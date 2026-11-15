El próximo fenómeno político que ve el Gobierno y el ultimátum de Milei a sus funcionarios

Javier Milei en el Palacio Libertad durante la visita del Papa León XIV

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La economía al servicio de la persona. Humanismo y sensibilidad. El papa León XIV dejó numerosas consignas en los discursos que emitió durante su visita a la Argentina. Es imposible no trasladarlas al plano de la política, pese a que su palabra tiene un sentido evangelizador. En la Casa Rosada todavía no tienen una conclusión acabada sobre si este suceso histórico generará un cambio en las pretensiones del electorado. Parece ser pronto para decirlo.

Cada funcionario tiene su propia lectura. Uno de ellos, de diálogo permanente con Javier Milei, opinaba que el principal efecto político de este viaje es el empoderamiento de la Iglesia como institución altamente legitimada. En el mismo sentido, otro de ellos : “Además de movilizar 8 millones de personas en todo el país, fueron capaces de emitir un discurso que, si lo hubiera dicho cualquier otro partido o dirigente político, le habría valido una puteada desde la Casa Rosada”.

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No se trata de una apreciación menor. La narrativa que durante estos años no pudo utilizar el peronismo kirchnerista podrá encarnarla con mayor facilidad la Iglesia, esta vez con la plataforma ya instalada por parte del Sumo Pontífice. En el Gobierno ven que no dejarán de tener una tensión con esta institución, a la cual Milei no recibió en ocasión alguna hasta la visita del Papa y las ceremonias protocolares por fechas patrias.

El papa León XIV aplaude mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, se prepara para dirigirse a las autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad

Aunque no lo hicieron trascender públicamente, en el entorno del Presidente masticaron bronca ante la actitud de una importantísima figura eclesiástica que llamó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para pedirle que llevara más presos a la Cárcel de Devoto para la actividad de León XIV. La discusión fue acalorada, pero la funcionaria le dijo que no podía hacer nada porque era un entuerto administrativo y judicial.

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Estos cortocircuitos ya habían trascendido a la esfera pública. Antes de la visita de León XIV, una de las figuras más carismáticas del ámbito eclesiático, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, que puso en duda los números que publica el Gobierno. “Dicen que sacaron a millones de la pobreza, pero los pusieron en la miseria”, dijo.

Y es que la economía libertaria oscila entre cifras positivas y negativas. En el Gobierno reconocen que está costando llevar al Índice General de Precios (IPC) hacia el 1% mensual. La inflación de octubre fue de 2,2% pero exaltan que la núcleo fue de 1,5%. La consultora LCG afirma que la canasta con la que se miden los precios actualmente (confeccionada en 2004 y 2005) pondera menos los servicios que la actualización metodológica que el INDEC había preparado a este año. Si el Gobierno no hubiera postergado su implementación, ese número habría sido 2,4%.

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No son pocos los que ya se imaginan el reclamo de la Iglesia el año próximo. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, podrá hacer lo propio frente a Milei el año próximo durante el Tedeum por el 25 de mayo. En julio pasado, pidió fortalecer el compromiso para aquellos argentinos que padecen actualmente “el agobio de la falta de trabajo y la aflicción de la pobreza”. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) informó días atrás que hay 32.429 empresas menos desde noviembre de 2023 y 10.234 en lo que va del año.

León XIV en el Palacio Libertad

Aunque con menos legitimidad social para recoger ese reclamo, el peronismo seguramente busque hacer campaña con consignas similares el año próximo, donde la dinámica del presupuesto será clave. Ya hay algunas tensiones que se avizoran en el horizonte. En diciembre creen que habrá déficit primario y financiero. Sería la segunda vez en el año que se vulnere esa ancla del programa macroeconómico. En la administración libertaria dicen que será pasajero, dado que ese registró estará condicionado por el pago de aguinaldos de la administración pública nacional, pero reconocen que no es un suceso menor, dado que aquello no pasó ni en 2024 ni 2025.

