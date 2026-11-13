América Latina

El Gobierno de Chile acordó con los transportistas poner fin al paro por el aumento del precio de los combustibles

La negociación en el Palacio La Moneda incluyó congelar los aumentos hasta marzo de 2027, revertir el ajuste vigente desde el jueves y descontar 100 pesos por litro de diésel para las familias

Una vista captada por un dron muestra camiones bloqueando el acceso a puertos a lo largo de la Ruta 1 y a una carretera utilizada por empresas mineras en Patache, provincia de Iquique, Chile, el 12 de noviembre de 2026 (REUTERS/Alex Diaz)
Una vista captada por un dron muestra camiones bloqueando el acceso a puertos a lo largo de la Ruta 1 y a una carretera utilizada por empresas mineras en Patache, provincia de Iquique, Chile, el 12 de noviembre de 2026 (REUTERS/Alex Diaz)
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El Gobierno de Chile acordó el jueves levantar el paro con parte de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas, pero varios gremios independientes mantuvieron los bloqueos parciales en rutas de distintas regiones tras rechazar las medidas por el alza de los combustibles.

El entendimiento, alcanzado en el Palacio de La Moneda con las confederaciones Fuerza del Norte y Dueños de Camiones de la zona centro-sur, contempla congelar las alzas de los combustibles hasta marzo de 2027, anular el último incremento que entró en vigencia el jueves y aplicar una rebaja adicional de 100 pesos chilenos por litro de diésel.

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“Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país los últimos días. Chile necesita la tranquilidad para seguir creciendo y avanzando”, afirmó el ministro del Interior, Claudio Alvarado. “Espero los autopistas de nuestros de país comiencen a despejarse, que la tranquilidad en la ciudades vuelva a aparecer y que mañana sea un feliz día”, añadió.

La reversión del ajuste aplicado implica una reducción cercana a 40 pesos por litro para las gasolinas y el diésel, que se sumará a la disminución adicional anunciada por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calculó que las medidas demandarán USD 500 millones este año y en 2027. “Es un costo asumible que no altera nuestras metas”, sostuvo, y definió el escenario como “la crisis energética más grande de los últimos 50 años”.

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Un hombre con traje azul, corbata roja y un pin de la bandera de Chile gesticula ante un micrófono del canal TVN
El ministro chileno del Interior, Claudio Alvarado (Archivo)

Pese al anuncio, asociaciones de camioneros independientes de Iquique, Concepción, Temuco, Valparaíso y sectores del Gran Santiago resolvieron continuar con la protesta. La paralización comenzó el martes y provocó cortes parciales en las principales vías del país.

Nosotros consideramos que estas son migajas, somos trabajadores, no andamos paseando con los camiones. No sé lo que el ministro y las grandes empresas piensan, nosotros no podemos comprar petróleo barato. Necesitamos una solución, la gente de a pie está sufriendo”, afirmó Yuri Sobarzo, dirigente del gremio de Camioneros Temuco-Cautín.

Y añadió: “Chile necesita la normalidad para seguir creciendo, para seguir desarrollándose”, declaró el ministro del Interior, Claudio Alvarado, luego de las negociaciones. “Y las personas que hoy día aquí me acompañan han sido parte de la construcción de esta solución para que nuestro país siga avanzando”.

Chile depende casi por completo de las carreteras para el transporte de carga, debido a la falta de una red ferroviaria de alcance nacional. Por ese motivo, los bloqueos afectan las cadenas de suministro y el traslado de mercancías entre regiones.

Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, agradeció la intervención de Alvarado tras la negociación. “Estuvimos a punto de irnos para la casa con un rotundo no, y él tuvo que duplicar los esfuerzos para que en estos momentos pudiéramos deponer la movilización”, afirmó.

Trabajadores mineros permanecen junto a su vehículo en un bloqueo establecido por transportistas en Patache, provincia de Iquique, Chile, el 12 de noviembre de 2026 (REUTERS/Alex Diaz)
Trabajadores mineros permanecen junto a su vehículo en un bloqueo establecido por transportistas en Patache, provincia de Iquique, Chile, el 12 de noviembre de 2026 (REUTERS/Alex Diaz)

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Confederación Nacional del Transporte de Carga, las dos organizaciones más grandes del sector, no se sumaron a la protesta y solicitaron a los transportistas independientes que acepten el acuerdo y retiren los bloqueos.

La crisis por los precios de los combustibles comenzó en marzo, cuando el presidente José Antonio Kast decidió no utilizar un mecanismo estatal diseñado para moderar la volatilidad del petróleo internacional. La decisión trasladó a los consumidores el aumento vinculado con la guerra en Medio Oriente. Desde entonces, el valor internacional del diésel subió 80% y el de las gasolinas aumentó 40%. El impacto alcanzó a distintos sectores económicos y afectó la popularidad del mandatario.

(Con información de EFE y AFP)

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