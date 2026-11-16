Alejandro Ros, el diseñador de tapas icónicas de Soda Stereo y Fito Páez, explicó cómo convierte el arte en imágenes

Alejandro Ros compartió cómo crea el vínculo con los artistas para poder diseñar las tapas de sus álbumes (Infobae a las 9 – Infobae en vivo)

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Alejandro Ros construyó una trayectoria ligada a algunas de las portadas más recordadas de la música argentina. Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Bajofondo, Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Fito Páez, Vicentico y Soda Stereo forman parte de la extensa lista de artistas con los que trabajó. Además, desarrolló proyectos en el ámbito periodístico y editorial. Este lunes, el diseñador visitó el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo), para hablar sobre su libro Gráfica Ros y repasar los detalles de su carrera.

Ros llevó al programa varios discos y objetos que diseñó durante su carrera. Entre ellos, mostró una portada de Bersuit Vergarabat y explicó cómo había surgido la imagen de una niña con ojos de muñeca. “Como no conocía a la banda, y ellos trabajaban con un fotógrafo que se llama Salvador Batalla, le pedí a él que me muestre sus fotos y elegí esta de la nena y le pegué los ojitos de muñeca ahí”, relató. A partir de ese trabajo, el diseñador reflexionó sobre la transformación de los discos como objetos físicos. “Estas son cosas que ya no se hacen más”, afirmó.

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“El mundo digital eliminó y no propuso nada superador”, sostuvo. Luego imaginó cómo podrían ser las tapas en las plataformas de streaming: “En un modo en digital, que la tapa se mueva, que se amplíe, que ocupe toda la pantalla, que haya una animación. Bueno, lo estamos esperando todavía”.

Ros recordó cómo hizo la icónica tapa del disco de Bersuit Vergarabat (Captura de video)

Mientras mostraba una edición de Propósito, de Babasónicos, Ros definió esos trabajos como “pequeñas esculturas que ya no se pueden hacer más”. También recordó que los CD incluían las letras de las canciones y otros elementos que permitían establecer una relación diferente con el álbum. “Comprabas un CD y te daba eso”, señaló. “El vinilo es una cosa ya más de nicho. Esto lo encontrás en museos, en cualquier lado. En cambio, el vinilo tenés que ir a una disquería, tener bandeja”, explicó.

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La relación de Ros con la música comenzó en su infancia, en Tucumán. “Ya desde chiquito me gustaba, me encantaba la música, los discos, todo. Era un mundo que me fascinaba y soñaba con hacerlo y bueno, el sueño se cumplió”, contó. “Yo compraba los vinilos y me encantaba la ceremonia de abrirlos, de mirar lo que hay adentro, sacar el disco. Toda esa ceremonia me encantaba y todo lo que pasaba alrededor de ese objeto siempre me fascinó”, recordó.

En 1985 llegó a Buenos Aires para estudiar Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Se inauguraba la carrera, éramos sesenta alumnos nada más y ahora son seis mil. Cambió todo”, explicó. Este jueves presentará allí su libro Gráfica Ros, junto a Lucrecia Martel y Martín Rechimuzzi.

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“Llegué a esta ciudad y me empecé a involucrar con todo. Empecé a salir, a ver recitales, conciertos, a conocer gente. Bueno, ahí una cosa me llevó a la otra”, relató. Uno de sus primeros trabajos importantes fue la portada de Dynamo, de Soda Stereo. “Yo siempre digo: ‘Yo soy como músico frustrado’. A mí me fascina. No entiendo cómo la música sale de una persona”, expresó. Y agregó: “Como no tengo habilidades para hacer música, esta es como mi forma de hacer música”.

“Las ideas nacen del vínculo con el músico. Yo les hago mil preguntas”, afirmó. “A veces llaman, me dicen: ‘Acabo de terminar el disco, ¿me hacés la tapa, que la tengo que entregar la semana que viene?’. No, no, no”, contó. Su método comienza con la escucha del material. “Primero escucho el demo, me voy a la casa o al estudio. Escuchamos juntos el demo, lo que están cocinando”.

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Luego se lleva las canciones a su casa. “Hago una pequeña ceremonia solo para escucharle. Leo mucho las letras y ahí empiezo a trabajar”, detalló. Después realiza bocetos y observa la reacción del músico. “Cuando estoy muy convencido, lo voy a ver para que así veo la reacción física cuando lo ven”, explicó.

El diseñador gráfico recordó uno de sus trabajos con Babasónicos al aire (Captura de video)

Uno de los trabajos que tuvo que defender fue Miami, de Babasónicos. “Los tuve que convencer”, reconoció. “Las letras del disco hablan de eso, de los 90, de toda la cosa, del dos por uno. ‘Vamos a Miami’, de compras, regreso”, explicó. “Yo prefiero realmente que sea inteligente, que sea buena, que te pase algo con la tapa. No me importa que sea desagradable, que el que recibe el objeto sienta algo”, afirmó. “No me importa qué. O sea, algo agradable, desagradable, simpático”, añadió.

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También contó que, cuando no queda conforme con una portada, puede decidir no firmarla. “Si ya veo que hay que entregar y yo no estoy convencido, soy profesional, la entrego. No la firmo”, explicó. “Intento que sea un vínculo amoroso con el otro. Porque si no, no me sale. Si no tengo una amistad, necesito generar un vínculo”, sostuvo.

Sobre Mercedes Sosa, relató: “No pude hablar mucho, a pesar de que somos los dos de Tucumán, que hablamos lo mismo, el mismo acento los dos”. Por ese motivo, definió aquella portada como una imagen bella, pero sin un concepto elaborado a partir de una charla extensa. “Conceptualmente no dice nada la tapa, es solo linda. Ese era el caso inverso de Miami”, señaló.

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"Bocanada", uno de los discos de Gustavo Cerati en el que el diseñador gráfico estuvo involucrado (Captura de video)

Ros también habló sobre la inteligencia artificial. “La IA todavía no tiene ideas. Tenés que promptear”, afirmó. “Yo tengo una idea, entonces es más fácil decírsela y más o menos contarle al músico qué hacer. Pero después el resultado final lo hago de otra forma”, explicó.

Entre sus trabajos preferidos mencionó “Souvenir”, de Miranda!, aunque admitió que no tuvo la repercusión que esperaba. “Me gusta muchísimo esa tapa y no pasó nada. Te digo, una bronca”, confesó. También recordó “Bocanada”, de Gustavo Cerati. “Me inspiré mucho en lo que sonaba, en el sonido del disco, que es como sofisticado, nocturno”, explicó.

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Además de las tapas, desarrolló instalaciones con perfumes y sonidos. “Hago instalaciones”, contó. También organizó durante veinticinco años el Baile de Disfraces. “Es una obra conceptual que la hace la gente. Yo organizo la fiesta”, describió. A esas celebraciones suelen asistir entre 300 y 400 personas, aunque en una edición llegaron a ser 1.500 porque participaron Fito Páez y Lali.

A lo largo de la entrevista, Alejandro Ros dejó en claro que sus portadas no nacen de una imagen aislada ni de un pedido rápido. Se construyen a partir de escuchar, conversar y encontrar una conexión con cada artista. “Como no tengo habilidades para hacer música, esta es como mi forma de hacer música”, resumió.

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Entrevista completa a Alejandro Ros

Entrevista completa a Alejandro Ros (Infobae a las 9 - Infobae en Vivo)

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