Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China (REUTERS)

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Los líderes de la Unión Europea celebran este viernes en Dublín su primera cumbre dedicada a la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de definir una estrategia común para impulsar el desarrollo de la tecnología, reducir la dependencia de Estados Unidos y China y establecer mecanismos para afrontar sus riesgos económicos, sociales y de seguridad.

El encuentro contará con la participación de Arthur Mensch, director ejecutivo de la empresa francesa Mistral AI, y Geoffrey Hinton, pionero de la inteligencia artificial y ganador del Premio Nobel.

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La reunión tendrá lugar en un contexto de creciente preocupación por el impacto de la IA en las economías y las sociedades, así como por los desafíos que plantea su rápido desarrollo. Los mandatarios buscarán determinar cómo acelerar la inversión europea, superar los obstáculos burocráticos y garantizar que el bloque pueda competir con las principales potencias tecnológicas sin descuidar la protección de sus ciudadanos y empresas.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defendió la necesidad de abrir un debate específico entre los jefes de Estado y de Gobierno. “Dado el rápido ritmo de desarrollo de la IA, creo que ahora es necesario un primer debate específico, a nivel de líderes, sobre las oportunidades que presenta la IA, así como sobre su efecto transformador en nuestras economías y sociedades”, escribió en la carta de invitación que envió a los mandatarios la semana pasada.

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Uno de los principales objetivos será encontrar un equilibrio entre el impulso a la innovación y la regulación de sus posibles consecuencias. En ese marco, Mensch expondrá sobre las oportunidades que ofrece la tecnología para la economía europea y las posibilidades de desarrollar modelos propios de inteligencia artificial.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defendió la necesidad de abrir un debate específico entre los jefes de Estado y de Gobierno (REUTERS)

Mistral, considerada la principal desarrolladora europea de modelos de IA, defendió una estrategia de aceleración tecnológica frente a los llamados de algunos ejecutivos estadounidenses a ralentizar su desarrollo. Entre ellos estuvieron Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic, quienes este año plantearon la necesidad de reducir el ritmo de avance de la tecnología.

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Por su parte, Estonia y Finlandia reclamaron antes de la cumbre que la Unión Europea establezca mecanismos comunes para responder ante incidentes graves relacionados con la inteligencia artificial. En una carta conjunta, los dos países defendieron la necesidad de “desarrollar una IA avanzada y gobernarla de manera responsable”.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, advirtió sobre los riesgos de repetir errores del pasado en materia de dependencia tecnológica. “No deberíamos cometer el mismo error. Debemos invertir en nuevas tecnologías”, declaró a la agencia AFP, en referencia a la dependencia europea de proveedores externos para el abastecimiento de combustibles fósiles y minerales críticos.

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La agenda también incluirá los efectos de la IA sobre los derechos, el empleo y la seguridad. Para ese debate, los líderes escucharán a Geoffrey Hinton, investigador y exintegrante de Google, reconocido por sus advertencias sobre los riesgos de esta tecnología. Hinton y el científico informático Yoshua Bengio encabezaron los llamados de atención sobre sus posibles amenazas durante los meses posteriores al lanzamiento de ChatGPT, de OpenAI, en 2022.

La cumbre también estará atravesada por las recientes turbulencias en el sector tecnológico, en particular por el escándalo que involucra a Nvidia, una de las empresas centrales de la industria de la inteligencia artificial, y a su director ejecutivo, Jensen Huang. Las revelaciones sobre dos supuestas relaciones extramatrimoniales del empresario, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China, provocaron repercusiones en el sector.

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La cumbre también estará atravesada por las recientes turbulencias en el sector tecnológico, en particular por el escándalo que involucra a Nvidia, una de las empresas centrales de la industria de la inteligencia artificial, y a su director ejecutivo, Jensen Huang (REUTERS)

Aunque Nvidia no figura oficialmente en la agenda de los mandatarios, un funcionario europeo citado por AFP señaló que eso no impedirá que alguno de los participantes plantee el asunto durante las conversaciones. La misma fuente indicó que los líderes probablemente quieran analizar las posibles consecuencias del caso para la seguridad.

La controversia coincidió con una jornada negativa para las acciones tecnológicas en los mercados internacionales. Aunque Estados Unidos tiene una mayor exposición bursátil a la inteligencia artificial, los títulos del sector en distintos países también registraron pérdidas el jueves tras la renuncia de Huang.

En paralelo, la Unión Europea deberá resolver dificultades estructurales para consolidar su posición en el mercado. La Ley Europea de Chips, puesta en marcha hace tres años, probablemente no alcanzará su objetivo de atraer la fabricación avanzada y duplicar la participación del bloque en el mercado mundial de semiconductores hasta el 20% para 2030.

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Tampoco terminó de despegar el proyecto para construir siete gigafábricas de inteligencia artificial, concebidas para reunir procesadores avanzados, software, tecnología en la nube, conectividad de alta velocidad y centros de datos. La iniciativa enfrenta disputas entre los países miembros sobre el gasto destinado a mejorar la competitividad en el presupuesto europeo para el período 2028-2034.

Además de la inteligencia artificial, los mandatarios abordarán la guerra en Ucrania y la participación europea en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. El asunto se incorporó como segundo punto central de la agenda, un día después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajaran a Dublín para reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tras sus conversaciones con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

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Zelensky y Kushner confirmaron que Europa participará en la próxima ronda de negociaciones de paz con Rusia (REUTERS)

Un alto funcionario europeo anticipó que los líderes podrían analizar el papel de la Unión Europea en las negociaciones y las posibles garantías de seguridad que el bloque estaría dispuesto a ofrecer en caso de un alto el fuego.

(Con información de AFP y REUTERS)