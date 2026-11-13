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Todos los récords que podría romper Lionel Scaloni en la selección argentina tras confirmar su continuidad hasta 2030

El entrenador de Pujato tendrá al alcance varias marcas, que van desde participaciones en el Mundial a ser el DT con más partidos y triunfos al frente de la Albiceleste

Lionel Scaloni podría romper varios récords con la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)
Lionel Scaloni podría romper varios récords con la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)
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Lionel Scaloni continuará al frente de la selección argentina hasta 2030. El entrenador de 48 años podría convertirse en el primero en conducir al combinado nacional en tres Copas del Mundo. Su conquista en Qatar 2022 y la caída en la final del 2026 marcaron un punto de inflexión en la historia de la Albiceleste, aunque su permanencia en el cargo le dará la oportunidad de romper múltiples récords.

El ciclo que inició a mediados de 2018 ya cuenta con numerosas marcas, pero la confirmación de la prolongación del vínculo da la chance de enaltecer sus registros. Uno de estos es el de convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos: ocupa el segundo puesto con 107 presentaciones (79 triunfos, 18 empates y 10 derrotas, una efectividad superior al 79% de los puntos) y solo lo supera Guillermo Stábile con 124 encuentros. La diferencia es de 18 duelos, una meta que podría alcanzar durante la Copa América de 2028, ya que el calendario internacional prevé hasta 16 compromisos entre noviembre de 2026 y junio de ese año.

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Más allá de que podría alcanzar los 12 años en el puesto, Lionel sigue lejos de las dos décadas como entrenador del histórico exfutbolista. No obstante, Scaloni está a cuatro victorias de igualar la marca del técnico que lidera la tabla histórica y necesita cinco para superarla. En este contexto, está al borde de arrebatarle dos marcas icónicas que le pertenecen a Stábile.

Con cuatro trofeos (Mundial 2022, Copa América de 2021 y 2024 y Finalissima), Scaloni es el segundo entrenador más ganador de la historia de la Selección, detrás del mencionado Stábile, que obtuvo siete: seis Campeonatos Sudamericanos (Copa América) y un Campeonato Panamericano. Para alcanzarlo, el DT de Pujato necesitaría conquistar la Copa América de 2028, el Mundial de 2030 y una eventual Finalissima pendiente contra España. Para tener la oportunidad de superarlo de forma definitiva, debería extender su vínculo.

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La próxima Copa América también le ofrece la posibilidad de un tricampeonato continental. Argentina ganó las dos últimas ediciones (2021 y 2024), pero solo el equipo dirigido por Stábile logró tres títulos consecutivos, en 1945, 1946 y 1947, cuando el certamen todavía se denominaba Campeonato Sudamericano.

Lionel Scaloni podría convertirse en el primer entrenador de la selección argentina en dirigir tres Mundiales (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Lionel Scaloni podría convertirse en el primer entrenador de la selección argentina en dirigir tres Mundiales (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La constancia de Scaloni en Argentina podría llevarlo a batir una marca inédita en los Mundiales. El DT de Pujato está igualado con César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, los únicos entrenadores que dirigieron a la Albiceleste en dos Copas del Mundo. El Flaco condujo al seleccionado en 1978, cuando obtuvo el título, y en 1982; mientras que el Doctor fue campeón en 1986 y subcampeón en 1990.

El entrenador de 48 años ya dirigió a la Albiceleste en Qatar 2022 —que ganó con 44 años—, torneo que terminó con la tercera estrella mundial para Argentina, y en la Copa del Mundo de 2026, en la que el equipo fue subcampeón. La clasificación como coanfitriona de 2030 le permitirá alcanzar la tercera participación mundialista. Pese a que el anuncio es hasta dicho certamen, Scaloni bromeó en conferencia sobre la posibilidad de que Argentina se clasifique de manera directa: “¿Pero ya estamos clasificados? ¿Seguro? Porque ya dicen que estamos clasificados. Acá siempre cambian las cosas. Puedo decir que dirijo otro Mundial, pero hay que clasificarse. No hay que confiarse”.

