menos 20 unidades en un período inicial durante la temporada.

Ese registro lo convirtió en el único jugador de la liga con más de un primer cuarto de 20 puntos. Terminó además con tres rebotes, nueve asistencias y un 38% de efectividad en triples, algo que refleja su impacto en los resultados de los Lakers.

El equipo liderado por el esloveno llegó al descanso con una ventaja de 64-54 y cerró el tercer cuarto arriba 101-70. Al comenzar el último período, la diferencia era de 104-80, luego de que el equipo hubiera aprovechado los minutos en los que Doncic descansó durante el segundo cuarto. La situación cambió cuando el base volvió al banco al inicio del último segmento. Cuando regresó a la cancha con 6:48 por disputar, los Suns ya habían reducido la distancia a 14 puntos y lograron acercarse a seis en varias ocasiones.

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Doncic, estrella de los Lakers (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

La producción ofensiva de Doncic en los minutos finales y tres tiros libres fallados por Phoenix en los dos últimos minutos evitaron que Los Ángeles perdiera la ventaja. Quentin Grimes aseguró el resultado con un rebote ofensivo y un triple a falta de 34 segundos. Walker Kessler aportó 14 puntos y 12 rebotes, mientras que Matisse Thybulle y Jake LaRavia sumaron 12 puntos cada uno. Collin Sexton, que ingresó desde el banquillo, terminó con 16 puntos y tres asistencias.

La victoria fue la octava consecutiva para Los Ángeles y dejó al equipo con 12-2, una marca presentada como la mejor de la liga. También fue su 12° triunfo de la temporada, resultado que lo ubicó segundo en la Conferencia Oeste. El firme arranque se relaciona con el nivel de Doncic, que promedia 39,0 puntos por partido, además de 7,2 rebotes, 7,8 asistencias y 1,9 robos. Sus porcentajes son del 48,6% en tiros de campo, 40,6% en triples y 86,5% desde la línea de tiros libres.

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