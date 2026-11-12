Cómo el Malbrán aportó datos decisivos para reconstruir el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Los estudios sobre el brote en el M V Hondius confirmaron contagios entre personas y vincularon el virus Andes con linajes de la Patagonia argentina. (EFE/ Pablo Garrigós)

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Cuando el crucero MV Hondius partió de Ushuaia el 1º de abril de 2026, nadie anticipó que el viaje por el Atlántico Sur derivaría en una investigación sanitaria internacional.

Trece personas quedaron asociadas al brote de hantavirus, 12 con diagnóstico confirmado y una con definición probable. Tres murieron. Meses después, dos estudios publicados este jueves en la revista Science establecieron que parte de los contagios ocurrió dentro del barco y que el virus responsable guardaba relación con linajes detectados antes en la Patagonia argentina.

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El laboratorio ANLIS-Malbrán aportó un archivo científico decisivo para explicar lo ocurrido en el crucero. Sus equipos conservaron muestras, estudiaron secuencias genéticas y documentaron casos durante casi tres décadas.

Ese trabajo previo permitió comparar el virus detectado entre pasajeros y tripulantes con otros que circularon en el país, además de interpretar una característica que distingue al virus Andes de la mayoría de los hantavirus: su capacidad de transmitirse entre seres humanos.

El episodio puso en foco una tarea que suele desarrollarse lejos de la atención pública. Antes de que aparezca una emergencia, los laboratorios de referencia reciben muestras, confirman diagnósticos, ordenan datos clínicos, estudian genomas virales y reconstruyen antecedentes epidemiológicos. Cuando surge un brote, esa información funciona como un mapa. Permite saber si un agente ya circuló, qué cambios presenta y cuáles son las rutas posibles de transmisión.

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En el caso del MV Hondius, los investigadores enfrentaron dos interrogantes centrales. El primero consistió en establecer cómo se propagó el virus en un espacio cerrado, con pasajeros y tripulantes que compartieron actividades durante semanas. El segundo apuntó al origen de la infección inicial. Los estudios respondieron con precisión al primer punto, pero dejaron abierta la ubicación y el momento exactos de la exposición que inició la cadena.

La vigilancia genómica del Malbrán permitió comparar muestras históricas con el virus del crucero y reconstruir parte de su circulación patagónica. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La comparación genética llevó a los científicos hasta casos registrados en Neuquén entre 2018 y 2025. El vínculo surgió a partir de los registros de vigilancia reunidos por el Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la ANLIS-Malbrán. Ese acervo permitió identificar el parentesco entre el virus del crucero y un linaje que ya circulaba en el norte de la Patagonia.

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“La publicación de estos estudios en una revista de prestigio internacional como Science refleja la excelencia, el rigor y la solidez del trabajo que desde la ANLIS Malbrán realizamos de manera sostenida. Contar con capacidad diagnóstica, vigilancia genómica de precisión, muestras históricas conservadas y una sólida red de colaboración internacional no es fruto del azar: es la prueba tangible de que la inversión en ciencia y el compromiso ininterrumpido con la vigilancia epidemiológica a lo largo de los años son las únicas herramientas verdaderamente eficaces para dar respuestas rigurosas cuando se presenta una emergencia sanitaria global”, explicó la doctora Claudia Perandones, Directora de la ANLIS, Dr. Carlos G. Malbran.

El mensaje detrás de los estudios excede la cronología de un brote particular. La preparación frente a una amenaza infecciosa no empieza con el primer paciente, sino con la continuidad del diagnóstico, la vigilancia y la investigación. En 2026, el conocimiento reunido por el Malbrán desde la década de 1990 permitió aportar respuestas ante una crisis que ocurrió lejos de los sitios donde el virus Andes suele detectarse.

