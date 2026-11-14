Sociedad

Dos acróbatas cordobeses que iban a un funeral a despedir a un amigo fueron detenidos por el ICE en Arizona

Son Gustavo Romanello y Agustín Baccega, quienes trabajan en Estados Unidos desde 2020. Los arrestaron el 7 de noviembre en el Aeropuerto de Phoenix. La aduana norteamericana sostiene que excedieron los períodos de permanencia autorizados

Acróbatas cordobeses detenidos por la ICE en Arizona
Según sus familiares, los hombres ingresaron de forma legal, tenían permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, sigla de U.S. Immigration and Customs Enforcement) informó que detuvo el 7 de noviembre a los acróbatas cordobeses Gustavo Romanello y Agustín Baccega en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando los jóvenes viajaban al funeral de un amigo.

Hoy ambos permanecen bajo custodia en centros distintos mientras se definen sus procesos migratorios en Estados Unidos. Baccega está alojado en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center. Romanello ya tiene fecha asignada para una audiencia ante la Justicia migratoria; Baccega aún espera una definición sobre cuándo será escuchado.

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Acróbatas cordobeses detenidos por la ICE en Arizona
Los acróbatas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Phoenix, Arizona

Los dos artistas habían llegado al país en 2020 y, según sus familiares, ingresaron de forma legal y tenían permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución.

Pero la posición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es diferente: confirmó que los dos argentinos ingresaron documentados a Estados Unidos, pero señaló que excedieron los períodos de permanencia autorizados. La agencia describió los arrestos como parte de una operación selectiva y aclaró que un permiso de trabajo no otorga por sí mismo estatus migratorio regular ni evita una detención o deportación.

Por eso, las detenciones detención abrieron una disputa entre esa versión y la explicación oficial de las autoridades migratorias. Samuel Sketers, abogado de ambos acróbatas, cuestionó que no hubiera una entrevista previa antes de que los casos fueran enviados a una corte de inmigración.

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Acróbatas cordobeses detenidos por la ICE en Arizona
Gustavo Romanello y Agustín Baccega, los acróbatas detenidos en Estados Unidos

El letrado explicó a Spectrum Noticias Florida que en este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande”, afirmó al medio estadounidense.

Quiénes son los acróbatas y la angustiante opinión de sus madres

Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, integraban el ámbito artístico de Universal Orlando. El primero trabajaba de manera directa para el complejo; el segundo prestaba servicios mediante una empresa externa y también se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.

La incertidumbre sobre las condiciones de alojamiento y el futuro judicial de los artistas movilizó a sus allegados en Córdoba. Mónica Benseny, madre de Baccega, describió el impacto de la detención en declaraciones a Spectrum Noticias Florida: “La verdad es que la situación es terrible, tremendamente angustiante, desesperante. Los dos, Agustín y Gustavo, son personas excelentes”. Y destacó que conoce a Romanello desde hace más de 10 años y definió a ambos como responsables, honestos, cumplidores y trabajadores.

Por su parte, Liliana Soria, madre de este último, expresó su preocupación por la distancia y la falta de información. “Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”, dijo a Telemundo.

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