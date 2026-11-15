Sociedad

Encontraron muertos a un padre y sus tres hijas en el norte de Salta: los habían denunciado como desaparecidos

Las víctimas habían emprendido un viaje desde Formosa y durante el trayecto sus familiares habían perdido el contacto con ellos. Se conocieron los resultados de las autopsias

Dos camionetas policiales, dos oficiales de seguridad y dos hombres vestidos de civil sobre un camino de tierra con árboles
La denuncia por desaparición había sido radicada el viernes (Gentileza: El Tribuno)
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Un hombre de 24 años y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron hallados muertos cerca de Alto de la Sierra, en el departamento Rivadavia, al norte de Salta, luego de que emprendieran un viaje en motocicleta desde Formosa. El viernes habían radicado una denuncia por desaparición, tras haber perdido contacto con sus familiares.

Adrián Pérez había salido el viernes al mediodía desde la localidad formoseña de María Cristina junto a las niñas con destino a la localidad salteña donde residía la familia. Durante la tarde, su pareja perdió contacto con ellos y denunció la desaparición ante las autoridades.

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Tras la denuncia, se activó un rastrillaje para ubicar al hombre y a sus hijas. Sin embargo, las tareas debieron suspenderse durante la noche debido a las dificultades del terreno y a la falta de visibilidad.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, el operativo se reanudó el sábado por la mañana. Fue así que los equipos localizaron los cuerpos en las proximidades de Alto de la Sierra, en un camino vecinal situado a unos 20 kilómetros del paraje Bragado.

Cartel verde con letras blancas que indican ALTO LA SIERRA, montado sobre dos postes de madera en un camino de tierra con arbustos
Las víctimas fueron encontradas en Alto de la Sierra (Facebook: Formosa Online)

Aparentemente, el hombre fue ubicado junto a la motocicleta durante la madrugada. Poco después, las tres niñas fueron encontradas en distintos puntos de la zona, a una distancia aproximada de 500 metros.

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Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el médico legal de la Policía realizó el examen cadavérico. Fue así que se determinó que las víctimas sufrieron un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de insolación y deshidratación aguda.

La investigación está a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien ordenó medidas para reconstruir el recorrido y las circunstancias en las que murieron Pérez y sus hijas.

En el lugar intervino personal de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), según indicaron fuentes oficiales del caso.

Ordenan prisión preventiva para acusado de matar a un hombre en Salta

La Justicia de Salta ordenó la prisión preventiva de un hombre de 26 años, imputado de forma provisoria por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de un joven de 31 años. La víctima fue hallada herida en la puerta de su casa y el personal médico constató su muerte al llegar al lugar.

El detenido está acusado de haber asesinado a un hombre de 31 años en la puerta de su casa
El detenido está acusado de haber asesinado a un hombre de 31 años en la puerta de su casa

El juez del Distrito Centro, Aldo Saravia, resolvió que el acusado permanezca detenido luego de que finalizara la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. La medida respondió al pedido presentado por el Ministerio Público Fiscal salteño.

Según trascendió, la jornada contó con la intervención del auxiliar fiscal Ignacio Carrizo Agüero, quien actuó bajo las directivas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. Asimismo, se conoció que el imputado declaró ante el juez, aunque decidió no responder preguntas.

El episodio ocurrió durante la mañana del lunes 9 de noviembre. En ese momento, la pareja del joven llamó al Sistema de Emergencias 911 después de encontrarlo gravemente herido frente a la vivienda.

Poco después, la autopsia estableció que murió a causa de un shock hipovolémico, producto de una lesión provocada por un arma de fuego. El estudio determinó que la pérdida de sangre fue la causa médica de la muerte.

Por el momento, los datos difundidos no precisan cuál habría sido el vínculo entre el imputado y la víctima, ni informan sobre un posible móvil. Tampoco se detallaron públicamente las pruebas que sustentan la imputación formulada contra el acusado.

La Fiscalía dispuso distintas medidas para reconstruir el hecho y definir las responsabilidades penales. Hasta el momento, no se difundió el posible móvil, el vínculo entre el acusado y la víctima ni las pruebas que sustentan la imputación.

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