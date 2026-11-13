El Senado de Brasil aprobó el plan de ajuste de Lula para tranquilizar a los mercados

Miembros del Senado brasileño asisten a una sesión (REUTERS/Adriano Machado)

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El Senado de Brasil dio el visto bueno el jueves sobre el texto base del plan de ajuste fiscal promovido por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, una iniciativa que busca mejorar las cuentas públicas y responder a la inestabilidad que afectó a los mercados tras las elecciones que dieron como vencedor al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

La propuesta obtuvo 45 votos a favor y 31 en contra. El proyecto prevé una mejora de al menos 45.000 millones de reales, equivalentes a unos USD 8.000 millones, en el resultado fiscal de 2027. Aún restan cuatro votaciones sobre enmiendas, previstas para el martes 17 de noviembre, antes de que el texto pase a la Cámara de Diputados.

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El núcleo del ajuste apunta a limitar exenciones y beneficios tributarios para empresas, con el objetivo de aumentar la recaudación. También contempla una reducción del límite de expansión real del gasto público, que pasará de 2,5% a 2% por encima de la inflación en los años en que el Ejecutivo deba aplicar restricciones presupuestarias.

El senador Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores, afirmó durante el debate que “no habrá recortes en cultura ni en los programas que atienden a la mayoría del pueblo”.

El legislador reconoció que las disposiciones podrían no alcanzar para resolver la situación fiscal. “¿Serán suficiente las medidas que estamos aprobando hoy? Tal vez no”, señaló.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Umit Bektas)

La oposición de derecha rechazó la iniciativa y cuestionó el plazo para analizarla, ya que el Gobierno presentó el proyecto el miércoles. Los senadores aliados del Ejecutivo defendieron un tratamiento acelerado para evitar mayores turbulencias financieras.

El paquete llegó al Senado después de la caída de la Bolsa de São Paulo tras la victoria electoral de Lula sobre el senador Flávio Bolsonaro, identificado por el mercado con propuestas de mayor recorte del gasto. Al día siguiente de los comicios, el índice bursátil cayó 13,8% y las operaciones se suspendieron durante media hora.

Además del proyecto legislativo, Lula emitió un mensaje televisado para reafirmar su compromiso con la responsabilidad fiscal. Brasil registra un déficit fiscal de 9,51% del producto interno bruto, un déficit primario de 0,52% y una deuda pública equivalente al 82,9% del producto interno bruto.

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Lula reforzó su compromiso fiscal

El presidente de Brasil reafirmó la semana pasada su compromiso con la responsabilidad fiscal para su próximo mandato, aunque evitó anunciar medidas concretas de ajuste.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, el 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Murad Sezer)

“Reafirmo mi compromiso con la responsabilidad fiscal para hacer viables políticas sociales sostenibles y la tan necesaria ampliación de la inversión. Todo este esfuerzo se llevará a cabo respetando las reglas fiscales”, afirmó Lula en un video de casi ocho minutos.

El mandatario reconoció que la evolución de la deuda pública y las altas tasas de interés son factores que le generan inquietud. Lula señaló que una de las metas centrales de su Gobierno será elevar la inversión del país por encima de 20% del producto interno bruto, mediante una alianza con el sector privado.

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Lula da Silva celebró además el fin de las plataformas de apuestas deportivas y afirmó que “destruyeron vidas y deben quedar en el pasado como una pesadilla de la que Brasil despertó”. En materia educativa y social, el mandatario prometió universalizar la educación integral y ampliar el programa de becas Pé-de-Meia a los estudiantes universitarios.

(Con información de EFE)