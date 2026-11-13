A 15 años de la tragedia de Guido Falaschi en el TC: cómo fueron sus últimas horas

Secuencia del accidente de Guido Falaschi durante la carrera de Turismo Carretera en Balcarce el 13 de noviembre de 2011

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Aquel sofocante 13 de noviembre de 2011 en Balcarce no terminó con la fiesta que se esperaba ante una nueva visita del Turismo Carretera. Todo lo contrario. La tragedia de Guido Falaschi marcó aquella jornada. Una combinación de fallas, errores y negligencia se cobró la vida de un joven de 22 años recién cumplidos (había nacido el 01/10/1989). Fue uno de los mejores de su generación y tuvo álgidos duelos con Agustín Canapino. Era un fenómeno arriba y abajo del auto. Contagiaba con su sonrisa y su carisma era un imán para la gente. A 15 años del hecho, esta es la historia de sus últimas horas con detalles inéditos, que sirven para conocer un poco más al recordado piloto santafesino de Las Parejas.

En ese momento Juan Manuel Silva era su compañero de equipo en el HAZ Racing Team. En diálogo con Infobae, el Pato recuerda que “Guido era un chico espectacular. Muy puro, ingenuo y sin maldad. Era un niño y hasta un poco una criatura. Por ahí engañaba su físico porque era muy grandote, pero muy sano por dentro”.

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Entre sus historias cuenta que “íbamos a andar en karting juntos y se divertía mucho andando conmigo porque me costaba, me ganaba todas las veces que íbamos y yo quería andar al ritmo suyo y no podía. Realmente me sorprendía la capacidad que tenía para manejar, pero principalmente en esas salidas nos reíamos mucho y la pasábamos genial”.

Sobre sus condiciones, el chaqueño subraya que “aparentaba menos edad, pero era muy maduro arriba del auto. Era rapidísimo y disfrutaba. Era como salir a jugar: se sentaba arriba del auto y era como estar en el living de su casa o en el simulador. Ese fin de semana, justamente de Balcarce, éramos compañeros de equipo y miré muchas cámaras de él porque el viernes creo estábamos los dos entre los cuatro o cinco primeros. El sábado también estábamos ahí peleando en la punta”.

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Las declaraciones de Guido Falaschi tras lograr su pole positions

Las horas pasaron ese fin de semana en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. El campeón 2005 de la octogenaria categoría evoca que “el sábado él se puso más rápido que yo y eso que tenía muchos kilos. Me llamaba mucho la atención cómo lo hacía todo tan fácil. A mí me costaba ir al ritmo de él, parecía que iba paseando arriba del auto”.

La actividad estuvo mal parida porque el viernes Canapino tuvo un escalofriante accidente tras quedarse sin frenos, seguir de largo en la primera curva y caer a un precipicio. “El accidente de Agustín fue peor que el de Guido. Tuvo un Dios aparte”, sentencia Silva.

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Falaschi peleaba por el título, pero en la Copa de Oro, el mini torneo de las últimas cinco fechas que define al campeón desde 2008, fue suspendido por dos carreras por un toque a Diego Aventín, según consideró la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Guido volvió con todo y el sábado marcó su última pole position. “El auto es rápido y hoy tiré tres vueltas seguidas. Mejoré en la segunda vuelta y estamos bien para la serie y la final. Contento de volver a pelear adelante y sabemos que tenemos que descontar la mayor cantidad de puntos...”, le dijo a Carburando.

“Hablamos algo después de la clasificación, pero como habíamos terminado adelante mucho no había que tocar en los autos y no hablamos más de la actividad en pista”, apunta Silva. Horas más tarde, Guido fue invitado por Silva para compartir unas pastas, sin saber que iba a ser su última cena. “Él paraba en su motorhome y estaba con su mamá. A mí me gusta mucho la cocina, me acuerdo que habíamos alquilado una casa cerca del autódromo y vino a comer. Le cociné unos ravioles y se comió dos platos. Me acuerdo que le habían gustado y compartimos esa noche”.

