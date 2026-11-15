Buenos Aires reunió a referentes de la simulación en salud: cómo funciona y por qué puede mejorar la seguridad del paciente

El lema Futuros prósperos orientó los debates sobre cómo los sistemas de salud pueden fortalecer el aprendizaje el juicio clínico y la colaboración entre profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Buenos Aires fue sede del Simposio Internacional de Simulación en Salud (SIM26) y del Global Network for Simulation in Healthcare Summit 2026, dos encuentros que reunieron a referentes de la formación sanitaria para debatir sobre inteligencia artificial, salud cerebral, tecnología y seguridad del paciente. Las actividades organizadas por Fundación Garrahan convocaron a especialistas, educadores, investigadores y profesionales de distintos países.

La apertura reunió a referentes internacionales de simulación clínica, neurociencias y educación en salud. Durante las exposiciones, los especialistas abordaron los efectos del envejecimiento poblacional, las posibilidades de la inteligencia artificial para personalizar cuidados y el papel de las instituciones en la prevención de riesgos para la salud mental y cognitiva de los equipos.

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La directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, Silvia Kassab, dio la bienvenida a las delegaciones y destacó la importancia de que el encuentro global se realice en Argentina. “El trabajo en equipo, el trabajo en red y el trabajo en esto que significa la red global es lo que fortalece”, afirmó.

La cumbre Global Network for Simulation in Healthcare llegó por primera vez a América Latina, después de pasar por ciudades de Europa Medio Oriente y América del Norte, con una agenda sobre salud cerebral inteligencia artificial recursos humanos y seguridad del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cumbre global llegó por primera vez a América Latina

Los copresidentes y codirectores del GNSH Summit, Lennox Huang y Pamela R. Jeffries, presentaron el lema de esta edición, “Futuros prósperos”, como una propuesta para pensar cómo los sistemas de salud pueden fortalecer el aprendizaje, el juicio clínico y la colaboración entre profesionales.

Huang recordó que la red global pasó por ciudades de Europa, Medio Oriente y América del Norte antes de llegar a Buenos Aires. Según explicó, el trabajo conjunto permitió debatir desafíos como la presión sobre la fuerza laboral sanitaria, la salud planetaria, la inteligencia artificial y la construcción de sistemas más seguros.

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Jeffries propuso trasladar la discusión sobre salud cerebral a los ámbitos donde se forman y trabajan los equipos sanitarios. “¿Qué podríamos cambiar en nuestro propio entorno que le dé a las personas una mejor oportunidad de pensar, aprender y trabajar juntas?”, planteó ante los asistentes.

La especialista sostuvo que la expansión de herramientas de inteligencia artificial obliga a revisar qué capacidades humanas deben preservarse y fortalecerse. En ese marco, señaló que la simulación puede ser útil para probar cambios en procesos de trabajo o sistemas apoyados por IA antes de que lleguen a la atención de pacientes.

La conferencia de apertura estuvo a cargo del neurocientífico Agustín Ibáñez, quien expuso sobre la relación entre envejecimiento, demencia, ambiente y tecnología. Su presentación se centró en el concepto de “capital cerebral”, que integra la salud cognitiva con habilidades como la creatividad, el juicio y la colaboración.

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La inteligencia artificial fue uno de los ejes del encuentro: los especialistas plantearon que puede personalizar cuidados y contribuir a la salud cerebral de precisión si incorpora datos sobre las condiciones de vida de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ibáñez advirtió que los modelos de prevención y diagnóstico deben considerar de manera conjunta factores biológicos, sociales y ambientales. “La división entre biología y medio ambiente es solo un artificio académico; en la vida real, la biología y el entorno van de la mano”, sostuvo.

El investigador también planteó que la inteligencia artificial puede contribuir a desarrollar estrategias de salud cerebral de precisión, siempre que incorpore información sobre el contexto de vida de las personas. Entre los factores mencionados incluyó la calidad ambiental, la educación, las condiciones de vivienda, los vínculos sociales, el estrés y el acceso a cuidados.

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Durante su exposición, señaló que los datos disponibles sobre demencia y envejecimiento están concentrados en poblaciones de Europa y Estados Unidos, una limitación que, según afirmó, dificulta trasladar esos modelos a regiones con realidades sociales, genéticas y ambientales diferentes, como América Latina.

El debate llegó al lugar de trabajo

La jornada también incluyó una conversación entre Elaine C. Meyer y la neuropsicóloga argentina María Roca sobre la salud cerebral en el trabajo. Roca sostuvo que las organizaciones deben ir más allá de iniciativas aisladas de bienestar y revisar las dinámicas cotidianas que pueden afectar el descanso, el estrés y la salud mental de las personas.

“La gente pasa la mayor parte de su vida trabajando”, afirmó Roca, quien propuso que las empresas midan riesgos como problemas de sueño, estrés, agotamiento y falta de apoyo social para diseñar intervenciones específicas.

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La especialista ejemplificó que prácticas habituales, como enviar mensajes fuera del horario laboral o durante vacaciones, pueden incidir en el bienestar de los equipos. También remarcó la necesidad de capacitar a los liderazgos para identificar señales de alerta de ansiedad, depresión o sobrecarga dentro de sus grupos de trabajo.