En los torneos ecuménicos, el entrenador ya posee dos registros propios en la historia argentina: dirigió 15 partidos y ganó 11. Ningún otro técnico de la selección argentina acumuló más encuentros ni más triunfos en Copas del Mundo. Pese a que Bilardo llegó a dos finales, el aumento de participantes y la fase extra de 16avos de final le permitió a Scaloni dirigir un encuentro más que el Narigón. Sin embargo, el récord del técnico con más partidos dirigidos está lejos: Didier Deschamps comandó a Francia en 27 ocasiones (2014, 2018, 2022 y 2026).

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Scaloni se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos y más victorias con la selección argentina (AP Photo/Lynne Sladky)

La etapa de Scaloni comenzó en agosto de 2018, semanas después de la eliminación argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia. El exjugador de Newell’s asumió inicialmente para seis amistosos, con Pablo Aimar y Walter Samuel como colaboradores. El estreno oficial fue el 8 de septiembre de 2018, con una victoria por 3-0 frente a Guatemala en Los Ángeles. Tras cuatro triunfos, un empate y una derrota en sus primeros seis partidos, la dirigencia lo ratificó para la Copa América de Brasil 2019.

Argentina terminó tercera en aquel torneo tras perder la semifinal ante el anfitrión y vencer 2-1 a Chile en San Pablo. Ese encuentro de julio de 2019 inició una racha de 36 partidos sin derrotas, la más extensa del seleccionado nacional y la segunda más prolongada en la historia del fútbol de selecciones. El primer título llegó el 10 de julio de 2021, con el 1-0 sobre Brasil en Río de Janeiro en la final de la Copa América. Ángel Di María convirtió el gol que terminó con una sequía de 28 años sin consagraciones para la selección absoluta.

El equipo sumó luego la Finalissima, el 1° de junio de 2022, gracias al 3-0 frente a Italia en Wembley. En Qatar, una derrota inicial por 2-1 contra Arabia Saudita llevó al cuerpo técnico a modificar la formación, con los ingresos de Enzo Fernández y Julián Álvarez entre los titulares. La campaña mundialista concluyó el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail. Argentina empató 3-3 con Francia tras 120 minutos y se impuso 4-2 en los penales, resultado que derivó en la distinción de Scaloni como mejor entrenador masculino del mundo para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y en el premio The Best de la FIFA.

La cuarta conquista fue la Copa América de 2024, disputada en Estados Unidos. Argentina venció 1-0 a Colombia en Miami con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, pese a la lesión temprana de Lionel Messi durante la final. Ya en el Mundial 2026, la Albiceleste volvió a tener una destacada presentación, pese a que varias de sus clasificaciones se consumaron con remontadas. La caída en la final contra España por 1-0 en tiempo suplementario pareció que iba a ser el final del ciclo, pero Scaloni mostró una resiliencia notable para continuar adelante.

LOS RÉCORDS QUE PODRÍA BATIR LIONEL SCALONI EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

  • Entrenador con más partidos en la selección argentina: Guillermo Stábile tiene 124 y Scaloni está a 18 (107)
  • Entrenador con más victorias en la selección argentina: Guillermo Stábile tiene 83 y Scaloni está a cuatro (79)
  • Primer entrenador de la selección argentina en dirigir tres mundiales: Qatar 2022, Estados Unidos, México y Canadá 2026 y 2030
  • Técnico con más títulos en la historia de la selección argentina: Guillermo Stábile tiene 7 y Scaloni acumula cuatro (podría alcanzar en 2030)
  • Segundo entrenador en conseguir el tricampeonato continental: solo Guillermo Stábile logró tres títulos consecutivos (1945, 1946 y 1947)

LOS RÉCORDS QUE OSTENTA LIONEL SCALONI COMO ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

  • Primer entrenador en ganar el Mundial y la Copa América con la selección argentina
  • Racha de partidos consuctivos sin perder más extensa de la selección argentina y segunda a nivel global: 36 partidos
  • Primer entrenador en conseguir al mismo tiempo el Mundial, la Copa América y la Finalíssima
  • Primer entrenador en superar a los nueve países de la Conmebol en duelos oficiales
  • Entrenador argentino con más partidos dirigidos en un Mundial: 15
  • Entrenador argentino con más victorias en un Mundial: 11

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Lionel ScaloniSelección ArgentinaMundial 2030Copa AméricaGuillermo StábileCarlos Salvador BilardoCésar Luis Menotti

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