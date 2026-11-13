Ética de gobierno y de servicio público

Fachada del Palacio Legislativo de Uruguay con la bandera nacional al atardecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En primer lugar, la misma se fundamenta en el apego a los principios básicos, aquellos de ejecución continua y no caducantes: democracia, derechos humanos, la lucha contra la pobreza, por la igualdad, por mejores condiciones para los trabajadores, contra la discriminación, por sistemas económicos prósperos y la prosperidad para todos.

A la pregunta de si hemos cambiado luego de eso: sí, hemos cambiado, ¿cómo no?

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Si el presidente Mujica no era el mismo que en los sesenta, no pueden pedirnos que miremos el mundo actual y, en particular, el futuro con la misma óptica. Los políticos que apelan a los discursos sesentistas para decir algo removedor dan pena. Fue un momento irrepetible y un acontecimiento histórico tener un presidente de a pie, que no estaba en el gobierno para salvarse, que no iba por la reelección, que procuraba una concepción distinta del ejercicio del poder, que había renunciado (y es admirado por ello, ciertamente, a nivel internacional) no sólo a las comodidades materiales sino a todo convencionalismo y estereotipo político.

Antes que nada, es necesario establecer una distinción entre ética y moral, que no siempre se hace, lo cual incurre en la consiguiente confusión de términos.

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Por moral entendemos una forma específica del comportamiento humano, individual o colectivo, que se da realmente, o que se postula que debiera darse. Y por ética entendemos la atención reflexiva, teórica, a la moral en uno u otro plano (el fáctico o el ideal) que no son para ella excluyentes. Es decir: a la ética le interesa la moral, ya sea para entender, interpretar o explicar la moral histórica o social realmente existente, ya sea para postular y justificar una moral que, no dándose efectivamente, se considera que debiera darse.

Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública, se requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado valores y posean una conducta íntegra, pues son estos servidores públicos quienes marcan las directrices y operan las instituciones.

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Una deliberación exhaustiva en relación tanto a la manera de frenar actitudes antiéticas en el ámbito público como a la recuperación de la confianza del ciudadano conduce a la idea de que no es a través de controles externos a los individuos que realizan la función pública como se impide que éstos cometan actos ilícitos sino que es a través de la sensibilización, del desarrollo de la conciencia así como del establecimiento de principios internos en las personas como se podrá evitar la realización de actos contrarios a la ética.

Pretender someter a los hombres por la fuerza del poder, mediante controles externos, no puede ser el único camino. “El derecho puede imponerse desde fuera, no así la moral.” Y también: “El conjunto de normas y controles no garantiza que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. Sólo la fortaleza de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que genera el contexto”.

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Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal formado en ética, entendida esta como la herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La formación ética es vital para los individuos, pues estos tienen un carácter eminentemente activo en la marcha y el desarrollo de los organismos. Precisamente, una de las causas de la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas, tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, etc. Situaciones que impiden alcanzar las metas y objetivos institucionales.

La ética para los servidores públicos se refiere a situaciones de aplicación. El bien común, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto realizado en las múltiples instancias de la Administración Pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los servidores que trabajan en las organizaciones públicas. Cada funcionario se encuentra diariamente con dilemas éticos que, a veces, resuelve de manera rutinaria y otras, como resultado de una profunda reflexión. Por eso es importante que los servidores públicos cuenten con un marco que les sirva de guía para sus decisiones.

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Los cambios en las actitudes de gobernantes y servidores públicos hacia una mejora en la calidad de los servicios e instituciones, no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, de cada uno y de la consciencia colectiva.

Cuando los hombres públicos responden a una filosofía ética, se autocontrolan al ser responsables de su conducta, y de cada uno de sus actos. De esta manera, la ética es el mejor instrumento, pues conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón, a partir de la idea de servicio colectivo, un elemento importante para los servidores públicos. “El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni siquiera de su deseo de ser malo o bueno, sino que exige un profundo autocontrol.”

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La imagen que se construye de la administración pública ya sea positiva o negativa, es el resultado de la actitud y la conducta de cada persona que trabaja en una organización. Una buena imagen ayuda a creer y a confiar en las instituciones públicas. Una mala imagen genera desconfianza, duda, rechazo. Para lograr una sensación de satisfacción al realizar una tarea, es importante la relación persona a persona.

