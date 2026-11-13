Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

APTRA celebró la entrega de los premios Martín Fierro de Cable 2026 en el Goldencenter con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe (RS Fotos)

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La noche de los Martín Fierro de Cable 2026 empezó mucho antes de que se entregara la primera estatuilla. El jueves 12 de noviembre, en el Goldencenter de Parque Norte, APTRA reunió a las figuras de la televisión por cable en una gala que transmitió A24 y que condujeron Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Antes de llegar al salón, nominados e invitados recorrieron una alfombra roja con forma de U, y en cada parada hubo algo para contar.

Los banners bordó con letras doradas dominaron la escena, con el logo de “MF Cable 2026” junto a los de A24 y APTRA. Los techos se tiñeron de violeta y azul, y grandes reflectores circulares iluminaban a cada invitado que pasaba frente a las cámaras.

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El recorrido arrancaba en una estación de tragos y cócteles, donde los nominados frenaban a charlar con colegas, ponerse al día y saludar a sus allegados. Hubo abrazos entre compañeros de canal, saludos entre rivales de franja horaria y más de uno que se quedó charlando, copa en mano, más de lo previsto. Al lado de la barra, una DJ musicalizó toda la previa.

Una DJ animó el inicio de la alfombra roja, mientras los invitados desfilaban (Prensa Martín Fierro)

El segundo punto fue el más concurrido. Frente al banner, más de uno les pedía fotos a sus amigos y a otros no tan amigos. Periodistas, productoras y conductoras posaban, revisaban las fotos una y otra vez y volvían a posar hasta encontrar la imagen ideal para sus redes. Uno de los más entusiastas detrás del celular fue Alejandro Bercovich, que le hizo una extensa sesión de fotos a su pareja, Ángela Lerena.

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El siguiente punto era el de Paula Varela y Guido Záffora, conductores de la previa, que charlaban en vivo con los invitados por A24. La transmisión arrancó a las 19.30 con un show de Rocío Camani, que junto a su cuerpo de bailarinas interpretó “Ahora estoy mejor” y “Me mintió” sobre la alfombra roja.

Uno de los momentos más comentados lo protagonizó Roberto Peña. Los conductores lo llamaron para una nota en vivo, pero él eligió posar para las fotos y los dejó plantados. Después de algunos comentarios irónicos al aire, el humorista se acercó y charló con ellos de manera muy amable.

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Yanina Latorre posó sola en la alfombra, después de haber conducido SQP en la previa (Prensa Martín Fierro)

Pablo “Chato” Prada llegó completamente solo, en una de sus primeras apariciones públicas tras su separación de Lourdes Sánchez, con quien estuvo en pareja 16 años y tiene un hijo, Valentín.

Yanina Latorre fue de las últimas en llegar: venía directo de hacer en vivo SQP, su programa en América TV, y recorrió la alfombra contra reloj.

Charlie López tuvo la compañía más tierna de la noche: llegó con Belle, su perrita, que conduce con él El baúl, en TN. “Está nominada”, bromeó. Cuando le preguntaron si iba a decir “gracias APTRA”, respondió entre risas: “A su manera. Ojalá que lo tenga que decir”. Esta vez no alcanzó: en la terna Cultural/Educativo ganó Mi País, de Victoria Vanella, por Argentina 12.

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La organización eliminó el reloj de 45 segundos tras cortar los micrófonos de varios discursos al inicio de la transmisión (Prensa Martín Fierro)

Luis Ventura también pasó por la previa de A24. Záffora le preguntó por la situación de APTRA, y el presidente de la entidad no esquivó el tema: “Estamos respondiendo paso por paso lo que nos está pidiendo la IGJ”. Cuando Varela le pidió que disfrutara y no estuviera nervioso, dejó la frase de la previa: “Los bomberos estamos para apagar incendios”.

El salón principal recibió a los invitados con una iluminación ámbar. Decenas de mesas redondas, con manteles blancos y sillas enfundadas con faldón, se repartían entre pasillos de alfombra roja que marcaban el camino hacia el escenario. Cada mesa tenía como centro una pieza iluminada con la silueta de la estatuilla, rodeada de follaje verde.

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La gala arrancó unos minutos después de lo previsto, y Ventura la abrió con un discurso encendido: “Los argentinos dejamos de celebrar nuestras cosas, dejamos de celebrar a nuestros profesionales. El Martín Fierro está para eso, aunque a algunos mal que les pese”. Sin nombrar a nadie siguió: “Parecería como que molesta que a APTRA le vaya bien. Molesta que el Martín Fierro cada vez tenga más estatuillas, molesta que nos vayamos a China, molesta que vamos a Uruguay, molesta que vamos a Estados Unidos”. Y cerró a todo volumen: “Somos profesionales, somos argentinos y vamos a ganar, carajo”.

