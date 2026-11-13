América Latina

El Senado de Brasil aprobó el plan de ajuste de Lula para tranquilizar a los mercados

La iniciativa obtuvo 45 votos favorables y 31 rechazos, pero todavía deberá superar cuatro definiciones sobre cambios el próximo martes antes de ser enviada a la Cámara de Diputados

Miembros del Senado brasileño asisten a una sesión (REUTERS/Adriano Machado)
Miembros del Senado brasileño asisten a una sesión (REUTERS/Adriano Machado)
Guardar

El Senado de Brasil dio el visto bueno el jueves sobre el texto base del plan de ajuste fiscal promovido por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, una iniciativa que busca mejorar las cuentas públicas y responder a la inestabilidad que afectó a los mercados tras las elecciones que dieron como vencedor al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

La propuesta obtuvo 45 votos a favor y 31 en contra. El proyecto prevé una mejora de al menos 45.000 millones de reales, equivalentes a unos USD 8.000 millones, en el resultado fiscal de 2027. Aún restan cuatro votaciones sobre enmiendas, previstas para el martes 17 de noviembre, antes de que el texto pase a la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

El núcleo del ajuste apunta a limitar exenciones y beneficios tributarios para empresas, con el objetivo de aumentar la recaudación. También contempla una reducción del límite de expansión real del gasto público, que pasará de 2,5% a 2% por encima de la inflación en los años en que el Ejecutivo deba aplicar restricciones presupuestarias.

El senador Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores, afirmó durante el debate que “no habrá recortes en cultura ni en los programas que atienden a la mayoría del pueblo”.

El legislador reconoció que las disposiciones podrían no alcanzar para resolver la situación fiscal. “¿Serán suficiente las medidas que estamos aprobando hoy? Tal vez no”, señaló.

PUBLICIDAD

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Umit Bektas)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Umit Bektas)

La oposición de derecha rechazó la iniciativa y cuestionó el plazo para analizarla, ya que el Gobierno presentó el proyecto el miércoles. Los senadores aliados del Ejecutivo defendieron un tratamiento acelerado para evitar mayores turbulencias financieras.

El paquete llegó al Senado después de la caída de la Bolsa de São Paulo tras la victoria electoral de Lula sobre el senador Flávio Bolsonaro, identificado por el mercado con propuestas de mayor recorte del gasto. Al día siguiente de los comicios, el índice bursátil cayó 13,8% y las operaciones se suspendieron durante media hora.

Además del proyecto legislativo, Lula emitió un mensaje televisado para reafirmar su compromiso con la responsabilidad fiscal. Brasil registra un déficit fiscal de 9,51% del producto interno bruto, un déficit primario de 0,52% y una deuda pública equivalente al 82,9% del producto interno bruto.

Lula reforzó su compromiso fiscal

El presidente de Brasil reafirmó la semana pasada su compromiso con la responsabilidad fiscal para su próximo mandato, aunque evitó anunciar medidas concretas de ajuste.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, el 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Murad Sezer)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, el 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Murad Sezer)

Reafirmo mi compromiso con la responsabilidad fiscal para hacer viables políticas sociales sostenibles y la tan necesaria ampliación de la inversión. Todo este esfuerzo se llevará a cabo respetando las reglas fiscales”, afirmó Lula en un video de casi ocho minutos.

El mandatario reconoció que la evolución de la deuda pública y las altas tasas de interés son factores que le generan inquietud. Lula señaló que una de las metas centrales de su Gobierno será elevar la inversión del país por encima de 20% del producto interno bruto, mediante una alianza con el sector privado.

Lula da Silva celebró además el fin de las plataformas de apuestas deportivas y afirmó que “destruyeron vidas y deben quedar en el pasado como una pesadilla de la que Brasil despertó”. En materia educativa y social, el mandatario prometió universalizar la educación integral y ampliar el programa de becas Pé-de-Meia a los estudiantes universitarios.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaBrasilSenadoLula da Silva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur

La Dirección General de Minas certificó el título el 30 de octubre de 2026 sobre un lote de 909 hectáreas, destinado a asegurar el suministro de materia prima para fabricar cemento

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur

El crecimiento económico no logra cerrar las brechas del mercado laboral dominicano, según informe

El avance de la economía no se tradujo en empleos formales ni en ingresos suficientes para cubrir la canasta básica

El crecimiento económico no logra cerrar las brechas del mercado laboral dominicano, según informe

El machismo le gana a los panameños: mitad de encuestados nunca se ha hecho el examen de próstata

Entre 2014 y 2026 en el país se registraron 5.242 casos de tumores malignos por esta causa

El machismo le gana a los panameños: mitad de encuestados nunca se ha hecho el examen de próstata

Asfura busca nuevo acuerdo con el FMI y gestiona financiamiento para Honduras

Honduras busca asegurar la continuidad del respaldo financiero internacional mientras se prepara para cerrar su actual programa con el organismo multilateral, que podría liberar unos 120 millones de dólares tras la aprobación de su última revisión.

Asfura busca nuevo acuerdo con el FMI y gestiona financiamiento para Honduras

Cancillería confirma la muerte de un guatemalteco tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York

La cancillería identificó a Edgar Sapón Gutiérrez, de 26 años y originario de Totonicapán, como una de las ocho víctimas fatales del colapso ocurrido el 11 de noviembre en Flatbush

Cancillería confirma la muerte de un guatemalteco tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento robo en un local de Neuquén: amenazaron a los empleados con un destornillador y los encerraron en el depósito

Violento robo en un local de Neuquén: amenazaron a los empleados con un destornillador y los encerraron en el depósito

INAH rechaza veto a Tío Cardef en Museo Nacional de Antropología: acusa al influencer de hacer recorridos guiados sin certificación

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO HOY: minuto a minuto de su retorno a la ciudad donde fue obispo, agenda y últimas noticias del Santo Padre

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

La borrasca Bruna se debilita y Charles se aleja, pero no cesan las lluvias: la Aemet prevé un fin de semana de inestabilidad en estas zonas de España

DEPORTES

La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

A corto, a mediano y a largo plazo: los tres objetivos principales que tiene Scaloni en la Selección tras renovar su contrato

Todos los récords que podría romper Lionel Scaloni en la selección argentina tras confirmar su continuidad hasta 2030

A 15 años de la tragedia de Guido Falaschi en el TC: cómo fueron sus últimas horas

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

ENTRETENIMIENTO

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez consecutiva el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez consecutiva el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Karol G y Milo J entre los triunfadores

Anitta gana su primer Latin Grammy tras 15 años de carrera musical

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025