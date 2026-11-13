Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

Marina Calabró obtuvo el premio Martín Fierro de Cable 2026 a la mejor labor en conducción femenina por su ciclo en A24 (Video: A24)

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Marina Calabró ganó el Martín Fierro de Cable 2026 a la mejor labor en conducción femenina por su trabajo en Arranca la tarde (A24) y, en su discurso de agradecimiento, le dedicó el premio a Rolando Barbano con una frase que disparó el recuerdo inmediato de uno de los momentos más comentados de las galas de Aptra de los últimos años: el día que ella le dedicó su premio a él sobre el escenario y él, eligió no mencionarla en su discurso cuando le tocó recibir un galardón.

“Aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo hasta acá y hoy tenemos revancha”, dijo desde el escenario, ante la ovación del público presente. La ceremonia de los Martín Fierro de TV paga volvió a poner a la pareja en el centro de la escena, esta vez con la historia cerrada de otra manera. Calabró compartía terna con Carolina Amoroso (TN Internacional) y con Paula Bernini (Tempraneros, TN). Cuando Sergio Lapegue leyó su nombre como ganadora, la periodista confesó que se le “aflojaban las piernas”. Lo que vino después fue un discurso que, en pocos segundos, se convirtió en el más celebrado de la noche.

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La periodista dedicó el galardón a Rolando Barbano sobre el escenario y definió el momento como una revancha

Como en cada reconocimiento público, reservó un espacio para su familia. “Se lo quiero dedicar a Mía y decirle que estoy tan orgullosa de ella que no se lo puede ni imaginar”, dijo, visiblemente emocionada, en referencia a su hija. También nombró a su madre, Coca, y a su hermana Ileana, que seguía la entrega desde Santa Fe. Y, fiel a una costumbre que ya se volvió marca registrada en sus discursos, invocó la presencia de su padre, Juan Carlos Calabró: “A mi viejo, que es competencia desleal, chicas”.

Luego llegó el momento que el público esperaba. Con el mismo tono íntimo con que ya lo había hecho dos años atrás, en la gala de los Martín Fierro de Radio, Calabró volvió a dirigirse a Barbano desde el escenario. “Se lo dedico a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos”, dijo. Y enseguida añadió la frase que transformó el agradecimiento en un relato completo: “Aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo hasta acá y hoy tenemos revancha”. La ovación fue inmediata. El más efusivo y sonriente era, por supuesto, el periodista de policiales.

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La referencia apuntaba directamente a la gala de los Martín Fierro de Radio 2024, cuando Calabró y Barbano, compañeros en Lanata sin Filtro de Radio Mitre, protagonizaron uno de los momentos más comentados de aquella ceremonia. En esa oportunidad, ella subió al escenario para recibir el premio a mejor columnista de espectáculos y lo dedicó públicamente al periodista policial con un “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”. Minutos después, cuando fue el turno de Barbano —que también ganó en su terna—, el periodista agradeció a su equipo, mencionó a su hijo Rocco y a su hija Nina, pero no pronunció el nombre de Marina. Los abucheos de la sala fueron la respuesta inmediata.

La pareja fue entrevistada por Dante Gebel en donde revivieron el desplante del periodista de policiales a la conductora (Video: La divina noche de Dante/ Eltrece)

El episodio tuvo un vasto impacto mediático y la pareja lo revisitó tiempo después en una entrevista con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante (Eltrece). Fue allí donde Barbano explicó el contexto de aquella noche: “Nosotros estábamos peleados en ese momento, ese fue el tema. Habíamos cortado la relación”, dijo. Y agregó: “No éramos novios, la relación se había discontinuado. Cuando Marina agradece y me dedica el premio, en las mesas de alrededor me empezaron a mirar. Y claro, yo estaba peleado, enojado y no quería agradecerle”. La consecuencia fue que quedó instalado como el villano del momento: “Yo salía a la calle y había mujeres que me insultaban. Yo era el malo”, recordó entre risas.

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Calabró, por su parte, contó que el impacto de lo ocurrido lo dimensionó recién al escuchar las grabaciones. “Yo estaba en shock. No escuché el ‘uh’ en el momento, lo escuché después. Fue un antes y un después”, admitió. Y fue tajante sobre su propia conducta: “No me arrepiento. Fue cero premeditado, recontra genuino, sin vocación de daño ni de incomodar”. Ambos coincidieron en que aquel episodio, por incómodo que haya resultado, marcó un punto de inflexión. “Quizás no estaríamos acá si no hubiera pasado eso”, reflexionó Barbano.

La frase del discurso de esta noche, entonces, funcionó como el cierre narrativo de ese arco. Calabró no solo ganó el Martín Fierro a la mejor conductora femenina, sino que lo convirtió en la ocasión para sellar —en público y ante la misma audiencia que dos años atrás fue testigo del desencuentro— una historia que, como ella misma sintetizó, llegó adonde llegó precisamente porque atravesó ese momento. Lapegue, que entregó el premio, resumió el sentir de la sala: “Nació adentro de un aparato de televisión y ahora merecidamente tiene su Martín Fierro”.

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