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El homenaje y recuerdo de la trayectoria de Guido Falaschi en el automovilismo

El domingo, Silva y Falaschi se volvieron a ver en el autódromo. Se saludaron y, después de las series, Guido quiso devolverle la gentileza al Pato: “Antes de subirnos al auto, me dijo: ‘Vení a comer unos fideos a la casilla’, y le dije que no tenía ganas de comer. Nos saludamos y nos deseamos suerte”.

A dos vueltas del final de la carrera, Falaschi luchaba por el triunfo contra Mauro Giallombardo. Una vez que sus Ford cruzaron por abajo del puente, se encontraron con el Dodge de Leonel Larrauri, que venía rezagado y ahí se dio la tragedia: el de Granadero Baigorria chocó contra las gomas, volvió a la pista y, por esquivarlo, Guido se despistó y fue contra la defensa de neumáticos que no estaban enzunchados, lo que impidió absorber el golpe. Su Falcon rebotó y fue impactado por el Chevrolet de Guillermo Ortelli. Quedó cruzado en el medio de la pista y recibió el golpe del Torino de Néstor Girolami.

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Silva pasó luego, bajó su velocidad, pero igual fue chocado por otro competidor que no fue precavido. “Me bajo del auto y me voy corriendo. Ahí entrecruzamos unas palabras con Guillermo (Ortelli), que me dice ‘Lo veo mal’. Yo aún estaba aturdido, pero cuando llego al box y veo el choque, digo: ‘Esto es grave’”. A medida que me llegaban las imágenes uno empezó a caer y a tomar conciencia de la situación”, reflexiona.

Giallombardo fue el ganador en un podio sin festejo. Silva viajó hacia Buenos Aires y, cuando llegó a su casa, experimentó un replanteo sobre lo que ocurrió. “Fue fuerte para mí, para mi familia y en especial para mis hijos. Yo siempre cuento que el momento más duro fue cuando llego a mi casa muy tarde el domingo en la noche, y me acuerdo que estacioné y cuando me fui a bajar del auto me decía: ‘Yo me estoy bajando en mi casa y quizá me pudo haber pasado lo mismo que le pasó a mi compañero’. Era Guido, era un compañero, era un colega”.

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Juan Manuel Silva, Alejandro Masas (uno de los dueños del equipo HAZ) y Guido Falaschi (Crédito: Gentileza Jorge Marchesín)

“Entré a mi casa y mis hijos estaban durmiendo. Luego hablé con uno de ellos y me preguntó si iba a seguir corriendo. Le dije que sí, porque en la vida existían riesgos, los accidentes pasaban, que podía pasar en la calle, andando en bicicleta, que podía pasar en la ruta, viajando a las carreras o caminando por la vereda’. Entonces me dijo ‘Bueno, pero si ocurre en Balcarce no vuelvas a correr’. No porque tenga nada con Balcarce, pero ese accidente podía pasar en cualquier otro circuito que tuviese los aspectos de seguridad como existían ese fin de semana. Mucho tiempo después, a uno de mis tres hijos, que era el que siempre decía que iba a correr en autos, le pregunté si quería correr y me dijo que ‘no por lo que le había pasado a Guido’”.

Falaschi tenía talento innato y había sido campeón de la Fórmula Renault en 2008 y había ganado la Copa América del Top Race en el primer semestre de 2010. Silva estuvo cerca de su campaña en sus últimos años y cuenta que “compartíamos muchos momentos en los fines de semana de carrera, porque teníamos una edad muy distinta y, si bien no éramos amigos, teníamos una muy buena relación de compartir como compañeros y me había caído bien. De hecho, yo lo recomiendo en HAZ. Cuando empezaron a evaluar pilotos, les dije a Fernando Hidalgo y Alejandro Masas (dueños del equipo): ‘Siéntelo a Falaschi’. Al poco tiempo hablaron con Guido y lo trajeron. Compartimos también con Norberto (Fontana), que corría con el Torino”.

