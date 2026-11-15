El rechazo cotidiano deja una huella emocional que puede favorecer el aislamiento

Las conversaciones sin respuesta en los teléfonos móviles generan sensaciones de preocupación ante el silencio del interlocutor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El rechazo cotidiano no siempre adopta la forma de una ruptura, una negativa laboral o una discusión abierta. También puede aparecer en un mensaje sin respuesta, una invitación que no llega o una conversación en la que alguien percibe indiferencia. Tristeza, enojo e irritabilidad pueden surgir aun cuando el episodio parezca breve.

La reacción depende de la situación, del vínculo con la otra persona y de la interpretación de lo ocurrido. Un desaire de alguien cercano puede resultar más perturbador que la falta de atención de un desconocido. La frecuencia de estas experiencias y la expectativa de que se repitan también pueden modificar el malestar.

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Una investigación dirigida por Gabriella Silva, de la Universidad del Sur de Florida, y publicada en la revista científica Emotion, examinó cómo los episodios de rechazo registrados en la vida cotidiana se vinculan con las emociones y con la disposición a relacionarse.

El impacto del desaire se concentra en la jornada en que sucede

La exclusión interpersonal surge en espacios cotidianos como oficinas, cafeterías o centros universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio utilizó dos métodos de registro. En el primero, 269 personas de entre 18 y 73 años informaron durante dos semanas sus experiencias de rechazo y sus emociones al cierre de cada jornada. En el segundo, 96 participantes de entre 18 y 66 años respondieron consultas aleatorias cuatro veces por día durante 28 días.

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Los investigadores encontraron que sentirse rechazado durante una interacción se asoció ese mismo día con más tristeza, enojo e irritabilidad. También se vinculó con menor disposición a buscar contacto social y con mayor deseo de permanecer a solas.

En el primer estudio, esos efectos no persistieron al día siguiente, un resultado que describe una tendencia dentro de la muestra y no una reacción idéntica para todas las personas.

El segundo registro permitió observar lo que ocurría dentro de una misma jornada. La percepción de rechazo social se relacionó con soledad, vergüenza y dolor emocional, además de enojo e irritabilidad. El análisis detectó relaciones recíprocas entre sentirse rechazado y experimentar dolor o enojo, una dinámica que puede sostener emociones negativas durante el día.

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La presencia de estas situaciones fue frecuente en los registros. El 67% de las personas del primer estudio y el 93% de las del segundo informó al menos una experiencia de rechazo durante el período evaluado. La cifra no equipara la intensidad de todos los episodios, pero muestra que los desaires cotidianos estuvieron presentes en una proporción amplia de los participantes.

Estudios científicos analizaron la exclusión y el procesamiento de las emociones

La ausencia de invitaciones a reuniones y celebraciones fomenta la percepción de indiferencia en los vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación entre exclusión y malestar emocional también fue abordada por Naomi Eisenberger, Matthew Lieberman y Kipling Williams. Su estudio, publicado en la revista científica Science, examinó a participantes durante un juego virtual de pases de pelota en el que eran excluidos.

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El experimento utilizó imágenes por resonancia magnética funcional, una técnica que mide cambios en la actividad cerebral vinculados con el flujo sanguíneo. Los autores observaron que, durante la exclusión, aumentaba la actividad en la corteza cingulada anterior dorsal y que esa señal se asociaba con el malestar declarado por los participantes.

El hallazgo no equipara un desaire con una lesión física. El estudio examinó una situación experimental concreta y describió un patrón de actividad cerebral similar al observado en investigaciones sobre dolor físico. Su aporte permite precisar por qué la exclusión puede generar malestar intenso, sin convertir una experiencia cotidiana en un problema clínico por sí misma.

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La investigación de la Universidad del Sur de Florida distinguió, además, a participantes con y sin trastorno de ansiedad social. Entre quienes tenían ese diagnóstico, el rechazo se vinculó con mayor vergüenza, humillación y deseo de aislamiento.

La incomodidad posterior a un episodio ocasional no basta para establecer un diagnóstico, que requiere una evaluación profesional de síntomas persistentes y de su interferencia en la vida diaria.