Cómo cocinar los huevos para cuidar el colesterol y qué alimentos conviene evitar al acompañarlos

La preparación de huevos hervidos evita la adición de grasas saturadas al plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huevo suele quedar bajo sospecha cuando un análisis muestra colesterol elevado, aunque el plato que llega a la mesa incluye mucho más que una yema. La manteca, el tocino, las salchichas, el queso entero y los aceites usados para freír pueden modificar de manera sustancial el aporte de grasas saturadas de una comida.

La discusión no tiene una respuesta idéntica para toda la población. Un ensayo clínico aleatorizado y cruzado publicado en 2025, realizado por investigadores vinculados a la Universidad de South Australia, evaluó por separado el efecto del colesterol dietario de los huevos y el de las grasas saturadas sobre el colesterol LDL, conocido como colesterol malo por su relación con el riesgo cardiovascular.

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En este tipo de estudio, los mismos participantes reciben diferentes intervenciones en períodos sucesivos, con un orden asignado al azar. Los resultados mostraron que una mayor ingesta de grasas saturadas se asociaba con niveles más altos de LDL, mientras que el colesterol dietario no presentó esa relación. El hallazgo refuerza la importancia de considerar el patrón completo de alimentación, sin reemplazar las indicaciones médicas individuales.

Según publicó El Diario NY, la preparación y los acompañamientos adquieren relevancia cuando el objetivo es cuidar el colesterol. El enfoque permite distinguir entre el aporte nutricional propio del huevo y las grasas adicionales que pueden incorporarse durante su preparación, especialmente en recetas que incluyen mantequilla, aceites o ingredientes de origen animal.

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Hervir los huevos evita incorporar grasas añadidas

El colesterol dietario del huevo se concentra en la yema sin importar la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hervir o preparar huevos poché permite cocinarlos sin incorporar una materia grasa. Esa es la diferencia principal frente a una receta hecha con manteca, grasa de tocino o cantidades abundantes de aceite. La cocción no elimina el colesterol dietario de la yema, pero puede evitar que se sumen grasas saturadas al plato.

Mayo Clinic señala que un huevo grande contiene cerca de 186 miligramos de colesterol, concentrado en la yema. La institución también explica que su impacto sobre los niveles en sangre parece ser menor que el de las grasas trans y saturadas. Por lo tanto, para evaluar el efecto de una comida, es necesario considerar el conjunto de sus ingredientes.

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Cuando se elige una preparación en sartén, los aceites vegetales líquidos pueden ocupar el lugar de las grasas sólidas. La Asociación Americana del Corazón recomienda utilizar aceite de oliva o canola en reemplazo de la manteca y otras grasas con mayor contenido de grasas saturadas.

Jo Ann Carson, profesora de nutrición clínica de UT Southwestern Medical Center, afirmó en una publicación de la Asociación Americana del Corazón que el aceite de oliva, canola o maíz puede utilizarse para preparar huevos fritos en lugar de mantequilla o grasa de tocino. La recomendación se integra a un patrón que prioriza grasas insaturadas, sin convertir ningún método de cocción en una garantía para reducir el colesterol en sangre.

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Tocino, manteca y queso pueden definir más el perfil del plato que el huevo solo

La cocción de huevos poché o pasados por agua no suma materia grasa a la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno con huevos suele combinarse con alimentos que aportan grasas saturadas. Tocino, salchichas, carnes procesadas, manteca y porciones abundantes de queso modifican la composición nutricional de la comida y dificultan atribuir al huevo, considerado de forma aislada, cualquier efecto sobre el riesgo cardiovascular.

Mayo Clinic indica que esos acompañamientos podrían contribuir más al riesgo cardiovascular que el huevo. La entidad también sostiene que la fritura con aceite o manteca puede tener un papel mayor que el alimento por sí mismo. Reemplazar los embutidos y las grasas sólidas por verduras, frutas, tostadas integrales o legumbres preparadas sin grasas añadidas permite incorporar más fibra y mejorar la composición nutricional del plato.

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La Asociación Americana del Corazón recomienda una alimentación con frutas, verduras, cereales integrales, proteínas de fuentes variadas y aceites vegetales líquidos. En ese marco, agregar espinaca, tomate, champiñones u otras verduras a un revuelto puede reemplazar parte de los ingredientes con grasas saturadas.

El beneficio de estas combinaciones radica en modificar la composición del desayuno y desplazar alimentos ricos en grasas saturadas. Para quienes buscan reducir el LDL, la utilidad práctica de esos cambios depende de las sustituciones realizadas y de su frecuencia dentro de la alimentación habitual.