Revelaron detalles del cierre que le negó el empate a Argentina en la final del Mundial: “El balón no entró al arco y respiré aliviado”

Imágenes de una jugada durante el enfrentamiento de fútbol entre las selecciones de España y Argentina. La secuencia registra la aproximación ofensiva del combinado argentino hacia el área rival y la acción defensiva del jugador español Pau Cubarsí, quien se lanza al suelo junto a la portería para despejar el balón e impedir la conquista de Marcos Senesi

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Pau Cubarsí describió con una precisión milimétrica la jugada que selló el título mundial de España frente a Argentina en el MetLife Stadium: su intervención en el minuto 120, con el marcador 1-0 a favor de la Roja y el balón a punto de entrar en el arco de Unai Simón, fue el último escollo que separó a la selección española de su segunda Copa del Mundo. El defensor central del FC Barcelona, de apenas 19 años, repasó ese momento y otros pasajes de la final en una entrevista exclusiva con The Athletic.

Cuando muchos jugadores habrían mirado al banco o rezado para que la pelota se fuera afuera, Cubarsí leyó el peligro antes de que se consumara. Lionel Messi había encontrado a Giuliano Simeone con un pase con el exterior del pie, y el carrilero del Atlético de Madrid envió un centro cruzado frente al arco español. Marco Senesi apareció en el lugar exacto para empujar el balón a la red, pero el defensa catalán se le anticipó en la línea de gol y lo mandó a córner. Unai Simón y Mikel Merino lo celebraron como si España acabara de marcar.

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“Recuerdo a Messi con el balón en el borde del área y a Simeone haciendo un desmarque a la espalda de nuestra línea defensiva”, relató el zaguero en la entrevista con The Athletic. “Hubo una pequeña desconexión, pero en cuanto Messi dio el pase, eché un vistazo rápido a mi alrededor para orientarme”.

El central del Barcelona continuó: “Vi a Merino a mi lado y a Senesi intentando atacar el espacio entre Merino y yo. Me di cuenta de que Senesi estaba en una posición peligrosa y, en cuanto Simeone inició el movimiento para centrar el balón, supe que tenía que lanzarme hacia Senesi con todo lo que tenía y dejar que Dios decidiera qué iba a pasar”.

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La caída al césped, según contó, vino acompañada de un silencio que él mismo interpretó como una señal: “Despejé el balón y caí al césped, totalmente agotado. Mantuve la cabeza enterrada en la hierba, sin siquiera mirar hacia atrás. Me di cuenta de que no había un ruido enloquecido en las gradas y entonces levanté uno de mis ojos para comprobar nuestra propia portería. El balón no estaba en el fondo de la red y respiré aliviado. Mi primer pensamiento fue: ‘Vale, una acción menos que defender antes de convertirme en campeón del mundo’”.

El momento exacto del rechazo (REUTERS/Hannah Mckay)

La intervención final no fue el único momento en que el defensa catalán marcó el rumbo del partido. Antes de llegar al tiempo extra, fue protagonista involuntario de uno de los episodios más determinantes de la final: en el minuto 93, Enzo Fernández lo derribó y dejó a la selección argentina con diez jugadores en los instantes finales.

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“Había un balón dividido, una entrada al 50-50, y los dos fuimos con todo”, explicó Cubarsí. “Llegué primero al balón y luego salí volteado por el aire, pero ni siquiera lo recuerdo. Me enteré en cuanto mi cuerpo golpeó el suelo. Cuando estaba en el aire, sentí que mi mente también flotaba. Me hice un poco de daño en la muñeca, pero en una final de un Mundial, la adrenalina te permite superar cualquier cosa”.

Esa capacidad para abstraerse de las circunstancias físicas y emocionales no sorprende en alguien que, con apenas 17 años, debutó en el primer equipo del Barcelona bajo las órdenes de Xavi Hernández y se convirtió en uno de los centrales más jóvenes en consolidarse en La Liga. Formado en La Masía, Cubarsí saltó a la élite sin pasar por cesiones ni etapas de adaptación gradual. Su lectura táctica del juego y su frialdad bajo presión —cualidades que quedaron expuestas en la final de Nueva Jersey— son el producto de una acelerada madurez futbolística que lo llevó a ser convocado a la selección absoluta española antes de cumplir los 18 años.

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El árbitro Slavko Vinčić no había marcado el final cuando, en la vorágine de celebraciones que siguió al pitido, un dirigente de la Real Federación Española de Fútbol se acercó al central para comunicarle que había sido elegido mejor jugador joven del torneo. El momento, según sus propias palabras, lo tomó por sorpresa.

“Me quedé asombrado”, afirmó. “Intentas asimilar lo que has hecho, aunque es difícil. Realmente no estaba pensando en si podía ganarlo —el premio al mejor jugador joven— antes de la final. Sabía que había una posibilidad porque no muchos jugadores jóvenes llegan a la final de un Mundial, pero mi único objetivo era estar a mi mejor nivel y ayudar a España a convertirse en campeona”.

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El galardón llegó como reconocimiento a una actuación sostenida a lo largo de todo el torneo, en el que Cubarsí fue uno de los pilares del esquema defensivo español. El zaguero viene de ser segundo en la votación del Trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo en la gala del Balón de Oro, detrás de su compatriota Lamine Yamal.