Cuando se habla de la ética pública, no es que se trate de una ética especial para los asuntos de gobierno y administración pública, se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo, que se traduce en actos concretos orientados al interés público. Es lo que Weber denominó “ética de la responsabilidad”; que el servidor público aplique el sentido del deber en beneficio del Estado.

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Que las personas que ocupen un cargo público lo hagan con diligencia y honestidad como resultado de la razón, la conciencia, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del deber.

Una adopción verdadera de la ética exige un profundo cambio de concepción, de actitud mental y de mentalidad, que impida pensamientos corruptos. Para Hans Kung, el fin de la ética en política es “rescatar la dignidad humana”. Al respecto escribió: “El hombre ha de ser más de lo que es: ha de ser más humano. La ética es acción llevando los valores a la práctica.” La noción de bien común asume la realidad del bien personal y la realidad del proyecto social en la medida en que las dos realidades forman una unidad de convergencia: la comunidad. El bien común es el bien de la comunidad.

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Dado que vivimos inmersos desde hace tiempo en una cultura basada en principios de independencia, individualidad y propiedad, se torna cada vez más difícil respetar y practicar principios y valores colectivos como la solidaridad, la cooperación, o la generosidad. Por el contrario, resurge “la ley de la selva”, donde impera el más fuerte, y “el hombre se convierte en un lobo para el hombre”, como decía Hobbes. Se reavivan las confusiones respecto a si una situación es correcta o no; incluso existe cierto rechazo a las normas éticas, ya que estas son menos atractivas o estimulantes que los principios individuales.

El disfrute individual del dinero y de los bienes materiales, sin duda, atrae mucho más que el goce colectivo de ellos. Pensar en uno mismo y no en los demás es la característica del individuo moderno. Una sociedad sin recursos éticos genera una transformación de la conducta de sus miembros basada en antivalores. La gravedad de restar importancia a los valores éticos radica en que las personas que, durante su infancia y juventud, viven al margen de estos principios difícilmente los aceptarán una vez alcanzada la madurez. En este contexto, es fácil entender el estado de devaluación en el que se encuentra la política.

Es importante dignificar la política y rescatar su significado verdadero o original. La vida pública plantea exigencias de comportamiento ético porque implica conocer y entender el alma humana. Existe en el personal del servicio público un potencial inmenso que es el saber que se está sirviendo a una causa de sentido colectivo. Dicho potencial, enfatizado mediante una adecuada política de personal acompañada del fortalecimiento de valores éticos, es indispensable para recuperar la confianza en las instituciones. Es importante saber, si se quiere recuperar esa confianza institucional, cuáles son las causas de su pérdida. Hay desconfianza porque se pierde la credibilidad. Cuando se miente, se promete y no se cumple, cuando existen necesidades que nunca se satisfacen, el ciudadano deja de confiar. Cuando no se comunica correctamente. Ante las situaciones de incertidumbre, no bastan las reglas y las recetas miopes, las solas técnicas son insuficientes, es necesaria una ética pública que cuente con el atractivo suficiente como para motivar a actuar según un principio de justicia y de solidaridad universal. “La confianza entre las instituciones y las personas no se logra multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la que compete a una ética de la administración pública; la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia.”

La ética aplicada a la función pública implica servicio a la ciudadanía, es, además, un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un elemento clave para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones al elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. En tanto no se logre un cambio verdadero y profundo en el pensamiento, no se podrá recuperar la confianza en el servicio público.

Los valores éticos inculcados en las personas que operan en el ámbito público y cultivados adecuadamente coadyuvan a que la función pública sea más eficiente. De igual manera, ayudan a reivindicar la imagen del funcionario, del gobernante, del político y, en general, de quienes se desempeñan en el ámbito del servicio público. Ningún gobierno tendrá verdadero éxito en la consecución de sus objetivos si antes no integra la ética en la formación de su personal.

En verdad, estos sistemas que los latinoamericanos han aplicado obcecadamente no han logrado ofrecer los bienes materiales y sociales para vivir, no ya la “vida buena” de la que disfruta la minoría privilegiada, sino al menos en el marco de condiciones humanas dignas indispensables en lo que respecta a alimentación, vivienda, salud, seguridad o protección social. Y el tema es que las alternativas no democráticas han sido devastadoramente peores.