Los modelos de prevención y diagnóstico de demencia deben integrar factores biológicos sociales y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Roca, el enfoque de capital cerebral no debe limitarse a una lógica de productividad. “El valor económico del capital cerebral es solo un aspecto. El valor humano va mucho más allá”, planteó al referirse a la necesidad de integrar la inclusión y la neurodiversidad en las organizaciones.

La segunda jornada reunió al SIM26 y al GNSH Summit en una apertura conjunta

La segunda jornada del Simposio comenzó con una ceremonia de apertura conjunta. El director del Simposio, Nadir Ayrad, presentó el trabajo de la Fundación Garrahan y el recorrido de su Programa de Simulación en Salud.

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Ayrad señaló que la Fundación forma parte del Hospital Garrahan, un hospital público pediátrico, y explicó que la institución genera espacios de soporte social para ese establecimiento y otros hospitales del país. También se refirió a la formación de los equipos de salud: “Hace 18 años empezamos con nuestro Programa de Simulación en Salud y, desde que lo hicimos, en conexión con Eliana Escudero, con Chile, formando cientos de profesionales de Argentina primero, de Chile después, haciendo conexiones con el resto del mundo y trayendo esos formadores hacia Argentina”.

Para el director del Simposio, la simulación en salud es “la herramienta por excelencia” para cambiar indicadores de los pacientes, de los equipos de salud y del sistema.

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La codirectora del encuentro, Eliana Escudero, destacó que el GNSH eligiera realizar la actividad en Buenos Aires y definió la instancia como un encuentro regional. “Por primera vez, GNSH y su summit, su cumbre, se hace en Latinoamérica”, afirmó.

Escudero mencionó entre los temas de la agenda la salud cerebral, la inteligencia artificial, los recursos humanos y la seguridad del paciente. También sostuvo que la simulación requiere trabajo conjunto entre profesiones y disciplinas. “Hacemos debriefings en círculo. Nadie está por arriba de otro”, señaló, y propuso que la pedagogía, las formas de enseñar y aprender y las relaciones entre pares y pacientes trasciendan el ámbito específico de la simulación.

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Ayrad sostuvo que los copresidentes de GNSH, Lennox Huang y Pamela Jeffries, tuvieron “la visión que trasciende lo institucional” y la convicción de que la simulación puede cambiar la salud global.

Los datos sobre demencia y envejecimiento se concentran en poblaciones de Europa y Estados Unidos, una situación que dificulta trasladar esos modelos a América Latina (Imagen ilustrativa Infobae)

Huang dijo que el encuentro fue distinto de otras conferencias de la red porque reunió dos agendas en simultáneo. Explicó que GNSH suele realizar sus actividades junto a universidades o instituciones académicas y que la experiencia en Argentina permitirá conocer qué funcionó y qué aspectos deberán mejorarse.

El copresidente indicó que la red buscó llegar a distintas regiones del mundo y observó que las conferencias de salud y de simulación tienden a concentrarse en países del norte del ecuador, particularmente en Estados Unidos, Canadá y Europa. “Hemos estado cruzando los océanos para nuestras conferencias, pero no hemos ido al sur. Y ciertamente no hemos estado en América Latina”, expresó. Según afirmó, la llegada a la región fue una oportunidad para aprender y apoyar los esfuerzos que ya se desarrollan en el ámbito local.

Victoria Brazil explicó el alcance de la simulación traslacional

La médica de emergencias, profesora y directora del Translational Simulation Collaborative de Bond University, Victoria Brazil, presentó una exposición sobre simulación traslacional. Organizó su intervención en tres partes: una definición del enfoque, un repaso de las formas en que se aplica y una serie de preguntas sobre su desarrollo futuro.

Para introducir el tema, planteó una situación clínica: una mujer sufrió una hemorragia posparto, llegó al quirófano, recibió transfusiones, pasó por terapia intensiva y sobrevivió. El episodio, sin embargo, no tuvo un buen resultado para el equipo.

La expositora señaló que la formación adicional y la simulación pueden ser parte de la respuesta, pero sostuvo que, al analizar el caso, aparecieron problemas que excedían las habilidades individuales. Mencionó una guía de 24 páginas, dificultades en la relación entre profesiones, la falta de una llave de ascensor para trasladar rápidamente a una paciente al quirófano y dudas sobre el circuito para recibir sangre del banco de sangre.

La salud cerebral en el trabajo fue parte de la agenda, con propuestas para que las organizaciones midan riesgos vinculados con problemas de sueño estrés agotamiento y falta de apoyo social (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hace 15 años habría dicho que eso no era algo de lo que debía ocuparse la simulación”, planteó. Sin embargo, sostuvo que los profesionales del área pueden ayudar a los clínicos a usar simulaciones para comprender qué falló y para probar nuevos métodos en un entorno seguro antes de aplicarlos en la atención.