Durante el evento, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, ofreció un discurso desde el estrado ante los asistentes a la premiación.

Para agilizar la ceremonia, la organización puso un contador de 45 segundos para los discursos: cuando se terminaba el tiempo, se cortaba el micrófono. La prueba duró poco. Después de dejar sin audio el cierre del discurso de Victoria Vanella y el de otros ganadores, el reloj desapareció de la pantalla en menos de media hora.

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Marina Calabró protagonizó uno de los momentos más divertidos. Al abrir el sobre de Juegos/Entretenimientos/Reality/Humor y leer el nombre de Ariel Tarico, dudó: el humorista ya había ganado en Labor humorística y pensó que se había equivocado de sobre. “Al estilo La La Land”, bromeó, en referencia a la confusión de los Oscar de 2017. Pero no hubo error: Tarico Fake News también ganó, y Tarico, que no pudo estar presente, se llevó dos estatuillas. Las dos veces subió a recibirlas un productor de su programa.

La transmisión también tuvo su momento de tensión. Justo cuando estaban por anunciar a un ganador, la señal se cortó durante cerca de un minuto. Cuando volvió la imagen, la pantalla mostró directamente el final del agradecimiento de Tomás Méndez, que ya celebraba el premio de Duro de Callar, de Crónica TV, en Interés general.

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Transmisión en vivo de la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro de Cable emitida por la señal A24. En el escenario, los presentadores anuncian la categoría de Labor Conducción Femenina, en la que se destaca la mención a Marina Calabró por el ciclo Arranca la Tarde. Los asistentes en el salón aplauden desde sus mesas mientras la periodista reacciona ante el anuncio.

Pero el momento más emotivo lo vivió la propia Calabró. La conductora se quedó con el Martín Fierro a Labor conducción femenina, en una terna que compartía con Carolina Amoroso y Paula Bernini. “Se me aflojan las piernas”, confesó antes de que Lapegüe abriera el sobre. Ya con la estatuilla en la mano, no esquivó el recuerdo de su último premio: “La última vez que agradecí un Martín Fierro, se armó un bolón”. Le agradeció a su equipo de Arranca la tarde, le dedicó el premio a su hija, Mía, y cerró con un mensaje directo: “Se lo dedico a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Porque aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo hasta acá y hoy tenemos revancha”. Desde su mesa, Rolando Barbano la aplaudió y levantó el puño, orgulloso.

Eduardo Feinmann ganó en Labor conducción masculina y dejó una de las frases más fuertes de la gala: “Para algunos soy una basura ensobrada y para otros solamente un periodista. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo”.

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Luis Novaresio, ganador en Entrevistas, habló de su fin de semana: “Con mi esposo Braulio venimos de un finde maravilloso, no solo por la presencia del Papa León, sino porque el sábado nos encontramos en una de las marchas del orgullo más importantes de la historia, mostrando que la diversidad es un valor. Los que no lo entienden, se lo pierden”.

Mientras Calabró lo despedía, descubrió a Diego Brancatelli haciendo el gesto de un reloj con la muñeca, en alusión al límite de tiempo. “Te vi, Diego, ¿eh? Te vi. Me hacía relojito. Te conozco, Branca”, lanzó desde el escenario.

Eduardo Feinmann se consagró con el Martín Fierro de Oro en el cierre de la gala de la televisión por cable

El festejo más ruidoso no fue en el escenario, sino abajo. Después de ganar en Periodístico deportivo, el equipo de TN Deportivo bajó a la alfombra roja para sacarse la foto con la estatuilla frente al banner. Con Ricardo Caruso Lombardi a la cabeza, empezaron a cantar “Chiqui Tapia, botón”, contra el presidente de la AFA. Los periodistas y los invitados que estaban cerca sacaron los celulares para grabar, y algunos hasta se sumaron al cántico.

El cierre de la noche fue para Eduardo Feinmann, que después de su premio en Labor conducción masculina también se quedó con el Martín Fierro de Oro. Visiblemente emocionado, el conductor de A24 subió otra vez al escenario: “Qué momento, Dios. Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”. Recordó a quienes lo ganaron antes, como Nelson Castro, el Gato Sylvestre, Marcelo Bonelli y Luis Novaresio, y dejó su definición del oficio: “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda”.