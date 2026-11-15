Ciencia

Dos técnicas experimentales buscan mejorar el tratamiento de la depresión mediante el estudio de los circuitos cerebrales

Investigadores analizan el potencial del ultrasonido focalizado para modular regiones profundas del cerebro y de las resonancias magnéticas repetidas para identificar patrones neuronales individuales

Mano con bata blanca que sostiene un diapasón con ondas hacia una cabeza de perfil que muestra un corte transversal del cerebro.
El mapeo funcional individual utiliza la resonancia magnética para el estudio de los circuitos cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El estudio de los circuitos cerebrales asociados con la depresión y otros trastornos psiquiátricos abrió dos líneas de investigación que todavía no forman parte de los tratamientos habituales. La primera busca modular regiones profundas del cerebro con ultrasonido focalizado de baja intensidad. La segunda apunta a medir, con resonancias repetidas, cómo se organizan y cambian las redes cerebrales de cada persona.

El interés de ambas técnicas está en una limitación concreta: los síntomas pueden variar entre pacientes que comparten un mismo diagnóstico, mientras que buena parte de la investigación por imágenes se basa en promedios de grupos. La estimulación magnética transcraneal actúa principalmente sobre zonas cercanas al cráneo y la estimulación cerebral profunda requiere cirugía, por lo que el acceso a circuitos ubicados en áreas más profundas plantea desafíos clínicos y técnicos.

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Un estudio publicado en Neurosurgical Focus analizó la evidencia sobre ultrasonido focalizado en trastornos psiquiátricos. El trabajo, elaborado por investigadores de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, examinó artículos indexados entre 2014 y 2024 e identificó diez estudios clínicos y 14 ensayos en curso. Los autores concluyeron que la literatura disponible aún es temprana y heterogénea.

La posibilidad de intervenir sobre circuitos cerebrales concretos y, a la vez, registrar su funcionamiento individual explica por qué estos métodos ocupan un lugar creciente en la investigación. Sin embargo, los resultados disponibles no permiten presentar ninguna de las dos herramientas como una terapia consolidada para la depresión, la ansiedad u otros diagnósticos psiquiátricos.

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El ultrasonido focalizado se prueba para alcanzar regiones cerebrales profundas

Una mujer con bata azul apoya un dispositivo sobre la cabeza de un hombre que lleva un gorro azul, junto a una pantalla con imágenes cerebrales.
La neuromodulación no invasiva con ultrasonido focalizado se encuentra en etapa de investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ultrasonido focalizado de baja intensidad, también llamado LIFU por su denominación en inglés, utiliza ondas acústicas dirigidas a un objetivo cerebral. En investigación, se evalúa su capacidad para modificar de forma reversible la actividad de zonas profundas sin implantar electrodos ni realizar una intervención quirúrgica.

Un estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con simulación fue publicado en Neuropsychopharmacology, revista científica dedicada a la relación entre neurociencia, fármacos y salud mental. La investigación evaluó a 21 personas con trastorno depresivo mayor y dirigió LIFU a tractos de sustancia blanca de la cápsula interna anterior, una región usada como objetivo en intervenciones quirúrgicas para depresión resistente.

El estudio informó que la estimulación activa modificó la conectividad funcional de los circuitos vinculados con el área tratada frente a la simulación. También registró cambios breves en emoción positiva. Los autores aclararon que se trató de una prueba de factibilidad y seguridad, sin potencia estadística para demostrar eficacia terapéutica ni cambios medibles en la gravedad de la depresión dos horas después de la intervención.

El mapeo de precisión registra variaciones que los promedios pueden ocultar

Una mujer acostada en la camilla de un resonador magnético junto a una técnica médica frente a monitores con imágenes del cerebro.
El ultrasonido focalizado de baja intensidad busca modular regiones cerebrales profundas sin recurrir a cirugías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapeo funcional de precisión usa imágenes por resonancia magnética funcional repetidas para identificar redes cerebrales específicas de una persona. A diferencia de los estudios que comparan un promedio entre grupos, este método necesita muchas horas de registro de cada participante para estimar con mayor estabilidad la ubicación y conexión de sus circuitos.

Un estudio publicado en Nature aplicó esta estrategia a la depresión. Investigadores de Weill Cornell Medicine, en Nueva York, analizaron 11 conjuntos de datos que incluyeron 187 personas examinadas de manera repetida y más de 21.000 minutos de resonancia funcional.

El equipo describió una expansión de la red de saliencia frontoestriatal en la mayoría de los participantes con depresión, un sistema cerebral vinculado con la atención y los procesos de recompensa. Su tamaño se mantuvo estable a lo largo del tiempo, mientras que las variaciones en la conectividad de determinados circuitos se asociaron con cambios en la intensidad de algunos síntomas.

Algunas personas incluidas en la investigación fueron sometidas a resonancias hasta 62 veces durante un año y medio. Ese seguimiento permitió distinguir entre una característica cerebral relativamente estable y modificaciones que acompañaban cambios en síntomas concretos. Los autores plantearon que este tipo de medición puede aportar datos para la investigación de marcadores de riesgo y de respuestas al tratamiento, aunque no constituye una prueba diagnóstica de uso clínico.

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