Ciencia

El rechazo cotidiano deja una huella emocional que puede favorecer el aislamiento

Una investigación de la Universidad del Sur de Florida analizó respuestas diarias y halló que los desaires pueden asociarse con malestar, enojo y ganas de estar a solas

Dibujo de una persona sentada en un sillón que sostiene un teléfono móvil, junto a una lámpara de pie y bajo una pequeña nube con lluvia.
Las conversaciones sin respuesta en los teléfonos móviles generan sensaciones de preocupación ante el silencio del interlocutor (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El rechazo cotidiano no siempre adopta la forma de una ruptura, una negativa laboral o una discusión abierta. También puede aparecer en un mensaje sin respuesta, una invitación que no llega o una conversación en la que alguien percibe indiferencia. Tristeza, enojo e irritabilidad pueden surgir aun cuando el episodio parezca breve.

La reacción depende de la situación, del vínculo con la otra persona y de la interpretación de lo ocurrido. Un desaire de alguien cercano puede resultar más perturbador que la falta de atención de un desconocido. La frecuencia de estas experiencias y la expectativa de que se repitan también pueden modificar el malestar.

PUBLICIDAD

Una investigación dirigida por Gabriella Silva, de la Universidad del Sur de Florida, y publicada en la revista científica Emotion, examinó cómo los episodios de rechazo registrados en la vida cotidiana se vinculan con las emociones y con la disposición a relacionarse.

El impacto del desaire se concentra en la jornada en que sucede

Cuatro jóvenes conversan ante ordenadores portátiles mientras una mujer escribe a solas en una mesa contigua de una cafetería.
La exclusión interpersonal surge en espacios cotidianos como oficinas, cafeterías o centros universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio utilizó dos métodos de registro. En el primero, 269 personas de entre 18 y 73 años informaron durante dos semanas sus experiencias de rechazo y sus emociones al cierre de cada jornada. En el segundo, 96 participantes de entre 18 y 66 años respondieron consultas aleatorias cuatro veces por día durante 28 días.

PUBLICIDAD

Los investigadores encontraron que sentirse rechazado durante una interacción se asoció ese mismo día con más tristeza, enojo e irritabilidad. También se vinculó con menor disposición a buscar contacto social y con mayor deseo de permanecer a solas.

En el primer estudio, esos efectos no persistieron al día siguiente, un resultado que describe una tendencia dentro de la muestra y no una reacción idéntica para todas las personas.

El segundo registro permitió observar lo que ocurría dentro de una misma jornada. La percepción de rechazo social se relacionó con soledad, vergüenza y dolor emocional, además de enojo e irritabilidad. El análisis detectó relaciones recíprocas entre sentirse rechazado y experimentar dolor o enojo, una dinámica que puede sostener emociones negativas durante el día.

La presencia de estas situaciones fue frecuente en los registros. El 67% de las personas del primer estudio y el 93% de las del segundo informó al menos una experiencia de rechazo durante el período evaluado. La cifra no equipara la intensidad de todos los episodios, pero muestra que los desaires cotidianos estuvieron presentes en una proporción amplia de los participantes.

Estudios científicos analizaron la exclusión y el procesamiento de las emociones

Una mujer sostiene un teléfono móvil sentada a una mesa de madera con una taza de café y un cruasán, dentro de una cafetería.
La ausencia de invitaciones a reuniones y celebraciones fomenta la percepción de indiferencia en los vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación entre exclusión y malestar emocional también fue abordada por Naomi Eisenberger, Matthew Lieberman y Kipling Williams. Su estudio, publicado en la revista científica Science, examinó a participantes durante un juego virtual de pases de pelota en el que eran excluidos.

El experimento utilizó imágenes por resonancia magnética funcional, una técnica que mide cambios en la actividad cerebral vinculados con el flujo sanguíneo. Los autores observaron que, durante la exclusión, aumentaba la actividad en la corteza cingulada anterior dorsal y que esa señal se asociaba con el malestar declarado por los participantes.

El hallazgo no equipara un desaire con una lesión física. El estudio examinó una situación experimental concreta y describió un patrón de actividad cerebral similar al observado en investigaciones sobre dolor físico. Su aporte permite precisar por qué la exclusión puede generar malestar intenso, sin convertir una experiencia cotidiana en un problema clínico por sí misma.