Brazil definió esa tarea como simulación traslacional o simulación de sistemas. La vinculó con la mejora de la calidad, la comprensión de cómo operan los sistemas de salud y las personas dentro de ellos, y la posibilidad de probar edificios, espacios, circuitos, equipos y tecnologías antes de que los pacientes estén expuestos a ellos. También la relacionó con la brecha entre lo que se supone que sucede en un sistema de salud y lo que efectivamente ocurre cuando se lo reproduce en una simulación realista.

La especialista citó experiencias desarrolladas durante la pandemia de COVID-19, cuando distintos servicios tuvieron que modificar el manejo de la vía aérea y el prono en terapia intensiva. También relató un trabajo realizado para reducir el tiempo de traslado de pacientes con infarto desde el departamento de urgencias hasta el laboratorio de cateterismo. A partir de simulaciones del recorrido del paciente, los equipos identificaron obstáculos y redujeron a la mitad el tiempo entre la llegada y el ingreso al laboratorio durante los seis meses posteriores, en comparación con los seis meses previos.

Brazil afirmó que el enfoque se replicó en otras áreas, entre ellas la atención de los accidentes cerebrovasculares, mediante cambios pequeños e iterativos en los recorridos de los pacientes. Agregó que también permite identificar prácticas clínicas que existen en el trabajo cotidiano, pero que no figuran en las guías.

Brazil señaló que las simulaciones de sistemas pueden utilizarse para conocer la experiencia de los pacientes. Expuso un caso en un servicio nuevo de terapia electroconvulsiva dentro de una unidad de salud mental. El servicio contaba con un espacio nuevo, equipos con experiencia que no habían trabajado juntos y anestesistas preocupados por una posible emergencia de vía aérea lejos de sus áreas habituales.

En ese contexto, participaron cinco pacientes simulados que realizaron el circuito de admisión, acreditación, terapia electroconvulsiva con sedación y recuperación. La actividad permitió detectar cuestiones prácticas, como la ubicación de un carro y de cortinas. El hallazgo principal fue el testimonio de un participante simulado: mientras esperaba afuera podía escuchar todo lo que ocurría en la sala y eso le resultaba aterrador.

La simulación traslacional permite reproducir recorridos clínicos y procesos de trabajo para identificar fallas en circuitos equipos espacios y tecnologías antes de que los pacientes queden expuestos a riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brazil explicó que la admisión se trasladó 50 metros por el pasillo para ofrecer un entorno más seguro, privado y de mayor apoyo antes del procedimiento. También describió una experiencia de Australia del Sur sobre pacientes indígenas que acceden a servicios hospitalarios. A través de una “simulación de recorrido”, participantes recorrieron desde la consulta externa hasta la admisión e identificaron obstáculos para acceder a recursos, guías, materiales y personas de apoyo disponibles.

En la segunda parte de su exposición, Brazil aclaró que no considera la simulación traslacional una etiqueta, sino un marco conceptual para pensar la contribución de la simulación a la calidad y la seguridad en salud. Según explicó, el propósito consiste en conocer los entornos de trabajo y a las personas que actúan en ellos para mejorarlos.

El proceso, dijo, presenta dificultades porque exige definir métodos, metodologías y fundamentos conceptuales. Mencionó herramientas provenientes del pensamiento de diseño, la mejora de la calidad, el comportamiento organizacional y otros campos. También planteó la necesidad de comprender conceptos como los sistemas adaptativos complejos más allá de su uso como expresión general.

Durante el intercambio posterior, ante una consulta sobre cómo conseguir que las organizaciones actúen después de que una simulación genera datos e historias, Brazil respondió que el proceso no debería comenzar con el servicio de simulación que produce información por su cuenta. “Empiezas con ellos pidiéndolo”, dijo. Añadió que antes realizaba simulaciones de trauma, encontraba problemas e intentaba llevar esos resultados a las autoridades; en cambio, consideró que el trabajo debe partir de una necesidad planteada por el área que solicita ayuda.

Las simulaciones de sistemas también pueden incorporar la experiencia de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones para que la inteligencia artificial transforme procesos

En la sesión especial “El lado humano de la IA”, Isabela Ribeiro abordó la relación entre tecnología, gestión del cambio y transformación de procesos.

La expositora sostuvo que la inteligencia artificial puede aportar a la resolución de problemas, pero remarcó que las personas deben decidir cuándo usarla y cuándo no. “Lo más importante que vamos a tener que hacer ahora, ya que la IA se nos viene encima, es entender cuándo usar la IA y cuándo no usar la IA”, afirmó.

Llevar la simulación de la política a la práctica

En la conversación con líderes de organizaciones globales de simulación sobre gobernanza, política y futuro del campo, el consultor internacional Martín Sabignoso se refirió a la crisis de recursos humanos y a los desafíos de calidad de los sistemas de salud.

“Frente a la crisis de recursos humanos y los desafíos de calidad que enfrentan nuestros sistemas de salud, la simulación debe dejar de pensarse solamente como una herramienta educativa. Su verdadero potencial está en ayudarnos a formar mejores equipos, mejorar la seguridad de los pacientes y construir sistemas de salud que aprendan”, expresó.