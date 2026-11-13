El Gobierno ordenó el regreso a la Argentina del embajador en Emiratos Árabes Unidos

El ex embajador de Emiratos Árabes Unidos deberá regresar al país para el 8 de diciembre (Instagram: Samit Event Group)

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Este viernes a la madrugada, el Gobierno nacional dispuso el traslado del embajador Jorge Agustín Molina Arambarri desde la Embajada argentina en Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial a través de la publicación del Decreto N° 1357/2026.

“Trasládase desde la Embajada de la República ante los Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Jorge Agustín Molina Arambarri”, informaron.

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De este modo, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno determinaron que el funcionario deberá estar en el país para el próximo 8 de diciembre. Asimismo, remarcaron que el cambio responde a “razones de servicio”.

Según el documento, Molina Arambarri se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante Emiratos Árabes Unidos desde julio de 2019. Su nombramiento había quedado oficializado por medio del Decreto N° 503/2019.

Por otro lado, las autoridades no precisaron cuáles serán sus nuevas funciones dentro del ministerio ni quién lo reemplazará en la misión ante el país árabe. PUBLICIDAD La vacante se abre mientras crece la agenda económica con Emiratos Árabes Unidos El regreso de Molina Arambarri se produce en un período de mayor actividad bilateral entre la Argentina y Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, ambos gobiernos iniciaron negociaciones para avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral, conocido como CEPA por sus siglas en inglés, con el objetivo de ampliar el comercio, promover inversiones y generar un marco de cooperación económica. Las conversaciones tuvieron un paso formal en septiembre, durante una reunión en Nueva York entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se expresó la intención de profundizar los vínculos comerciales y se anunció el inicio de las tratativas para ese entendimiento. PUBLICIDAD El acuerdo en discusión abarca sectores que el Gobierno argentino considera prioritarios para la llegada de capitales externos. Entre ellos figuran la minería, los minerales estratégicos, la energía, la agroindustria, la infraestructura, el turismo, la industria aeroespacial y la inteligencia artificial. La diplomática Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama asumió la representación de Emiratos Árabes Unidos ante la Cancillería argentina. (Captura) De acuerdo con datos oficiales de Emiratos Árabes Unidos, el comercio no petrolero entre los dos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un incremento interanual del 42,6% en comparación con el año anterior. De hecho, la salida del embajador argentino ocurrió pocas semanas después de que la nueva representante de Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, presentara sus cartas credenciales ante el canciller argentino. PUBLICIDAD Alulama asumió su misión diplomática en octubre, en reemplazo de Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su gestión en mayo después de cinco años en el cargo. Antes de llegar a la Argentina, la embajadora se desempeñó en misiones de su país en Montenegro, Brasil y Alemania, además de haber trabajado en el sector financiero. Durante el encuentro con la nueva representante, la Cancillería argentina planteó la necesidad de profundizar la agenda bilateral a partir de las conversaciones por el acuerdo comercial. La llegada de Alulama coincidió así con una etapa de contactos políticos y económicos entre ambos gobiernos. PUBLICIDAD La alianza entre YPF y la filial de ADNOC contempla una inversión de 51.000 millones de dólares para exportar gas de Vaca Muerta. El vínculo entre los países ya cuenta con un Tratado Bilateral de Inversiones y un convenio para evitar la doble imposición tributaria. Según el balance difundido por el embajador saliente, durante su mandato se firmaron 36 acuerdos bilaterales en materias como comercio, energía, cultura y educación. Uno de los principales proyectos vinculados con la relación económica bilateral es la asociación entre YPF y XRG, una filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), para el desarrollo de Argentina LNG. La iniciativa también contempla la participación de la compañía italiana Eni y prevé inversiones totales cercanas a USD 51.000 millones. El plan apunta a producir gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta y exportarlo desde dos unidades flotantes de licuefacción ubicadas frente a la costa de Río Negro. PUBLICIDAD La capacidad inicial prevista es de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Las primeras exportaciones del proyecto están proyectadas para 2030 o 2031, según la información difundida sobre la iniciativa. Compartir nota: