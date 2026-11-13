La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

Agustina Albertario compartió detalles de su actualidad (Instagram: agusalbertario)

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Agustina Albertario transita una nueva etapa deportiva tras su salida de la selección nacional femenina de hockey sobre césped en marzo de 2025. La delantera, una de las figuras del hockey nacional durante la última década, habló con Infobae sobre sus objetivos, su continuidad en Lomas Athletic y las actividades que sumó a su vida fuera de Las Leonas.

A los 33 años, Albertario mantiene su vínculo competitivo con el hockey mientras prueba otras disciplinas y analiza sus próximos pasos. La jugadora continúa con entrenamientos exigentes, se prepara para una semifinal con su club y afirmó que todavía conserva el deseo de competir, aunque evalúa cuánto incide la distancia en una eventual continuidad.

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En el marco del desfile Alcorta edición, la deportista presentó una faceta vinculada al pádel, una disciplina que incorporó recientemente a su rutina, apoyada por sus sponsors. “Empecé a jugar al pádel”, compartió la delantera. “Obviamente, no te voy a mentir, que el deporte se puso muy de moda. Si bien ya antes se jugaba, creo que ahora es un boom tremendo. Me invitaban mucho a jugar al pádel. Era como que, en vez de tomar un café, era ir jugar al pádel, y dije: ‘bueno, voy a arrancar’. Mi novio también juega y me parecía divertido jugar en pareja con él. Así que arranqué, empecé a tomar un par de clases. Yo antes jugaba al tenis, entonces como que un poco le agarré la mano, si bien es distinto. Así que me copó la idea y me parece un planazo para hacer algo distinto”.

La exLeona conserva la exigencia competitiva en Lomas Athletic (Instagram: agusalbertario)

La ex integrante de Las Leonas señaló que su experiencia en el hockey le permite encontrar ciertos puntos de contacto con el pádel, aun cuando remarcó que no se considera una especialista en esa actividad. “De repente es como que está bueno porque también es medio parecido al hockey, en el sentido de la fibra de vidrio, el carbono. Entonces, voy jugando con eso, un poco entiendo. Obviamente, no soy experta en el deporte”, confesó.

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La carrera de Albertario en el hockey sigue vigente en Lomas Athletic, donde afronta los playoffs con la expectativa de sostener la tradición competitiva de la institución. El equipo disputará este sábado un encuentro decisivo para avanzar. “El club es todo, siempre es lindo jugar playoffs. Mi club nos tiene mal acostumbrados, en el buen sentido, a que siempre está en un playoff. Esta vez nos toca jugar la semifinal, así que estamos entrenando a full, hace un montón. Ya tenemos ganas de jugar, hace como tres semanas que no jugamos, así que con ganas. Va a ser un partido muy duro y con el hockey bien, disfrutando. La verdad es que es un momento de disfrute”, le aseguró la delantera a Infobae.

“Yo la verdad siempre todo lo que hago lo hago al cien. Me sigo entrenando. Obviamente, no tengo las horas de seleccionado, pero yo personalmente me sigo entrenando un montón. Me gusta hacer siempre al cien todo. Así que el club, obvio, es disfrute, pero queremos ganar a toda costa. Mi club siempre quiere ganar y yo me sigo entrenando como si los años no pasaran. Me siento muy bien físicamente, así que en ese sentido bien, pero desde otro lado, obvio, más tranquila”, compartió Albertario.

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La situación de la delantera con el seleccionado había tomado estado público en marzo de 2025. En ese momento, Albertario rompió el silencio sobre su salida de Las Leonas y afirmó que no había renunciado, sino que el entrenador Fernando Ferrara la había apartado del plantel.

Agustina Albertario culminó su vínculo con el seleccionado nacional de hockey sobre césped en marzo de 2025 (@agusalbertario)

La jugadora cuestionó la manera en la que recibió la decisión y señaló que la conversación la tomó por sorpresa. “Siento que se rió en mi cara”, afirmó la deportista, quien dejó abierta la posibilidad de regresar al equipo en el futuro. “Me sentó y muy nervioso me dijo que no me iba a tener más en cuenta, ni para la Copa América de este año ni para el Mundial del próximo año. Le pedí un motivo, pero lo único que me dijo fue que no era por rendimiento, sino porque quería probar nuevas delanteras”, disparó la jugadora en en aquel entonces.

