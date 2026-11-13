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La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"

A 25 años de aquella noche, la madre de Dalma y Giannina habló del homenaje en la cancha de Boca y del significado que aún tiene la frase “La pelota no se mancha”

La Tata contó en La cocina rebelde detalles desconocidos del día en que El Diez inmortalizó “la pelota no se mancha”
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A 25 años de la despedida de Diego Maradona en La Bombonera, Claudia Villafañe volvió a recordar la emoción de aquella jornada y el lugar que ocuparon sus hijas, Dalma y Gianinna, en el último partido del exfutbolista.

Durante una entrevista en La cocina rebelde, Villafañe repasó la celebración que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2001 y reunió a figuras del fútbol, familiares y amigos de Maradona. “El 10, hace unos días, se cumplieron los 25 años del partido despedida de Diego en La Bombonera. Yo fui y estábamos todos, las chicas eran chicas y después salieron a la cancha con él. También salieron los hijos de Lalo, los sobrinos de Diego”, empezó recordando Claudia.

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La empresaria contó que todavía le genera una fuerte reacción revisar las imágenes de ese día. “Veo las fotos y te da piel de gallina, fue tremendo pero muy lindo. La otra vez escuché hablar al Turco Husaín y a los mejores que estaban ese día y fue muy lindo, la verdad”.

La charla también abordó el homenaje que Dalma Maradona publicó en redes sociales con la frase “La pelota no se mancha”, una de las expresiones más asociadas al discurso que Diego pronunció aquella noche. Ante la observación de la conductora, Villafañe explicó: “Justo lo subió el 10, cuando se cumplió el aniversario del partido y subieron esa publicidad que está hermosa, me encantó”.

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La empresaria señaló que la revisión de las fotos de aquel partido le produce piel de gallina y destacó el testimonio del Turco Husaín
La empresaria señaló que la revisión de las fotos de aquel partido le produce piel de gallina y destacó el testimonio del Turco Husaín

Consultada sobre la participación de Dalma en esa campaña, Claudia precisó: “Dalma se emocionó cuando la llamaron para hacer esa publicidad, porque es una frase muy icónica”.

Por último, Villafañe reconstruyó el contexto en el que Maradona dijo la frase ante el público que colmó el estadio de Boca Juniors. “Fue así, cuando terminó el partido, que él se puso a hablar a toda la gente que estaba ese día en la cancha. Dijo que estaba muy contento, que era su partido despedida, que él había hecho cosas mal en su vida, pero que el fútbol tiene cosas buenas y cosas malas, y que la pelota no se mancha”, recordó.

Claudia Villafañe recordó la despedida de Diego Maradona en La Bombonera junto a Dalma, Gianinna y los sobrinos del exfutbolista
Claudia Villafañe recordó la despedida de Diego Maradona en La Bombonera junto a Dalma, Gianinna y los sobrinos del exfutbolista

La entrevista también dio lugar a otra anécdota de la adolescencia de Villafañe y Maradona. En septiembre, durante su participación en La cocina rebelde por Eltrece, la empresaria contó cómo el exfutbolista intentaba salir de noche sin que ella advirtiera sus movimientos cuando ambos vivían cerca en Villa del Parque.

La conversación comenzó a partir de una pregunta sobre las salidas de Villafañe durante su juventud. Ella explicó que inició su relación con Maradona a los 15 años y que esa circunstancia modificó sus planes con sus amigas. “Me puse de novia muy chica, a los 15 años. Mis amigas iban a bailar y yo después ya iba con Diego”, recordó.

Luego relató que, cuando Maradona salía sin compañía, la noticia solía llegar a la prensa. “Las chicas eran medio jodidas, eh. Él iba solo y se enteraba todo el mundo. Al otro día estaba en la tapa de un diario”, dijo durante la charla.

La empresaria reveló en La cocina rebelde la estrategia que usaba el exfutbolista cuando quería irse solo por la noche (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)

Villafañe detalló que, en esa etapa, ambos vivían separados por un pasillo. Según contó, Maradona había ideado una forma de sacar su auto sin alertarla. “Vivíamos pasillo de por medio. Él se había comprado un auto y lo empujaba hasta la esquina cuando pasaba un colectivo para que yo no sintiera el arranque”, relató.

Sin embargo, la estrategia derivó en una situación que involucró al padre del futbolista. A la mañana siguiente, antes de ir al colegio, Villafañe fue a saludar a Maradona y se encontró con Don Diego, quien desconocía que su hijo había salido. “Me atendió Don Diego, reenojado, y me retó: ‘¿A vos te parece a las horas que vinieron anoche?’. Y yo le dije: ‘Don Diego, yo no salí anoche’”, recordó. Al reconstruir el episodio, agregó sobre el padre de Maradona: “En la que se metió”.

Villafañe y Maradona se conocieron en Villa del Parque, donde ella vivía cerca del departamento que Argentinos Juniors le había asignado al futbolista. La pareja tuvo dos hijas, Dalma y Gianinna, y se casó en 1989 en una celebración realizada en el Luna Park. Su divorcio se formalizó en 2003.

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