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Hace tiempo que Luis Caputo le viene advirtiendo a los funcionarios políticos del Gobierno que debe empezar a desplegar cada vez más ases bajo la manga para no bordear el rojo fiscal. Esa situación implica menores herramientas desde lo político.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicó un informe ejecutivo sobre la Ejecución Financiera del Presupuesto en el que advierte que ya se usó el 84,1% del crédito vigente hasta octubre. Se trata de la mayor ejecución de los últimos diez años, frente a un promedio del 71,8% a esta altura del año. Analizan que deberán incrementar el monto total del Presupuesto.

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La ejecución del Presupuesto 2016-2026. (ASAP)

En medio de ese contexto, el Gobierno busca acelerar la aprobación del Presupuesto 2027 y, para eso, tuvo que aceptar pedidos de los aliados del PRO, UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. El dictamen en la Comisión de Presupuesto está previsto para el martes 17, la votación en Diputados el miércoles 25 y el paso al Senado en las sesiones extraordinarias de diciembre.

Los negociadores de Diputados se comprometieron a garantizar fondos para las prestaciones de Discapacidad, aunque todavía no precisó partidas, distribución ni mecanismos de actualización. Con las universidades busca un acuerdo que combine más recursos con beneficios en las contribuciones patronales. A los gobernadores y aliados ya se les incorporó obras provinciales, sin detallar cuáles ni por cuánto monto. Y al PRO se le autorizó la concesión hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista que solicitaba.

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El Presupuesto es condición indispensable para la rendición de cuentas con el FMI. “Más caro va a salir no tenerlo”, dicen cerca del Presidente, que dos semanas atrás les pidió a sus funcionarios durante la reunión de Gabinete que era obligatoria su aprobación, así como la Reforma Política. Todas antes de fin de año.

A los Menem no les disgustaba la idea de esperar a los primeros meses del año próximo, pero acataron la directiva. El Presidente no suele intervenir en la estrategia política, pero cuando lo hace no quedan lecturas dobles. “Saben que tienen la obligación de avanzar. Es un ultimátum”, dice un integrante de la Mesa Política respecto de los negociadores del oficialismo.

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Karina Milei y su equipo político

Milei y el equipo económico consideran que es vital la aprobación de la Reforma Política con la mayor celeridad posible. El objetivo es brindarle múltiples señales al mercado: ganar tiempo para que se recupere la economía antes de que comiencen los momentos de volatilidad preelectoral, limitar la organización del peronismo para la primera vuelta y generar un acuerdo político con gobernadores y partidos aliados.

El momento es clave. Cerca de Caputo miran con atención lo que podría pasar en la próxima reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). La consultora GMA Capital informó que el mercado da un 87% de probabilidad para que la tasa de referencia suba 250 puntos básicos. Ese endurecimiento de la política monetaria podría suponer desafíos para el rendimiento de los instrumentos argentinos. “Si el consenso del mercado es arriba de 50%, la FED va a subir”, se resignan en Economía.

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Ante esto, una fuente inobjetable del Gobierno confirmó a Infobae que ya se están cerrando los detalles del borrador del proyecto con los gobernadores aliados. “La idea ya es tener 37 votos. Vamos a cerrar con el PRO, los radicales y algunos provinciales. El objetivo es dictaminar esta semana”, indicó.

Son conversaciones que todavía se mantienen de manera subterránea. Otro de los principales negociadores de LLA dijo que lo único que queda pendiente es “ver cómo se integran las listas conjuntas en las elecciones de octubre”. Hay gobernadores con los que directamente ya se logró un acuerdo de palabra sobre qué lugar ocuparán en los cargos para el Senado y la Cámara de Diputados, y si competirán bajo colectoras o bajo otro esquema.

Hubo muchas reuniones que no trascendieron en las que también se habló sobre cómo competirá La Libertad Avanza en el plano provincial. En varias de ellas ya se decidió no competir por la gobernación, pero no se les comunicó esa decisión a las militancias de base para no desmotivarlas.

