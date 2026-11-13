La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

El joven de 19 años impactó con su puesta en Las Vegas

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Milo J vivió una de las noches más impactantes de su carrera durante la premiación de los Latin Grammy 2026. El joven sumó cuatro gramófonos en la ceremonia Premiere celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

El primer galardón musical de la jornada fue el de Mejor Interpretación Urbana, que Milo J compartió con Trueno por “Gil”. Ambos subieron al escenario para recibir la distinción.

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“Quiero agradecerle por sumarse a la canción. Es un tema que habla de la traición, de la mentira; irónicamente ganamos un Grammy con esto”, expresó Milo J. Luego invitó a su colega a tomar la palabra.

Trueno cerró el momento con una referencia a su compañero y al origen de ambos artistas: “Aguante Milito, Argentina está en la casa”.

Milo J afirmó en el escenario que el tema Gil aborda la traición y la mentira (REUTERS/Mario Anzuoni)

La producción discográfica La Vida Era Más Corta ganó el premio a Mejor Álbum de Música Folclórica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Más tarde, el artista recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Folclórica por La Vida Era Más Corta. Estuvo acompañado por su madre y por los productores Santiago Alvarado y Santiago Ruiz.

“Del lugar de donde vengo, que es Morón, y del género del que vengo, ganar este premio del folclore me vuela la cabeza”, afirmó. También destacó el trabajo del equipo que desarrolló el álbum: “Nosotros tres le dimos forma a esta cosa, pero creo que el mensaje le llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante”.

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Durante su discurso, Milo J agradeció a los artistas que participaron en el proyecto, entre ellos Trueno, Paula Prieto, Soledad Pastorutti, Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, a quien recordó como “la gran Mercedes Sosa que está en el cielo”.

El repertorio en vivo incluyó la interpretación de las composiciones Solifican12 y Gil (REUTERS/Caroline Brehman)

El músico cerró con un mensaje de reconocimiento al género y a quienes lo acompañaron en la producción: “Aguante el folclore, aguante Argentina, aguante estos dos muchachos y aguante La Vida Era Más Corta”.

Además de los dos premios musicales, el álbum obtuvo el galardón a Mejor Diseño de Empaque, compartido con el director de arte Camilo Joaquín Villarruel.

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Luego, durante el desarrollo de la ceremonia, Milo se presentó junto a Agarrate Catalina y Gustavo Santaolalla. Así las cosas, al comenzar la presentación, uno de los miembros de la banda pronunció: “Venimos del sur del tiempo, pardos mestizos y rubios trepados al mismo viento. Felices en el intento de acompañar sus canciones negras, blancas y marrones con el barrio como norte, pegado en el pasaporte junto a nuestro corazones. De Morón al mundo entero. Con su banda excepcional se fabricó un carnaval de ritmo de tierra y cuero, que nos encuentra defendiendo en cada nota la enorme fuerza que brota desde América Latina. Qué honor para Agarrate Catalina cantar junto a Milo J”.

El músico agradeció a los colaboradores de su disco y recordó la figura de Mercedes Sosa (REUTERS/Caroline Brehman)

Después, el joven y los músicos recorrieron los pasillos del teatro cantando hacia la cámara e interpretando Solifican12. Al finalizar el tema, sobre el escenario, Santaolalla comenzó a tocar un charango y los primeros acordes del siguiente tema. Desde el techo de una pequeña casa, Milo dijo: “Un abrazo a mi amigo Trueno que lo está viendo”. Acto seguido, el cantante dio paso a “Gil”, la colaboración que tiene junto al artista de La Boca.

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Para cerrar, el joven y su equipo también ganaron en la categoría Grabación del año. Tras ser ovacionado por el público, y subir al escenario, Milo afirmó: “Niño, vamos a decir que es la canción que hoy en día de la que más orgulloso y por la cual se me da un premio. Quiero que todas las personas que hoy les falta alguien, que alguien los está viendo, no importa que esté en este plano o en el otro. Aguante el folclore argentino y la música argentina. Felicidades a todos los nominados de la terna”.

Durante su paso por la alfombra roja, Milo lució un blazer amplio en tono marrón oscuro o bordó. Llevaba una camisa gris de cuello clásico, parcialmente cubierta por la chaqueta, un cinturón negro con una hebilla dorada y pantalones negros de pierna ancha que caen hasta el calzado. Completaba el conjunto con zapatos negros de suela gruesa y detalles multicolores visibles en la parte superior.

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