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Según relató Albertario, el escenario comenzó a tomar forma hacia el cierre de 2024, cuando Ferrara le propuso descansar durante diciembre y volver en enero para sumarse a entrenamientos y partidos de la Pro League. La situación cambió al comenzar el año, cuando el entrenador le pidió que regresara recién en marzo. Esa modificación despertó sospechas en la jugadora, que le reclamó una explicación directa después de 15 años dentro de la selección. “Le dije: ‘Decime las cosas, Fer. Hace 15 años que estoy, no me boludees. Si me querés sacar, te pido que me lo digas ahora’”, sentenció.

Albertario explicó que había tomado decisiones personales para sostener su disponibilidad con el equipo nacional. Entre ellas, alquiló un departamento en Buenos Aires para entrenar, mientras dividía su vida entre esa ciudad y Uruguay, donde convive con su pareja, el futbolista Lautaro Rinaldi, de Rampla Juniors, de la Segunda División del vecino país.

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Agustina Albertario junto a Lautaro Rinaldi (Instagram: agusalbertario)

La delantera cuestionó las formas de la exclusión, aunque reconoció que una renovación puede ser positiva para cualquier plantel. A pesar de la controversia, remarcó que no interpreta su salida como un cierre definitivo de su ciclo con la camiseta argentina. “No renuncié a la selección, a la selección no se renuncia”, afirmó.

La semifinal ante GEBA aparece ahora como el desafío inmediato, antes de resolver qué ocurrirá con su continuidad una vez que finalice la temporada. “Paso a paso. Se viene una semifinal durísima. El rival juega, GEBA, la verdad, es buenísimo. Así que primero la semifinal. Ojalá los resultados se den para nosotras, pero tenemos enfrente un rival también de mucha experiencia. Va a estar bueno, me encanta. Ir a jugar una semifinal con un equipo tan duro está bueno. Ahora iré a jugar el playoff y ver lo que pasa. Ojalá me quede una semana más de entrenamiento, eso significaría que nos fue bien en la semi, y si no terminar el año tranquila de la mejor manera y arrancar el año que viene. Estoy viendo si sigo o no, porque sinceramente yo vivo lejos y mi club me queda muy lejos, literal a una hora y media. Además, ahora el club se muda de sede, así que más lejos todavía. Yo me siento con muchas ganas todavía, muchas pilas, pero vamos a terminar el año primero y después ver qué sucede”, completó la ex Leona.

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La idea principal de Albertario es permanecer en el país. “Me voy a quedar acá. Ya tuve propuestas de Europa, soy una agradecida, pero realmente ya tuve la suerte de poder hacerlo y es un desgaste también el moverse constantemente y siento que ya me asenté un poco acá, así que disfrutando de otras cosas, como por ejemplo el pádel”, aseguró la atacante.

La moda también ocupa un lugar entre sus intereses. La jugadora afirmó: “Me encanta la moda, sinceramente me encanta. Me gusta innovar también, como que siento que no tengo un estilo marcado, como que voy innovando constantemente. Pero obvio me encantaría por ahí meterme en la moda, pero de a poquito. Yo, si me invitan a eventos, voy, también me gusta mirar y aprender, así que me uno”, destacó sobre su vínculo con la moda en el marco del desfile.

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La exLeona mantiene el nivel competitivo en Lomas Athletic (EFE/Sebastian Meresman)

Durante la charla estuvo acompañada por sus mascotas, Pavlo y Héctor. La deportista explicó que el primero lleva una v porque es italiano y pertenece a su hermano, quien se lo lleva a Italia. “Me vinieron a acompañar, ellos no se querían perder el desfile”, agregó la delantera. Además, habló de su incursión en el trail: “Cuando arranca el año me van surgiendo cosas. También me tiré al mundo un poco del trail, así que me copó la idea. Es un desafío, me lleva el cuerpo a otro extremo también y a salir de mi zona de confort. Así que también estoy así metiendo trail de a poco”.

En el plano personal, Albertario vinculó su presente con la necesidad de asumir retos, aunque también con la posibilidad de recuperar tiempo para sí misma tras años de alto rendimiento. “Cada día voy aceptando más y más desafíos, pero siento que mi vida es como que necesito un desafío todo el tiempo. Obviamente, también quiero tener familia. Pero en este momento estoy pensando en el disfrute. Fueron muchos años ligados al alto rendimiento, donde realmente, si bien lo disfruté, era poco el tiempo que tenía para mí. Así que ahora estoy como aprovechando ese momento”, completó por último Albertario.

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La trayectoria de la atacante incluye su debut en Las Leonas en 2013, 238 partidos internacionales y 117 goles. Entre sus resultados figuran la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el bronce en París 2024 y la plata en el Mundial de España-Países Bajos 2022, además de sus participaciones en Río de Janeiro 2016, los mundiales de La Haya 2014 y Londres 2018, y varios títulos sudamericanos y panamericanos.