Los demás sistemas deben ser criticados por la profunda desigualdad en el acceso a la riqueza social y las injusticias que de ella derivan; por la negación o limitación de las libertades individuales y colectivas, o por su reducción a un plano retórico o formal; por su tratamiento de los hombres como simples medios o instrumentos. Todo lo cual entraña la asfixia o limitación de los valores morales correspondientes: la democracia, la igualdad, la justicia, la libertad y la dignidad humana.

Con lo cual estamos afirmando la presencia de la moral en el proyecto de una nueva sociedad que, libre de la enajenación de las dignidades se deben asegurar libertades individuales y colectivas efectivas de sus miembros sobre la base de su su igualdad jurídica y de garantías fundamentales. La moral es un componente esencial de su proyecto de emancipación social y humana.

Para el marxismo la moral es objeto de reflexión de su ética en un sentido explicativo, o sea: como teoría de este comportamiento específico (individual y colectivo) que se da histórica y socialmente. La ética marxista, o de inspiración marxista, se distingue de las éticas individualistas, formales o especulativas que pretenden explicar la moral al margen de la historia y de la sociedad, o de los intereses de los grupos o clases sociales. Pero la moral no sólo entra en el marxismo como objeto a explicar, sino también en un sentido normativo como moral de una nueva sociedad, justificando su necesidad, deseabilidad y posibilidad, tras la crítica de la moral dominante bajo el capitalismo.

Hay, pues, lugar en el marxismo tanto para una ética que trate de explicar la moral realmente existente, como para una ética normativa que postule una nueva moral, necesaria, deseable y posible cuando se den las bases económicas y sociales necesarias para construir la nueva sociedad en la que esa moral ha de prevalecer.

El problema es que el marxismo fue incapaz de construir ni un sistema de justicia ni de dignidad humana, su aplicación generó disfuncionalidades sistémicas y no pudo estructurar ni remotamente un proyecto de desarrollo sostenible. Por lo tanto, su conceptualización ética quedó en el aire, lo cual expresaba su propio fracaso.

Los referentes políticos se forjan hoy estableciendo moldes, sin comprender las experiencias nefastas del pasado, sin luchas contra convicciones escleróticas y con un temor profundo a asumir los cambios necesarios o a reconocer errores y metidas de pata, sin capacidad para dar marcha atrás. Con la aplicación sostenida de fórmulas que han fracasado y continúan fracasando.

La izquierda, en particular la “clásica” en cada sistema, se ha vuelto aun más corporativa. Corporativa en la dimensión y corporativa internacionalmente. No podemos identificarnos precisamente con ese enfoque.

Nuestra identidad regional es la democracia y los derechos humanos.

Anteponemos esto a la derrota moral, la triste derrota burocrática de una izquierda desdibujada y rutinaria en sus repetidas declaraciones de principios que aplica mal, fuera de los tiempos y fuera de la cohesión social necesaria que “hay que reformar”, “hay que modernizar”, “hay que cambiar”.

En cambio, a nadie se le ocurre reinventar y proponer (y escuchar) nuevas formas, renovar y dejar lugar a instituciones eficientes, a una sociedad que traiga innovación y bases con compromiso con un proyecto social mejor.

La obsolescencia del discurso de las ideas gerontes de izquierda cae, más pronto que tarde, por su propio peso.

El futuro que nos espera, luego de tanto esfuerzo, si no realizamos los cambios de rumbo necesarios, es de un cinismo sin igual. Debemos recuperar el rumbo. No regalar nuestro incaducable anhelo de justicia, democracia y derechos humanos a cambio del bajo precio de la sumisión y de la disciplina internacional.

Es claro que, si cedemos este espacio de poder al servicio de la gente, terminaremos siendo los chivos expiatorios de nuestra propia incapacidad de gestionar lo que nosotros mismos generamos.

Pasará a la historia como otras generaciones que dejaron como legado la debilidad institucional, el exilio económico, la pobreza de ingresos y la pobreza intelectual.

Hay que separar lo que corresponde a un sistema político, económico y social en serio, moderno en el mejor de los sentidos, de un movimiento, la doctrina, los fundamentos y las bases esenciales sobre los cuales nos movemos de “…lo que corresponde al dogmatismo rígido de una secta o la complejidad intelectual de una teoría para la cátedra”, como decía Emilio Frugoni.

Entonces, seamos “independientes”: propongamos, aportemos, pensemos. Nuestra larga lucha por los derechos humanos es por el cambio, y ese ideal es el único proyecto sustentable para la consolidación del desarrollo.