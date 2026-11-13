A corto, a mediano y a largo plazo: los tres objetivos principales que tiene Scaloni en la Selección tras renovar su contrato

Lionel Scaloni renovó su contrato con la selección argentina (AP Foto/Nicolás Aguilera)

Guardar

Lionel Scaloni renovó su contrato con la selección argentina y, tras haberse consagrado campeón y obtener un subcampeonato en sus dos ciclos mundialistas, tiene claro cuáles son sus objetivos de cara al proceso camino a la Copa del Mundo 2030.

Los objetivos centrales son tres: uno a corto plazo, otro a mediano plazo y el tercero a largo plazo. El primero, acentuar la renovación del plantel que viene realizando, incluso desde antes del Mundial de Qatar, porque hay jugadores que él mismo promocionó, que no eran parte de la Selección y que subió a su equipo para conquistar el campeonato del mundo en 2022.

PUBLICIDAD

Algunos ejemplos de esa determinación tienen nombres propios: Emiliano Dibu Martínez, Cristian Cuti Romero, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, entre otros. De hecho, en esta última convocatoria para enfrentar a Uruguay y a Costa Rica, solo un jugador no debutó bajo su órbita y es Nicolás Tagliafico, quien tuvo sus primeros minutos con la Selección en el mando de Jorge Sampaoli, por lo que el equipo tiene cada vez más marcado el sello de Scaloni.

Ahora, el plan para llevar a cabo esa renovación incluye a Román Vega, Aarón Anselmino, Franco Mastantuno, quien se perdió el último Mundial, y Leonel Flores. También encabezan esa lista Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Ezequiel Fernández y Matías Soulé.

PUBLICIDAD

Ya sin Lionel Messi, Nicolás Otamendi, De Paul y Giovani Lo Celso, el DT planea darles más preponderancia en el equipo a jugadores como Nico Paz, Exequiel Palacios, Valentín Barco y el Flaco José Manuel López, quien se perfila como principal alternativa a Julián Álvarez, de presente sinuoso en el Atlético Madrid, y Lautaro Martínez, quien no fue convocado a esta última fecha FIFA por estar lesionado.

Además, el estratega de Pujato tiene en el radar a otros futbolistas del medio local como Milton Delgado, Facundo Jagger Herrera y Tobías Andrada.

Scaloni buscará el tricampeonato de América con la selección argentina. (EFE/ Adán González)

En cuanto al objetivo a mediano plazo, Scaloni quiere ir por el tricampeonato continental, algo que ninguna selección consiguió desde que el torneo se llama Copa América. El certamen, que se va a jugar en 2028, tiene como posibles sedes a Estados Unidos y a Ecuador. Sea en el lugar que sea la cita, Argentina buscará repetir los títulos de 2021 y 2024. Es cierto que la Albiceleste se consagró en tres ocasiones consecutivas (1945, 1946, 1947), pero en ese entonces la competición se llamaba Campeonato Sudamericano.

PUBLICIDAD

En tanto, el objetivo a largo plazo es tratar de llegar nuevamente a una final en el Mundial, hito que el seleccionado viene de conseguir en las dos últimas citas ecuménicas. En el medio, el equipo tendrá que jugar las Eliminatorias Sudamericanas, pero lo hará con la certeza de que ya se encuentra clasificado por ser sede.

De hecho, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, buscará proponer que, en caso de que la participación en el Mundial se amplíe a 64 equipos, Argentina no solo juegue su primer partido en el país como se estableció originalmente, sino que dispute toda la primera ronda de local y que después, si avanza, viaje a Europa para continuar con el desarrollo del certamen.

PUBLICIDAD