Teleshow

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

El conductor se impuso en la ceremonia de Aptra que distingue lo mejor de televisión paga. Sus palabras que combinaron emoción con una defensa de su manera de entender el oficio. La mención a los colegas que lo precedieron

Eduardo Feinmann obtuvo el Martín Fierro de Oro en la entrega de premios a la televisión por cable de 2026 (Video: A24)
Guardar

Eduardo Feinmann se quedó con el Oro en los Premios Martín Fierro de Cable 2026 y cerró la noche con una definición que sacudió el salón: “Hacer periodismo es incomodar. Incomodar a quien sea”. El conductor de A24 fue el último en subir al escenario, y lo hizo visiblemente emocionado, ante una ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), que consagró a las principales figuras y producciones de la televisión paga argentina.

La noche arrancó con A24 como gran protagonista colectiva: la señal sumó seis distinciones, entre ellas mejor señal de noticias y producción integral, además de premios individuales que abarcaron conducción femenina y masculina, labor periodística y el ciclo de entrevistas Luis Novaresio Entrevista. Pero el cierre le perteneció a Feinmann, quien ya había ganado horas antes el galardón a la mejor labor en conducción masculina por su trabajo al frente de Noticiero A24, en una terna que lo enfrentó con Diego Sehinkman, Esteban Godoy y Luis Novaresio.

PUBLICIDAD

Al recibir la estatuilla dorada, el periodista tardó unos segundos en articular las primeras palabras. “Qué momento, Dios. Para mí es... Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”, dijo desde el escenario, ante los aplausos del salón. Rápidamente, el discurso derivó hacia sus pares: “Tener este premio, que es el mismo premio que ganaron, por ejemplo, Nelson Castro, el Gato Silvestre, Marcelo Bonelli, Luis Novaresio, entre otros, para mí es lo más”, subrayó, colocando el galardón en una genealogía de referentes del periodismo argentino que también fueron distinguidos con el Oro.

Martín Fierro de Cable - Escenario
Noticiero A24 le valió a Eduardo Feinmann la estatuilla a la mejor labor en conducción masculina frente a Diego Sehinkman, Esteban Godoy y Luis Novaresio (RS Fotos)

El momento de mayor tensión dramática llegó cuando Feinmann, sin rodeos, sintetizó su concepción del oficio: “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda”. La frase, breve y sin matices, fue recibida con una ovación. Cuando levantó la estatuilla anterior, por la terna Labor conducción masculina, dijo: “Para algunos soy una basura ensobrada y para otros apenas un periodista, y eso es lo que me gusta ser. Solamente un periodista, nada más que eso, le guste a quien le guste. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo; gracias a la gente que nos sigue todos los días”.

PUBLICIDAD

La gala, transmitida en vivo por A24, tuvo como conductores a Marina Calabró y Sergio Lapegüe, ambos figuras del cable que le pusieron marco a una noche con más de cuarenta categorías en juego. Calabró, además de conducir, se llevó el premio a la mejor labor en conducción femenina por su trabajo en Arranca la tarde. Pablo Rossi obtuvo la estatuilla a la labor periodística masculina, y el programa WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti al frente, se impuso en la categoría periodístico.

Detrás de A24, Argentina 12 y TN terminaron la noche con cuatro premios cada una. La primera se quedó con los galardones a mejor magazine (Mañanas Picantes), programa cultural y educativo (Mi país), noticiero central (Diario de las 20) y documental (Octubre TV). TN, por su parte, sumó dos estatuillas gracias a Ariel Tarico, que se convirtió en el individuo más premiado de la noche al ganar tanto en la categoría de juegos, entretenimientos, reality y humor por Tarico Fake News, como en labor humorística por ese ciclo y su participación en Solo una vuelta más. La señal también festejó con TN Deportivo como programa periodístico deportivo y con Alejandra Peñalva como columnista de espectáculos.