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En el TC 2000 no compartían equipo, pero el buen feeling entre ambos llevó a que Silva le brindara consejos y una de esas charlas lo ayudó a Guido a lograr su primera victoria en la categoría, a bordo de un Renault Fluence atendido por el equipo Sportteam. “Le costaba mucho largar en el TC 2000 y recuerdo que un sábado a la noche, cenando, le dije: ‘A ver, ¿cómo largás vos? Explicame cómo largás’. Y me dijo ‘yo largo así, le pongo el limitador acá, hago así, largo el embrague así’. Entonces, le dije: ‘No, pero ahí te va a patinar siempre. O sea, largando de esa manera, nunca te va a salir bien el auto. Hacé una cosa, mañana hacé este procedimiento’ y le expliqué cómo hacerlo. Largó adelante, no perdió la punta y ganó la carrera. A ver, no estoy diciendo que por el consejo que le di ganó, sino que le aporté mi experiencia y, si bien era algo que él solo iba a descubrir, le ayudé a ganar tiempo”. El vínculo entre ambos nació mucho tiempo antes de compartir carreras en el TC y TC 2000. “De chico me cayó bien y desde la época de la Fórmula Renault me acerqué a hablarle”. Para 2012, Falaschi había sido contratado para el equipo oficial Ford de TC 2000. La fábrica abandonó la categoría ese año, pero da cuenta del potencial que le vieron.

Guido la tuvo difícil en aquel tramo final del campeonato por la mencionada sanción que lo postergó. “Eso lo había afectado mucho porque él quería ser campeón de TC. Para poder contrarrestar dos fechas menos recurrió a su capacidad y el optimismo que lo caracterizaba”. De la definición de aquella carrera en Balcarce confiesa que “en las últimas vueltas de la carrera él iba a dejar todo para ganarla y hasta tenía un plus guardado porque era muy pensante y por lo que se veía en la carrera podía llegar a ganarla”.

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De izquierda a derecha: Guido Falaschi, Juan Pablo Gianini, Juan Martín Trucco y Juan Manuel Silva (Crédito: Gentileza Jorge Marchesín)

La tragedia se lo impidió, pero Silva es concluyente sobre lo que podría haber logrado Falaschi en el plano nacional: “Seguramente hubiese ganado muchos campeonatos en Argentina. Y si tenía la posibilidad de ir a competir afuera, también hubiese ganado”.

Lo compara con su gran rival, Agustín Canapino, porque “son chicos con el físico grande, pero después Agustín hasta terminó corriendo en Fórmula. Obviamente que Guido hubiese podido hacer eso y también hasta un poco más teniendo en cuenta que tenía experiencia en autos de Fórmula Renault. Hoy estaría disputándose con los mejores del automovilismo argentino en cantidad de campeonatos logrados y carreras ganadas, sin lugar a dudas”.

La tragedia de Falaschi llevó al cierre del Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, que estuvo vetado para el automovilismo nacional. Luego de importantes reformas el escenario fue habilitado por la COPAM (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo) para que la ACTC se presentara este año con la TC Pick Up, una categoría de camionetas. Sin embargo, no cuenta con la habilitación de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), la entidad madre del automovilismo en nuestro país.

Con Guido Falaschi se fue un chico cuyo talento estaba destinado a ser el de un gran campeón. También se encaminaba a convertirse en ídolo por su ángel y carisma. Esa impronta y personalidad lo hubiesen hecho viral en las redes sociales. Hace 15 años se fue un joven lleno de sueños, un hijo que sigue siendo el orgullo de sus padres, Graciela y Víctor, y un buen compañero de Juan Manuel Silva, quien lo mantiene siempre presente.

Una de las últimas fotos de Guido Falaschi. Fue antes de la final. Tenía apenas 22 años y fue uno de los mejores de su generación (Crédito: Gentileza Jorge Marchesín)