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El análisis del crucero confirmó la transmisión entre personas

El análisis de trece casos asociados al viaje permitió establecer que el virus Andes circuló entre pasajeros y tripulantes durante la travesía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hantavirus llegan habitualmente a las personas a través del contacto con roedores infectados o con sus excreciones. En Argentina y Chile, el virus Andes constituye una excepción relevante dentro de ese grupo: bajo determinadas condiciones, puede transmitirse entre personas. Por eso, los especialistas debían determinar si los afectados en el crucero se infectaron antes de subir al barco o si la enfermedad se extendió durante la travesía.

El primer estudio combinó tres fuentes de información. Los equipos revisaron las fechas de inicio de síntomas, reconstruyeron los contactos entre las personas afectadas y compararon las secuencias genéticas de los virus. Los resultados mostraron una gran similitud entre los genomas analizados. Esa cercanía, junto con los vínculos epidemiológicos, sostuvo la hipótesis de una transmisión interpersonal a bordo.

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Uno de los pacientes ofreció un dato temporal relevante. Presentó síntomas el 31 de mayo, unos 60 días después de la salida del crucero desde Ushuaia. El intervalo superó los 45 días que la investigación consideró como límite para evaluar una infección anterior al embarque. Además, esa persona tuvo contacto cercano y prolongado con otro caso. Ambos elementos reforzaron la conclusión de que el contagio ocurrió durante el viaje.

El Malbrán estudia la transmisión interpersonal del virus Andes desde 1996 y sus investigaciones orientan la respuesta ante nuevos brotes. (REUTERS/Hannah McKay)

Los estudios descartaron que el brote surgiera por una variante nueva con mayor facilidad de transmisión. El agente correspondió al virus Andes, conocido desde hace años por su capacidad de pasar de una persona a otra. La novedad del caso radicó en la dimensión internacional del episodio y en la posibilidad de documentarlo con datos epidemiológicos y genómicos de distintos laboratorios.

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La experiencia argentina resultó útil para leer esos resultados. En 1996, poco después de la primera descripción del virus Andes en el país, un brote en El Bolsón llevó a los investigadores del Malbrán a estudiar muestras de pacientes vinculados entre sí. La comparación de secuencias virales parciales reveló una marcada identidad genética en 16 casos relacionados. En cambio, los casos contemporáneos sin nexo epidemiológico mostraron secuencias diferentes.

Ese trabajo, publicado en 1998 en Virology, aportó la primera prueba molecular directa de transmisión persona a persona de un hantavirus. Hasta entonces, el paradigma científico sostenía que la infección humana procedía únicamente de la exposición a roedores. La investigación argentina modificó esa interpretación y abrió una línea de estudio que sigue vigente.

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La secuenciación completa de genomas permitió diferenciar una fuente común de una cadena de transmisión entre personas en el brote de 2026. (Europa Press)

En 2005, el Malbrán documentó nuevos eventos asociados al virus Buenos Aires, una variante de amplia circulación en esa provincia. El resultado indicó que la transmisión interpersonal no se restringía a un solo linaje de virus Andes. Otros estudios describieron brotes limitados, en los que existió un único evento de contagio entre personas.

Desde 2014, la incorporación de secuenciación de nueva generación amplió la capacidad de análisis. Los investigadores pudieron estudiar genomas virales completos y medir cambios mínimos entre muestras. En una investigación de transmisión, una diferencia de uno a cinco nucleótidos puede resultar relevante. Esa precisión permite comparar casos, pero siempre requiere el complemento de los datos clínicos, temporales y epidemiológicos.

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El brote de Epuyén, en Chubut, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, consolidó ese enfoque. La investigación identificó 34 casos confirmados y determinó que una introducción del virus desde el reservorio silvestre derivó en una cadena sostenida de transmisión humana. Los genomas mostraron una identidad de 99,9 %, en concordancia con los vínculos identificados entre los pacientes.

El seguimiento por PCR en tiempo real de contactos estrechos permitió detectar infecciones antes de los síntomas y limitar nuevos contagios.

