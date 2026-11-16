Moria Casán mostró en vivo un mensaje privado que recibió de la China Suárez: “Lo tengo acá”

Al aire de La mañana con Moria, la conductora presentó en pantalla un mensaje enviado por la actriz.

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Al cierre de la emisión de este lunes de La mañana con Moria, Moria Casán mostró un mensaje privado que le envió Eugenia “la China” Suárez. La conductora tomó su teléfono, anticipó que tenía una respuesta de la actriz y leyó al aire el texto que recibió luego de que le consultara por el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El intercambio fue compartido luego de que Casán se comunicara directamente con Suárez para conocer su posición. La actriz agradeció el trato de la conductora, delimitó su lugar frente a la situación que involucra a la expareja y dejó abierta la posibilidad de conversar más adelante sobre otros asuntos.

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“Tengo acá el mensaje de la China Suárez”, anunció la One antes de mirar la pantalla de su celular y dar a conocer el contenido. La lectura se produjo en el tramo final del programa, con la respuesta de la actriz como cierre de la emisión.

El mensaje que la China Suárez le mandó a Moria Casán

“Hola, diosa, ¿cómo estás? Gracias por tu amor siempre, es un tema de ellos como expareja y familiar en donde yo no me meto, así que no tengo nada para decir. En un futuro charlamos de cosas lindas y trabajo”, escribió Suárez en el mensaje que Casán exhibió frente a las cámaras.

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La frase tuvo dos definiciones concretas. Por un lado, la actriz aclaró que no pretende intervenir en las cuestiones que conciernen a Nara e Icardi como expareja y como familia. Por otro, evitó ampliar su postura sobre los episodios que ocuparon la agenda de los últimos días.

La referencia a “ellos” llegó en medio de la escalada pública y judicial que rodea a la conductora y al futbolista, padres de dos hijas. En ese contexto, el viernes se difundió un video de una discusión entre Nara y Suárez ocurrida en la vivienda de Icardi en Nordelta, durante un operativo policial.

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La diva mostró en pantalla el mensaje privado que le envió la actriz

Por qué la China Suárez podría denunciar a Wanda Nara

Tras la circulación de ese registro, la China Suárez quedó ubicada en el centro de una nueva controversia. En el audio se escucharon insultos y una frase de Nara que fue interpretada como una amenaza. Luego, Angie Balbiani contó en Puro Show que Agustín Rodríguez, abogado civil de la actriz, le confirmó que evaluarían presentar una denuncia por amenazas.

La posibilidad de esa presentación se vinculó con el video y con una declaración posterior de Nara en Primicias Ya. Allí, la empresaria sostuvo que Suárez podía pedir un botón antipánico si eso la dejaba más tranquila. Desde el entorno de la actriz consideraron que esa expresión debía incorporarse al análisis del caso, según explicó Balbiani.

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El mensaje leído por Casán no se refirió de manera puntual a esos hechos. Suárez eligió una respuesta breve y sostuvo que no tenía “nada para decir” acerca del tema, al que definió como una cuestión de la pareja que Nara e Icardi formaron durante años y de su dinámica familiar.

La conductora suele utilizar su vínculo directo con figuras del espectáculo para consultarles sobre hechos de actualidad y luego compartir las respuestas en su ciclo. En las últimas semanas mostró mensajes de Lali Espósito relacionados con su casamiento y también intercambios con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cuando trascendió que los periodistas dejarían de trabajar como dupla.

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En esta oportunidad, Casán eligió guardar la contestación de Suárez hasta el final de La mañana con Moria. El gesto permitió que la propia actriz fijara su posición mediante un mensaje privado, sin una entrevista ni una declaración extensa en cámara.

La despedida del texto también marcó el límite de su intervención por ahora: “En un futuro charlamos de cosas lindas y trabajo”. Con esa frase, Suárez dejó planteada la posibilidad de hablar con la conductora en otro momento, aunque fuera del conflicto que hoy la vincula con Nara e Icardi.