Martín Fierro de Cable - Escenario
La foto de todos los ganadores al finalizar la gala (RS Fotos)

Entre las figuras reconocidas durante la ceremonia también estuvieron Rosario Ayerdi, ganadora en labor periodística femenina por su trabajo en Argenzuela; Diego Latorre y Sebastián Vignolo, que compartieron el premio a la labor periodística deportiva en ESPN; y Daniel Bilotta, de La Nación+, que se impuso como columnista político. La señal Metro acumuló tres galardones en rubros especializados: economía, temas médicos y turismo. En tanto, Selenkay segunda temporada de Disney ganó en la categoría infantil y juvenil.

Con el Martín Fierro de Oro en sus manos y dos premios individuales en la misma noche, Feinmann cerró la edición 2026 como el nombre propio de la televisión paga argentina, en una ceremonia que consagró a A24 como la señal dominante del ciclo.

Temas Relacionados

Martín Fierro de CableA24Eduardo Feinmann

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Novaresio ganó el Martín Fierro de Cable: “El papa León y la Marcha del Orgullo muestran que la diversidad es un valor”

El conductor de A24 fue reconocido en la terna de entrevistas y, durante su discurso, destacó los últimos días del país con la reciente visita del pontífice y la movilización LGBTIQ+ en Buenos Aires

Luis Novaresio ganó el Martín Fierro de Cable: “El papa León y la Marcha del Orgullo muestran que la diversidad es un valor”

La Joaqui mostró su rotundo cambio de look con una sensual sesión de fotos: la reacción de Tiago PZK

Después de las indirectas de Luck Ra, la artista sorprendió en Instagram con una producción en bikini y un estilo renovado que generó repercusión entre sus fans

La Joaqui mostró su rotundo cambio de look con una sensual sesión de fotos: la reacción de Tiago PZK

El encendido discurso de apertura de Luis Ventura en los Martín Fierro de Cable: "Molesta que a APTRA le vaya bien"

El presidente de la entidad defendió la industria audiovisual argentina, destacó el trabajo de sus profesionales y respondió a quienes cuestionan la expansión internacional de los premios

El encendido discurso de apertura de Luis Ventura en los Martín Fierro de Cable: "Molesta que a APTRA le vaya bien"

Las propuestas de la tele del fin de semana: quiénes serán los invitados de cada pantalla

La programación televisiva reunirá entrevistas, música en vivo, cocina y humor, con propuestas encabezadas por Juana Viale, Andy Kusnetzoff, Diego Leuco y Carina Zampini

Las propuestas de la tele del fin de semana: quiénes serán los invitados de cada pantalla

Eduardo Feinmann se llevó el Oro en el Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores de la gran noche de la TV paga

La gala que premia a las figuras, los programas y los equipos de la televisión paga, contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Al final de la noche, el conductor de A24 se llevó el máximo galardón

Eduardo Feinmann se llevó el Oro en el Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores de la gran noche de la TV paga

AMÉRICA

Alcaldía de Panamá afirma que de 2024 a la fecha redujo su planilla en 2,299 funcionarios

Alcaldía de Panamá afirma que de 2024 a la fecha redujo su planilla en 2,299 funcionarios

Régimen nicaragüense acumula USD 4,550 millones en el Banco Central y el sistema financiero

Tres gobernadores cubanos dejan sus cargos en una semana y el régimen ofrece razones distintas para cada relevo

Costa Rica inaugura moderno centro médico de más de USD 23 millones que beneficiará a más de 23,000 personas

Honduras: Trasladan a 106 reos de alta peligrosidad a Támara para debilitar liderazgos de la MS-13 y Pandilla 18

MALDITOS NERDS

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

‘Vindictus: Defying Fate’ llegará a Steam y PlayStation 5 con combates de fantasía celta

‘Trails beyond the Horizon’ tendrá una secuela de Falcom para cerrar su historia

Black Forest Games deja THQ Nordic tras una recompra y funda Third Signal

Lara Croft llegaría a Nintendo Switch 2 con ‘Tomb Raider: Catalyst’

DEPORTES

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi