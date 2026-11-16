El Tribunal Supremo Electoral mantendrá observadores para las asambleas de proclamación en Zacapa e Izabal pese al estado de sitio. (TSE de Guatemala)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala mantendrá la designación de observadores para las asambleas de proclamación de candidaturas en Zacapa e Izabal, pese al estado de sitio vigente en ambos departamentos.

Los partidos políticos, sin embargo, deberán coordinar cada actividad con el Ministerio de Gobernación y las gobernaciones departamentales para obtener las autorizaciones correspondientes.

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La decisión fue anunciada durante la reunión mensual que el organismo sostiene con los representantes de las organizaciones políticas.

El magistrado Mario Alexander Velásquez explicó que las asambleas forman parte del proceso electoral y que, por ese motivo, el estado de sitio no debe impedir su realización. Aun así, recordó que el acuerdo gubernativo que regula la medida permite disolver reuniones que no cuenten con autorización previa.

La disposición también alcanza a las jornadas de empadronamiento. Las autoridades electorales informaron que estos servicios continuarán, aunque se desarrollarán únicamente durante el día y en lugares que ofrezcan condiciones de seguridad para funcionarios y ciudadanos.

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El TSE prestará los servicios de empadronamiento únicamente en horarios diurnos y en ubicaciones que garanticen la seguridad ciudadana. (TSE de Guatemala)

Los partidos deberán solicitar autorización para sus asambleas

Velásquez indicó que el Tribunal conservará vigentes los nombramientos de observadores encargados de verificar la legalidad de las asambleas de proclamación. El papel de esos delegados consiste en acompañar las actividades partidarias y constatar que se cumplan las normas electorales.

Cada organización deberá tramitar la autorización ante las autoridades locales antes de reunir a sus afiliados. El magistrado pidió que los partidos coordinen con el Ministerio de Gobernación para evitar interrupciones durante los eventos previstos en los departamentos bajo la medida.

“Lo correcto es que debe haber una coordinación”, afirmó Velásquez al referirse a las gestiones necesarias para realizar actividades electorales en las zonas alcanzadas por el estado de sitio.

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El magistrado Mario Alexander Velásquez recordó que la Ley Electoral impide la suspensión de los comicios durante un estado de excepción. (Archivo/TSE de Guatemala)

El funcionario basó esa postura en el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece que un estado de excepción no suspende el proceso electoral ni los derechos constitucionales indispensables para su desarrollo.

El TSE pidió reconsiderar las actividades proselitistas

El magistrado diferenció las asambleas de proclamación de las actividades de proselitismo político. Según explicó, las primeras están directamente vinculadas con el proceso electoral, mientras que la promoción partidaria integra las labores ordinarias y permanentes de las agrupaciones.

Por esa razón, el TSE solicitó a los partidos que reconsideren temporalmente los actos proselitistas en Zacapa e Izabal. La recomendación no implica la suspensión formal de esas actividades, pero apunta a reducir riesgos y evitar conflictos con las restricciones establecidas durante la vigencia de la medida.

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El Tribunal mantendrá los servicios de empadronamiento en horarios diurnos. La institución escogerá los puntos de atención según las condiciones de seguridad de cada lugar, con el objetivo de proteger al personal electoral y a las personas que requieran actualizar o tramitar su inscripción.

El Gobierno de Guatemala decretó un Estado de Sitio en Zacapa e Izabal para fortalecer la seguridad. (Archivo / Gobierno de Guatemala)

Además, el 2 de diciembre está previsto un taller dirigido a las organizaciones políticas sobre la inscripción de candidaturas y el uso del módulo ICO. La actividad incluirá una fase teórica y otra práctica.

El estado de sitio regirá durante 30 días

El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio en Zacapa e Izabal el sábado 14 de noviembre, mediante un acuerdo gubernativo aprobado en Consejo de Ministros. La medida entró en vigor el domingo 15 de noviembre y tendrá una vigencia de 30 días.

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El presidente Bernardo Arévalo, junto a los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de Defensa, Henry Saenz anunció las medidas que se tomarán tras decretar Estado de Sitio en Zacapa e Izabal. (Captura de video)

El Gobierno fundamentó la decisión en informes de seguridad sobre presuntas operaciones vinculadas con el narcotráfico y grupos criminales transnacionales. La medida fue anunciada después de varios hechos violentos en la zona.

Entre ellos figuraron una incursión armada en Huité, donde murieron ocho personas; el ataque donde fallecieron el diputado Julio Portillo en Río Hondo, y tres agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos; y otro ataque en el caserío El Tocino, con cinco muertos y tres mujeres heridas.