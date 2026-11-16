Los ADR en Wall Street volvieron a la zona de piso de precios de octubre de 2025.

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Las acciones y los bonos argentinos no escaparon de una negativa tendencia generalizada de Wall Street e incluso potenciaron el sesgo de amplias pérdidas.

Las acciones estadounidenses operaron con caídas durante toda la sesión, dado que los inversores se preparaban para una semana trascendente para el sector de la inteligencia artificial, con la salida a bolsa de Anthropic y la presentación del balance trimestral de Nvidia, sumida en una crisis tras la salida de su CEO, Jensen Huang.

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El promedio industrial Dow Jones de Industriales cayó un 1,4%, mientras que el S&P 500 descendió 1,9% y el tecnológico Nasdaq Composite bajó un 2,5% después de que las acciones registraran ganancias la semana pasada, en un marco de mayor volatilidad.

Las acciones de Nvidia cayeron un 4,1% y los inversores analizaban el futuro del gigante de los semiconductores tras la destitución del ex CEO por parte de su junta directiva. Según un informe de CNBC, la junta no contempla el regreso de Huang. Un informe anterior del Financial Times indicaba que Huang y sus aliados de Silicon Valley estaban discutiendo una campaña para su reincorporación, una idea que el presidente norteamericano Donald Trump también respaldó públicamente.

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El martes, Nvidia presentará sus resultados del tercer trimestre, un informe de ganancias trascendental en cualquier trimestre normal, pero especialmente significativo dado el escándalo y la salida de Huang.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, manifestó que “la cautela en renta variable se combinó con un fuerte retroceso en los precios internacionales del petróleo, ante mejores perspectivas de oferta global, y la persistente expectativa de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal” (Fed de EEUU).

“En la plaza local, los títulos públicos en dólares se acoplaron al clima de aversión global y anotaron caídas casi generalizadas en ambas legislaciones, empujando al indicador de riesgo país. En sintonía, la renta variable local sufrió un fuerte castigo”, apuntó Vlassich.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street arreciaron las pérdidas. Entre los valores más representativos, YPF perdió 5,9%, a USD 35,65, su precio más bajo desde el 4 de marzo. Le siguieron Grupo Galicia (-5,2%) , Vista Energy (-4,2%) y Mercado Libre (-2%). Otras como Supervielle cedieron hasta 7,7 por ciento.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió un 5,3% en pesos, en los 80.671 puntos.

Los bonos Globales y Bonares -en dólares- restaron un 0,6% en promedio, una tendencia que se extiende a toda la deuda emergentes. El riesgo país de JP Morgan creció en 21 unidades, en los 855 puntos básicos.

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Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, señaló que “los bonos no descuentan un default. Descuentan una probabilidad relevante de que la política económica cambie. ¿Es excesivo? En nuestra opinión el mercado mezcla dos riesgos distintos. El primero es el electoral, de cara a 2027. Los inversores siguen de cerca la evolución de la aprobación del Gobierno, las perspectivas de una eventual segunda vuelta y, fundamentalmente, qué grado de continuidad podría tener el rumbo económico bajo distintos escenarios políticos".

“El segundo es un riesgo de liquidez de más corto plazo, vinculado con la disponibilidad de dólares para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Si bien el Gobierno ha señalado que cuenta con el respaldo del swap con China, el mercado todavía espera mayor claridad sobre cómo se instrumentará el financiamiento”, continuó Botto.

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El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero indicó que “El Tesoro usó sus herramientas para aliviar la tensión de liquidez. Recompró deuda larga con depósitos en el BCRA y renovó solo 84% de los vencimientos. La inflación de octubre sorprendió por las tarifas, no por la núcleo, que bajó a 1,5%. Para noviembre esperamos 1,8%, con riesgo al alza si el efecto de zonas frías se extiende. El tipo de cambio sigue quieto, con un BCRA que volvió a comprar”.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cedió un 1,9%, en los 169.218 puntos.

En la plaza cambiaria, un bajo monto de operaciones en el mercado mayorista, con USD 348,1 millones en el segmento de contado -unos USD 280 millones menos que el viernes- fue el trasfondo de una suba de 7,50 pesos o 0,5% para el dólar, a 1.551 pesos.

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“Pasado el mediodía, la demanda se intensificó y llevó la cotización a marcar un máximo intradiario de $1.552, nivel en el que encontró resistencia”, expresó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial anota ahora un incremento de 17 pesos o 1,1% en noviembre, mientras que en el transcurso de 2026 la suba es de 96 pesos o 6,6 por ciento.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.971,72 pesos. El dólar mayorista cotizó a 420,72 pesos o 27,1% de esa referencia para la flotación administrada.

El dólar al púbico ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.575 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.573,65 para la venta y $1.520,20 para la compra. Más acusada fue la suba para el dólar blue, que saltó 30 pesos o 1,9%, a $1.600 para la venta, también un máximo nominal.

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También se presentaron alcistas y en zona de máximos los dólares financieros. El “contado con liquidación” para exteriorizar divisas a través de activos financieros alcanzaba los $1.690 (+0,9%), con una brecha de 139 pesos o 9% respecto del oficial. El dólar MEP se transaba a $1.587 (+0,5%).

Este lunes el dólar en Brasil avanzó doce centavos o un 2,1%, a 5,79 reales por unidad, un máximo desde julio de 2025. Desde el triunfo de Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre, el real brasileño se devaluó un 16 por ciento.

El BCRA compró USD 33 millones en el mercado, el 9,5% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas descontaron USD 130 millones, a USD 49.464 millones, dada la caída de 0,9% en la cotización del oro, a USD 3.851,40 la onza.

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