Durante ese episodio, el Malbrán implementó el monitoreo de contactos estrechos mediante PCR en tiempo real. La medida permitió detectar infecciones antes de la aparición de síntomas y facilitó la adopción de medidas de aislamiento. El estudio de Epuyén también identificó condiciones que favorecieron la propagación, entre ellas los contactos prolongados y la participación de personas infectadas en reuniones sociales numerosas.

“Durante años investigamos la transmisión persona a persona del virus Andes para aportar evidencia de que este mecanismo existía. Fue un trabajo difícil, marcado por el escepticismo y la desconfianza hacia nuestros hallazgos. Sin embargo, la evidencia estuvo ahí desde el principio y tuvo un peso fundamental para interpretar lo que estaba ocurriendo en el crucero. Ese brote dejó en evidencia que ya no es posible seguir negando una realidad que hemos documentado durante años”, precisó la Dra. Valeria Martinez, Jefa del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus.

Las muestras históricas vincularon el brote con la Patagonia

Los registros de casos en Neuquén entre 2018 y 2025 ayudaron a identificar el linaje patagónico relacionado con la emergencia del crucero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los equipos investigaban los contagios en el MV Hondius, una comparación genética abrió otra línea de trabajo. Los científicos detectaron que uno de los parentescos más cercanos correspondía a virus identificados en dos hermanos que desarrollaron síndrome pulmonar por hantavirus en 2018, en Villa Meliquina, Neuquén.

A partir de esa referencia, los especialistas revisaron casos posteriores, recuperaron datos epidemiológicos y analizaron secuencias adicionales de la provincia. El resultado fue la identificación de virus relacionados en personas diagnosticadas entre 2018 y 2025. De ese modo, reconstruyeron parte de la historia de un linaje que circuló en el norte patagónico años antes del brote marítimo.

Los datos no resolvieron, sin embargo, dónde ni cuándo se produjo la infección inicial. Los dos primeros casos correspondieron a una pareja que viajó por Argentina y Chile en una casa rodante antes de embarcar. Ambos murieron sin poder detallar sus exposiciones potenciales al virus. Para reconstruir el itinerario, los investigadores consultaron registros migratorios, información de autoridades locales y datos sobre los roedores que funcionan como reservorios.

La investigación no identificó una variante nueva del virus Andes, los análisis confirmaron una capacidad de transmisión ya documentada - REUTERS/Yves Herman

La pareja ingresó a Argentina por el paso Icalma el 31 de enero, cerca de 62 días antes del inicio de los primeros síntomas, el 3 de abril. Ese período superó el máximo de 45 días utilizado para evaluar las posibles exposiciones. Por eso, el cruce documentado por esa región no explicó de forma directa el origen de la infección.

La investigación reunió a laboratorios de Canadá, Francia, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, España y Suiza, además de instituciones de Argentina y Chile. Cada grupo utilizó tecnologías y métodos de análisis propios. Los equipos compartieron datos originales, revisaron los procedimientos y contrastaron las diferencias detectadas entre secuencias. Ese intercambio permitió fortalecer las conclusiones.

Los Hospitales Universitarios de Ginebra, la Universidad de Ginebra y la Universidad de Zúrich difundieron el primer genoma completo asociado al brote el 7 de mayo de 2026. Más tarde, otros laboratorios aportaron secuencias de los primeros casos y análisis complementarios. La colaboración incluyó al Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, el Institut Pasteur de Dakar, el Institut Pasteur de París, el Erasmus University Medical Center, el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia de Salud Pública de Canadá.

“Ningún laboratorio podría haber reconstruido esta historia por sí solo”, señaló Gustavo Palacios, profesor de Microbiología de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai. La secuencia de muestras preservadas, estudios previos, diagnósticos de referencia y cooperación entre países permitió establecer cómo se propagó el virus dentro del MV Hondius y vincularlo con un linaje que circuló antes en la Patagonia.