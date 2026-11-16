Luego de semanas alejada de la televisión por temas de salud, Carmen Barbieri regresó a su lugar como conductora de su ciclo (Con Carmen – El Nueve)

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Después de varias semanas marcadas por la preocupación de sus compañeros y seguidores, Carmen Barbieri regresó a la conducción de Con Carmen (El Nueve). La conductora había atravesado una internación, una infección urinaria y un cuadro de COVID-19, por lo que debió alejarse de la pantalla durante algunos días. Este lunes volvió al estudio, fue recibida con una ovación y habló sobre las dificultades que enfrentó antes de retomar su trabajo.

“Buenas tardes, estoy acá”, expresó Barbieri al ingresar al programa, mientras sus compañeros la recibían con aplausos. Luego, visiblemente emocionada por el reencuentro, les dedicó unas palabras: “Yo les voy a decir algo, chicos. Los extrañé”. En medio de la bienvenida, la conductora hizo referencia a todo lo que había atravesado y utilizó una palabra que, según explicó, le gustaba especialmente: “Yo amo la palabra casi. Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada...”.

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La conductora relató el diagnóstico que atravesó “Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria”, explicó. Con su particular sentido del humor, Barbieri describió la manera en que ambos cuadros afectaron su cuerpo. “Entonces, entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo”, sumó.

La conductora se vio obligada a dejar sus obligaciones laborales para priorizar su salud (Captura de video)

“Este cuerpo peleaba y yo estaba que no daba más, pero como pude, le di batalla y estoy acá parada”, expresó. “Y otra vez seguimos adelante. Por eso casi pasa esto”, continuó. “En el mientras tanto, me internaron. Gracias a la gente del Zabala, gracias al doctor Espina, que lo adoro”, dijo Carmen.

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“El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios, para ver cómo ando”, relató. “Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá”, agregó entre risas. “Estoy feliz de verlos, los extrañé mucho”, expresó. También contó que, cuando comenzó a sentirse un poco mejor, miró algunas emisiones de Con Carmen durante los días en que no pudo estar al frente del ciclo.

“La verdad que estaba muy débil”, sostuvo. Luego recordó uno de los momentos más complicados de su cuadro: “El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre”. “Siempre me cargan ustedes...”, dijo entre risas. Después, volvió a hablar con seriedad sobre lo que había vivido: “Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava”.

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Carmen contó que estuvo bastante débil y alcanzó los 41 grados de fiebre (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estoy débil con este cuerpo que Dios me dio. Estoy débil, estoy anémica”, reconoció. “Pero estoy feliz de volver a trabajar y que me esperaron”, expresó. “Gracias por esperarme, gracias por hacerme el aguante. Gracias”, dijo.

Cabe recordar que, en las horas previas a su regreso, Barbieri había hablado en exclusiva con Teleshow y había anticipado que todavía no se encontraba completamente recuperada. “La verdad que anduve bastante brava. Estoy muy floja, muy débil. Ahora estoy yendo a trabajar, cuando trabajo no se nota, pero me agito de cualquier cosa. Terrible”, contó. “Me mató el COVID, que se estaba yendo, y tuve una infección urinaria bravísima”, explicó.

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“Tuve un virus, primero una bacteria, que lucharon en mi cuerpo y me destrozaron. Quedé con una anemia... Bueno, no importa, pero estoy mucho mejor. Estoy yendo al canal”, expresó antes de retomar su lugar en la pantalla.

Durante una cena en Cantina Bruno, la actriz y conductora Carmen Barbieri canta con micrófono en mano acompañada por un acordeonista. En el video se observa a comensales sentados a las mesas mientras Barbieri interpreta un tema musical, primero sentada y luego de pie frente a los asistentes del establecimiento gastronómico.

Barbieri también relató cómo había sido uno de los días posteriores al alta. “Ayer, por ejemplo, dormí todo el día, que cuando me despertaba me tomaba la fiebre porque dije: ‘No puedo dormir todo un día entero’. Y no tenía fiebre, por suerte”, explicó.

Ahora, con una nueva internación breve y varios días de recuperación todavía por delante, Carmen Barbieri volvió a ocupar su lugar en Con Carmen. Entre aplausos, humor y agradecimientos, la conductora reconoció que todavía se sentía débil, pero celebró poder reencontrarse con su equipo y volver a hacer aquello que, según sus propias palabras, le devuelve la alegría: trabajar.

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