“Se está trabajando en un acuerdo, pero no se puede menospreciar a los legisladores nacionales que se ilusionan con competir. Tampoco a quienes quieren ser candidatos locales. Hay que contenerlos”, señalan.

La neuquina Nadia Márquez es una de las que no sería candidata a gobernadora. En el armado desmienten que se haya decidido, pero no niegan que eso forma parte de las conversaciones con el gobernador Rolando Figueroa. Algo similar ocurre con Luis Petri, a quien no postularían para competir contra el radicalismo de Alfredo Cornejo. No son pocos los que piensan que podría abrirse y competir por su cuenta. Ganas e intención de voto no le faltan.

Lo curioso es que un integrante del círculo de Karina Milei se refirió a la Reforma Electoral que se tratará esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dijo que, en realidad, ese llamado representa “un desafío para Patricia Bullrich” para ver si consigue alinearse con la Casa Rosada. La jefa de bloque se ocupó de aclarar, fuera de los micrófonos, que votará a favor.

No serían momentos para jugar con el humor de la exministra de Seguridad. Este martes es la fecha límite para presentar a los integrantes por el Senado para el Consejo de la Magistratura, el influyente organismo que candidatea y remueve jueces federales y nacionales. Ella es quien tiene que firmar la carta para las postulaciones. No otra persona. El primer cupo por el oficialismo será Nadia Márquez, con quien Bullrich se peleó semanas atrás. ¿Estará de acuerdo en enviarlo? No está previsto que vaya a hacer lo contrario.

Como a la primera minoría le corresponden dos puestos en vez de uno, los libertarios enviarán como segundo cupo al salteño Gonzalo Guzmán Coraita. Así, el cordobés Luis Juez no podrá renovar su lugar. Pero el Justicialismo hizo una jugada semanas atrás: sumó una banca para superar los 21 integrantes que tiene La Libertad Avanza para quedarse con esa silla adicional. Aun así, indican que al momento del recambio legislativo, el oficialismo tenía 20 lugares porque Juez se sumó después. Seguramente se judicalizará. En la Cámara de Diputados la ecuación es más sencilla y los libertarios enviarán los nombres del cordobés Gonzalo Roca y la bonaerense Giselle Castelnuovo.

Bullrich volverá a reunirse con Karina este martes por la mañana en la Casa Rosada, en una nueva reunión de la Mesa Política. Todavía es un enigma qué se dirán y si disimularán los cortocircuitos de las últimas semanas. Tres de los integrantes de ese esquema le quitan dramatismo al asunto y creen que no habrá careos.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

No está previsto que el Presidente la vaya a convocar a Olivos. Tampoco hará una reunión de Gabinete esta semana. Milei sigue pensando que Bullrich es la dirigente que mejor lo complementa en términos políticos y continúa viéndola como una compañera de fórmula. Eso se está difuminando con fuerza con el pasar de los días. Tanto de un lado, como del otro.

El Presidente conoce el anhelo de Bullrich de aspirar a la Presidencia. Su oferta para propiciarle ese camino de cara al 2031 es una sola: dar vía libre dentro de todo el oficialismo para que se generen internas en las legislativas de 2029.

Si consigue la reelección, Milei cree que su sucesión debe darse en ese marco, y que ese mercado de candidatos se dirimirá en libre competencia dentro del ámbito de la centroderecha. Quien gane, será el mejor: una suerte de traslación de la teoría económica al plano político.

Quienes integran el entorno cercanísimo de los hermanos Milei consideran que el despliegue de esa interna afectará la dinámica del oficialismo. “Va a ser algo parecido a Somalia. Una anomia de poder, porque van a estar todos disputándoselo”, es una sentencia que repiten en un despacho de la Casa Rosada. En otras alas coinciden. Aunque a muchos les guste mirar a mediano plazo, lo cierto es que el Gobierno debe encauzar cuanto antes sus posibilidades de reelegir. “Para hablar hay que ganar”, han cantado en más de una ocasión los streamers oficialistas.