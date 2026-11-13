Economía

El Gobierno habilitó nuevas licitaciones para concesionar más de 25 tramos de rutas nacionales

La medida buscará trasladar el financiamiento de las obras al sector privado, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. En esta oportunidad, se incluyeron caminos que atraviesan provincias como Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Chubut

La Justicia ordenó la reparación de un tramo de la Ruta Nacional N° 3
El Ministerio de Economía cuenta con un plazo de doce meses para realizar los llamados a licitación pública.
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El Gobierno nacional dispuso la ampliación de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de nuevos tramos de rutas nacionales mediante contratos de peaje.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1358/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se habilitó la incorporación de caminos que hoy están bajo administración estatal al régimen de concesión previsto en la Ley N° 17.520. Así, un total de 27 tramos podrían ser susceptibles de ser licitados.

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En la provincia de Buenos Aires quedaron alcanzadas las rutas nacionales 3 —en el tramo que comparte con Chubut y Santa Cruz—, 22 —junto con La Pampa—, 33, 35 —que también atraviesa La Pampa y Córdoba—, 228 y el acceso A0017. La ruta 9, por su parte, integró el listado en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.

También se incorporaron las rutas nacionales 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, que une Corrientes y Misiones; y la 16, en los sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta.

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La Dirección Nacional de Vialidad actuará como autoridad de aplicación para supervisar los contratos adjudicados. (Colprensa)
La Dirección Nacional de Vialidad actuará como autoridad de aplicación para supervisar los contratos adjudicados. (Colprensa)

En la Patagonia, se incluyó a las rutas nacionales 25 y 26, ambas en Chubut, además de la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país aparecen las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero.

Por último, también se sumaron las rutas 81 y 86, en Formosa; las 120, 121 y 122, en Corrientes; y las 151 y 152, en La Pampa. Cada una podrá integrar total o parcialmente futuros corredores de peaje, siempre que esos sectores no formen parte de concesiones ya vigentes.

Esta aclaración aplicaría para las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya figuran en etapas previas y que volvieron a ser incluidas en la nueva ampliación.

Por otro lado, se estableció que el Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte, podrá conformar los nuevos tramos con la totalidad o parte de las rutas incluidas en un anexo del decreto. Para hacerlo, deberá contar previamente con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

De esta manera, la cartera económica tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos. El decreto fijó un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para realizar los llamados a concurso.

Los futuros concesionarios podrán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También estarán habilitados para desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales, además del cobro de peajes.

Aunque Economía llevará adelante las licitaciones y otorgará las concesiones, la DNV será la autoridad de aplicación de los nuevos contratos. En este sentido, el organismo deberá supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones que asuman las empresas adjudicatarias.

El Gobierno justificó la medida con el argumento de que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento en la red vial, mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad y reducir costos logísticos. En línea con esto, remarcaron que objetivo oficial de limitar el uso de recursos del Estado y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

La decisión se integró al programa Red Federal de Concesiones, lanzado para reemplazar la gestión estatal de distintos corredores por contratos de obra pública por peaje. El plan se apoya en los cambios introducidos por la Ley Bases, que amplió las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró a Corredores Viales S.A. sujeta a privatización.

Según los antecedentes citados en el decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. Esas instancias abarcaron corredores como Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

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