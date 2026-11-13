El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

Eduardo Feinmann obtuvo el Martín Fierro de Oro en la entrega de premios a la televisión por cable de 2026 (Video: A24)

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Eduardo Feinmann se quedó con el Oro en los Premios Martín Fierro de Cable 2026 y cerró la noche con una definición que sacudió el salón: “Hacer periodismo es incomodar. Incomodar a quien sea”. El conductor de A24 fue el último en subir al escenario, y lo hizo visiblemente emocionado, ante una ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), que consagró a las principales figuras y producciones de la televisión paga argentina.

La noche arrancó con A24 como gran protagonista colectiva: la señal sumó seis distinciones, entre ellas mejor señal de noticias y producción integral, además de premios individuales que abarcaron conducción femenina y masculina, labor periodística y el ciclo de entrevistas Luis Novaresio Entrevista. Pero el cierre le perteneció a Feinmann, quien ya había ganado horas antes el galardón a la mejor labor en conducción masculina por su trabajo al frente de Noticiero A24, en una terna que lo enfrentó con Diego Sehinkman, Esteban Godoy y Luis Novaresio.

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Al recibir la estatuilla dorada, el periodista tardó unos segundos en articular las primeras palabras. “Qué momento, Dios. Para mí es... Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”, dijo desde el escenario, ante los aplausos del salón. Rápidamente, el discurso derivó hacia sus pares: “Tener este premio, que es el mismo premio que ganaron, por ejemplo, Nelson Castro, el Gato Silvestre, Marcelo Bonelli, Luis Novaresio, entre otros, para mí es lo más”, subrayó, colocando el galardón en una genealogía de referentes del periodismo argentino que también fueron distinguidos con el Oro.

Noticiero A24 le valió a Eduardo Feinmann la estatuilla a la mejor labor en conducción masculina frente a Diego Sehinkman, Esteban Godoy y Luis Novaresio (RS Fotos)

El momento de mayor tensión dramática llegó cuando Feinmann, sin rodeos, sintetizó su concepción del oficio: “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda”. La frase, breve y sin matices, fue recibida con una ovación. Cuando levantó la estatuilla anterior, por la terna Labor conducción masculina, dijo: “Para algunos soy una basura ensobrada y para otros apenas un periodista, y eso es lo que me gusta ser. Solamente un periodista, nada más que eso, le guste a quien le guste. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo; gracias a la gente que nos sigue todos los días”.

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La gala, transmitida en vivo por A24, tuvo como conductores a Marina Calabró y Sergio Lapegüe, ambos figuras del cable que le pusieron marco a una noche con más de cuarenta categorías en juego. Calabró, además de conducir, se llevó el premio a la mejor labor en conducción femenina por su trabajo en Arranca la tarde. Pablo Rossi obtuvo la estatuilla a la labor periodística masculina, y el programa WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti al frente, se impuso en la categoría periodístico.

Detrás de A24, Argentina 12 y TN terminaron la noche con cuatro premios cada una. La primera se quedó con los galardones a mejor magazine (Mañanas Picantes), programa cultural y educativo (Mi país), noticiero central (Diario de las 20) y documental (Octubre TV). TN, por su parte, sumó dos estatuillas gracias a Ariel Tarico, que se convirtió en el individuo más premiado de la noche al ganar tanto en la categoría de juegos, entretenimientos, reality y humor por Tarico Fake News, como en labor humorística por ese ciclo y su participación en Solo una vuelta más. La señal también festejó con TN Deportivo como programa periodístico deportivo y con Alejandra Peñalva como columnista de espectáculos.

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La foto de todos los ganadores al finalizar la gala (RS Fotos)

Entre las figuras reconocidas durante la ceremonia también estuvieron Rosario Ayerdi, ganadora en labor periodística femenina por su trabajo en Argenzuela; Diego Latorre y Sebastián Vignolo, que compartieron el premio a la labor periodística deportiva en ESPN; y Daniel Bilotta, de La Nación+, que se impuso como columnista político. La señal Metro acumuló tres galardones en rubros especializados: economía, temas médicos y turismo. En tanto, Selenkay segunda temporada de Disney ganó en la categoría infantil y juvenil.

Con el Martín Fierro de Oro en sus manos y dos premios individuales en la misma noche, Feinmann cerró la edición 2026 como el nombre propio de la televisión paga argentina, en una ceremonia que consagró a A24 como la señal dominante del ciclo.

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