La investigación de la Universidad del Sur de Florida distinguió, además, a participantes con y sin trastorno de ansiedad social. Entre quienes tenían ese diagnóstico, el rechazo se vinculó con mayor vergüenza, humillación y deseo de aislamiento.

La incomodidad posterior a un episodio ocasional no basta para establecer un diagnóstico, que requiere una evaluación profesional de síntomas persistentes y de su interferencia en la vida diaria.

Temas Relacionados

SoledadansiedadEmocionesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos técnicas experimentales buscan mejorar el tratamiento de la depresión mediante el estudio de los circuitos cerebrales

Investigadores analizan el potencial del ultrasonido focalizado para modular regiones profundas del cerebro y de las resonancias magnéticas repetidas para identificar patrones neuronales individuales

Dos técnicas experimentales buscan mejorar el tratamiento de la depresión mediante el estudio de los circuitos cerebrales

Buenos Aires reunió a referentes de la simulación en salud: cómo funciona y por qué puede mejorar la seguridad del paciente

Un simposio internacional organizado por Fundación Garrahan convocó a especialistas, docentes e investigadores de distintos países para debatir el uso de inteligencia artificial, tecnología y nuevas herramientas de formación orientadas a detectar riesgos en la atención

Buenos Aires reunió a referentes de la simulación en salud: cómo funciona y por qué puede mejorar la seguridad del paciente

Onicofagia: qué ocurre cuando el impulso de morderse las uñas es difícil de frenar y afecta la vida cotidiana

Especialistas explican la relación entre estos comportamientos repetitivos, la ansiedad y la necesidad de una evaluación clínica ante lesiones o malestar

Onicofagia: qué ocurre cuando el impulso de morderse las uñas es difícil de frenar y afecta la vida cotidiana

Científicos desarrollan un método para convertir residuos de café en biocombustibles con mayor eficiencia

Investigadores de la Universitat Rovira i Virgili lograron recuperar cerca del 90% del aceite mediante un proceso de extracción que reduce las impurezas y permite aprovechar el material restante para otras aplicaciones industriales

Científicos desarrollan un método para convertir residuos de café en biocombustibles con mayor eficiencia

Cómo la inteligencia artificial mejoró un implante cerebral para que una persona con ceguera perciba destellos de luz

Investigadores de universidades de Estados Unidos, Suiza y España desarrollaron un sistema experimental que ajusta la estimulación eléctrica según la actividad neuronal de cada paciente, con resultados más precisos y un menor uso de corriente

Cómo la inteligencia artificial mejoró un implante cerebral para que una persona con ceguera perciba destellos de luz

DEPORTES

La frase de Ronaldinho que causó sensación entre los fanáticos tras su primer partido oficial luego de 11 años

La frase de Ronaldinho que causó sensación entre los fanáticos tras su primer partido oficial luego de 11 años

El Boca de Arruabarrena se enfoca en la final de Sudamericana: cómo están Paredes y Blanco, el factor Villa y la ilusión de Aranda

Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez y logró el ascenso a Primera División

Diego Forlán reveló el gesto de Riquelme con su familia durante el triunfo de Uruguay ante Argentina: “Es muy amigo”

El nuevo álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en su viaje por Perú: “Todavía sin palabras”

TELESHOW

Carmen Barbieri, tras su internación, deslumbró cantando tango y adelantó cuándo regresa a la TV

Carmen Barbieri, tras su internación, deslumbró cantando tango y adelantó cuándo regresa a la TV

Guerra de fotos provocativas entre Wanda y Zaira Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi: bikinis, pileta y polémica

Martín Cirio anunció en Huracán su lanzamiento político y luego aclaró sus dichos: “Me voy a postular a diputado”

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”

Cristales austríacos, pantalón con tajo y un guiño a Star Wars: el look de Juana Viale para este domingo

INFOBAE AMÉRICA

Qué cuestionan Alexa Zamora y Haydée Castillo sobre la apertura al diálogo defendida por Nicaragua en Madrid

Qué cuestionan Alexa Zamora y Haydée Castillo sobre la apertura al diálogo defendida por Nicaragua en Madrid

Cuba recibe un tercer cargamento humanitario, un vuelo de esperanza para familias vulnerables

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reivindica el exilio al ingresar en la RAE

Fin de semana violento: cuatro personas fueron acuchilladas en Costa Rica

Finalizó el Festival de Cine de Mar del Plata: todos los ganadores de una edición que reunió a 75 mil espectadores