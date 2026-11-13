Ciencia

Parálisis del sueño: por qué la mente puede despertar antes de que el cuerpo reaccione

El fenómeno, que ocurre durante la fase REM, puede provocar inmovilidad muscular pese a que la conciencia ya se recuperó por completo. Qué hay detrás de los temores y las alucinaciones que suelen aparecer en ese periodo, según especialistas de Harvard y Cleveland Clinic

Pintura en acuarela de una persona acostada en una cama y una figura oscura vaporosa que flota sobre ella bajo la luz de una lámpara.
La parálisis del sueño es una parasomnia transitoria en la que el individuo recupera la conciencia sin poder moverse ni hablar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir con continuidad permite que el cuerpo atraviese las distintas fases del descanso y complete procesos vinculados con la recuperación física y mental. Sin embargo, condiciones como el insomnio, los horarios irregulares, la privación de sueño o los despertares reiterados pueden alterar ese ciclo y repercutir en el estado de alerta durante el día.

Entre los fenómenos que pueden aparecer en esas transiciones está la parálisis del sueño, una experiencia breve en la que una persona recupera la conciencia pero no consigue moverse ni hablar. La sensación puede incluir presión en el pecho, miedo intenso o percepciones que parecen reales. En una entrevista con The Guardian, el neurocientífico de Harvard Baland Jalal explicó que la combinación de inmovilidad, conciencia del entorno y alucinaciones puede volver estos episodios especialmente inquietantes.

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Aunque suele describirse como una vivencia angustiante, las instituciones especializadas coinciden en que, de forma aislada, no representa un peligro médico grave. La importancia de conocer su mecanismo radica en distinguir un episodio ocasional de situaciones que afectan el descanso de manera persistente o que podrían estar asociadas con otros trastornos del sueño.

La parálisis del sueño aparece cuando la mente despierta antes que los músculos

La parálisis del sueño ocurre al quedarse dormido, al despertar o en ambas transiciones. De acuerdo con Cleveland Clinic, se trata de una parasomnia, es decir, un fenómeno no deseado que sucede mientras se duerme o durante el pasaje entre el sueño y la vigilia. Durante esos segundos o minutos, la persona permanece consciente de lo que sucede alrededor, pero no puede mover los brazos, las piernas o el cuerpo, y tampoco puede hablar.

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El mecanismo está relacionado con la fase de movimientos oculares rápidos, conocida como sueño REM. Según explicó la doctora Susie Fong, especialista en medicina del sueño de la Universidad de California (UCLA Health), en esta etapa el cerebro inhibe temporalmente los músculos voluntarios para evitar que el cuerpo reproduzca los movimientos de los sueños. Los ojos y los músculos implicados en la respiración continúan funcionando.

Trastorno del descanso, miedo al dormir, fase REM, alucinaciones nocturnas, ansiedad en el sueño, experiencias paranormales reales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cerebro inhibe los músculos voluntarios durante el sueño REM para evitar que el cuerpo reproduzca los movimientos de los sueños (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parálisis aparece si la conciencia se recupera mientras esa inmovilidad muscular propia de la fase REM todavía persiste. Harvard indicó que esta atonía, el término médico para la relajación de los músculos (es decir, sin tono muscular), generalmente desaparece al despertar. En un episodio de parálisis del sueño, ambos procesos quedan brevemente desfasados.

Esa superposición también ayuda a explicar algunas percepciones que suelen generar temor. Cleveland Clinic detalló que pueden presentarse alucinaciones, sensación de asfixia, presión en el pecho o la impresión de que hay alguien peligroso en la habitación. La doctora Katherine Green, directora médica del Centro del Sueño de la Universidad de Colorado, señaló que estas imágenes son alucinaciones transitorias vinculadas con el pasaje del sueño a la vigilia y desaparecen junto con la parálisis.

Un estudio publicado en Cureus clasifica las experiencias en tres grupos. Las alucinaciones de intruso incluyen la sensación de una presencia amenazante. Las de íncubo se asocian con presión en el tórax y dificultades percibidas para respirar. Las vestibulomotoras pueden generar la impresión de flotar, moverse o salir del propio cuerpo. Esta categorización busca describir experiencias frecuentes, no confirmar que esos estímulos existan fuera de la percepción de quien atraviesa el episodio.

Cleveland Clinic indica que la duración suele ser breve, de entre unos segundos a 20 minutos, aunque la mayoría de los episodios dura apenas un par de minutos. Stanford Medicine señaló que las experiencias más prolongadas pueden provocar pánico, sobre todo cuando se presentan sin que la persona conozca qué las causa.

Una mujer sentada en una cama con la mano en el pecho frente a una mesa con una lámpara encendida y un frasco de jarabe.
La sensación de presión en el pecho y las dificultades respiratorias forman parte de las alucinaciones de íncubo descritas en los episodios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia puede variar. Cleveland Clinic estima que el 30% de las personas experimenta al menos un episodio a lo largo de su vida, mientras que la revisión de Cureus recoge estudios con porcentajes diferentes según las poblaciones analizadas. La disparidad entre estimaciones muestra que el fenómeno puede medirse de distintas maneras y en grupos con condiciones de sueño diferentes.

Según Harvard, puede afectar a personas de cualquier edad y suele aparecer por primera vez en la adolescencia. Se ha relacionado con falta de sueño, horarios variables, estrés, ansiedad, consumo de sustancias y algunos medicamentos.

Regular el descanso puede reducir los factores vinculados con los episodios

No existe una intervención que detenga de forma garantizada un episodio mientras está ocurriendo. Cleveland Clinic indicó que puede recuperarse el control si se concentra la atención en movimientos pequeños, como intentar mover un dedo. Sin embargo, la institución aclara que las opciones de tratamiento se orientan principalmente a reducir la frecuencia de los episodios y a abordar sus posibles causas.

La primera medida que mencionan las fuentes consultadas es revisar la calidad y la regularidad del descanso. Harvard recomienda mantener horarios estables para acostarse y levantarse, limitar las distracciones antes de dormir y procurar un ambiente oscuro, fresco y silencioso. Estas pautas forman parte de la higiene del sueño, un conjunto de hábitos destinados a favorecer condiciones más consistentes para descansar.

Una mujer con expresión de pánico y la boca abierta en la cama, sujetando las sábanas, junto a un reloj digital que marca las 3:00 AM.
Cleveland Clinic estima que el 30% de las personas experimenta al menos una parálisis del sueño a lo largo de su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Green indicó a la Universidad de Colorado que comprender el mecanismo del episodio puede disminuir la ansiedad que genera. Reconocer que la inmovilidad es transitoria y que responde a la fisiología del sueño REM puede ayudar a que la experiencia no se interprete como una amenaza inexplicable. La especialista agregó que conviene dar unos segundos al cerebro para recuperar por completo el estado de vigilia.

La revisión de Cureus describe intervenciones farmacológicas y terapia cognitivo-conductual entre las alternativas que pueden evaluarse en casos recurrentes, aunque subraya la necesidad de más investigación sobre tratamientos específicos. Estas opciones no se presentan como respuestas para todos los casos y requieren valoración clínica, especialmente si hay otro trastorno del sueño o una condición de salud mental asociada.

La doctora Fong señaló a UCLA Health que también corresponde buscar evaluación si la parálisis ocurre con regularidad, hay cansancio diurno o se sospechan trastornos como apnea del sueño o narcolepsia. En esos casos, un especialista puede revisar los patrones de descanso y determinar si son necesarias pruebas como una polisomnografía o un estudio nocturno del sueño.

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