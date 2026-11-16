Lionel Scaloni se refirió a la posibilidad de sumar a Messi al cuerpo técnico de la selección argentina

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Lionel Scaloni respondió con efervescencia a la consulta sobre la posibilidad de que Lionel Messi se incorpore al cuerpo técnico de la selección argentina pensando en el Mundial 2030. El entrenador se refirió al tema en la conferencia de prensa previa al amistoso ante Costa Rica, en el cierre de la fecha FIFA de noviembre.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá que siga”, afirmó el entrenador.

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El técnico de la Selección respondió así a una consulta sobre una eventual incorporación del capitán histórico del equipo a la estructura de cuerpo técnico. “Si quiere venir, no hay ningún problema. Ahora que no está Walter (Samuel), mirá... que venga”, agregó Scaloni, en referencia a la salida del exayudante de campo.

Scaloni habló sobre la posibilidad de sumar a Messi al cuerpo técnico de la Selección (REUTERS/Amanda Perobelli)

Messi se retiró de la selección mayor el 31 de agosto, a los 39 años, mediante una carta acompañada de un video con los momentos más destacados de su carrera. Su despedida formal con el público argentino se produjo el 6 de octubre en el estadio Monumental, en un amistoso ante Benín que terminó 3-0, donde el rosarino asistió a Nicolás Otamendi y a Nicolás Paz, y convirtió de penal el último gol del encuentro.

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El capitán cerró su trayectoria con la Albiceleste como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la selección, con 208 encuentros, y como máximo goleador histórico, con 126 tantos. Esa cifra se reparte en 55 goles en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América.

Messi participó en seis ediciones de la Copa del Mundo -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y la edición de 2026 disputada en Estados Unidos, México y Canadá-, marca que comparte con Cristiano Ronaldo. En esas seis citas disputó 34 partidos y anotó 21 goles, cifra que lo ubica en el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores mundialistas, por detrás de Kylian Mbappé, que lo superó con 22 tantos. En la edición de 2026, el argentino terminó con ocho goles, dos menos que el delantero francés, que se quedó con la Bota de Oro del torneo, que Argentina perdió en la final ante España.

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Además de los registros goleadores, Messi finalizó su carrera internacional con 70 asistencias, lo que eleva a 196 sus participaciones directas en gol entre tantos y pases. También es el jugador con más victorias en la historia de la selección, con 135, y el que más partidos disputó con la cinta de capitán, con 148 presencias.

En su palmarés con la Albiceleste figuran cuatro títulos: la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima de 2022 ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Catar 2022 y la Copa América 2024 en Miami.

“Hoy, nuevamente acá, es el día más triste de mi carrera, porque voy a extrañar estar defendiendo los colores de la Selección. Pero ahora voy a estar de ese lado (señaló a las tribunas), defendiéndola. Quedó demostrado que cuando nos juntamos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, había expresado el astro en el discurso de su despedida.

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