Vacuna contra el neumococo: por qué es clave desde los 50 años en personas con factores de riesgo

Las infecciones neumocócicas provocan cerca de 829 mil defunciones anuales en el mundo y más de 40 millones de años de vida perdidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

Cada 12 de noviembre, el Día Mundial contra la Neumonía pone el foco sobre una enfermedad prevenible y tratable que todavía causa una alta carga de muertes en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neumonía causa cada año alrededor de 740.180 muertes de niños menores de 5 años, el 14 % de todas las defunciones registradas en esa franja de edad.

El neumococo puede provocar cuadros graves en adultos, en particular desde los 50 años cuando existen enfermedades crónicas, hábitos o condiciones que elevan el riesgo de complicaciones. En esos casos, la vacunación debe revisarse durante los controles habituales de salud. La bacteria causa infecciones que van desde otitis y sinusitis hasta neumonía, meningitis, sepsis y artritis, con especial impacto en personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas o defensas debilitadas.

PUBLICIDAD

Según estimaciones globales, las infecciones neumocócicas ocasionan cada año cerca de 829 mil muertes en el mundo y representan más de 40 millones de años de vida perdidos. La enfermedad neumocócica invasiva aumenta con la edad y afecta con mayor frecuencia a quienes padecen diabetes, afecciones cardíacas, pulmonares, renales o hepáticas, así como a fumadores y personas con consumo excesivo de alcohol.

El registro de enfermedad neumocócica invasiva en Argentina reportó más del doble de casos en mayores de 60 años respecto al grupo de 50 a 59 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, el análisis de casos de enfermedad neumocócica invasiva en adultos registró más del doble de diagnósticos entre las personas de 60 años o más que en el grupo de 50 a 59 años. La neumonía fue la manifestación clínica más habitual entre los pacientes evaluados.

PUBLICIDAD

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta los pulmones. Durante el cuadro, los alvéolos —los pequeños sacos donde el oxígeno pasa a la sangre— pueden llenarse de líquido y pus, lo que dificulta la respiración y reduce la absorción de oxígeno. Puede tener origen bacteriano, viral o fúngico; entre las causas bacterianas, el neumococo es una de las más frecuentes.

Aunque puede afectar a cualquier persona, el riesgo de desarrollar formas graves aumenta en niños pequeños, mayores de 65 años, fumadores y personas con diabetes o enfermedades cardíacas, pulmonares, renales o hepáticas. La desnutrición, las defensas debilitadas, la exposición al humo de tabaco, el hacinamiento y la contaminación del aire dentro de los hogares también elevan la vulnerabilidad frente a la infección.

PUBLICIDAD

La tos, la fiebre, los escalofríos, el dolor en el pecho y la falta de aire son algunos de los síntomas que pueden requerir una consulta médica. La vacunación contra el neumococo, junto con las vacunas contra la gripe, la tos ferina, el sarampión y Haemophilus influenzae tipo b, además de la higiene de manos y la reducción de la exposición al humo, forma parte de las medidas para prevenir cuadros respiratorios y sus complicaciones.

La vacunación contra el neumococo y la gripe integra las medidas sanitarias destinadas a prevenir cuadros respiratorios graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalla el Ministerio de Salud, el Streptococcus pneumoniae, conocido como neumococo, puede alojarse habitualmente en la nariz o la garganta y transmitirse mediante la tos o los estornudos. Cuando alcanza zonas del cuerpo que normalmente son estériles, como el torrente sanguíneo, produce enfermedad neumocócica invasiva.

PUBLICIDAD

Estos cuadros pueden presentarse como meningitis, bacteriemia —la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo— o neumonía bacteriémica, cuando la infección pulmonar se acompaña de bacterias en la sangre. También pueden dejar secuelas duraderas, entre ellas daño cerebral, pérdida de audición y amputaciones.

La inmunización de los niños aporta una protección indirecta a la comunidad, pero no alcanza para cubrir a los adultos. Parte de la explicación es que los serotipos, las distintas variantes de la bacteria, que circulan con mayor frecuencia en esta población no son los mismos que causan enfermedad en la infancia y varios no están contemplados por las vacunas conjugadas pediátricas.

PUBLICIDAD

Las bajas coberturas de vacunación entre adultos limitan la protección directa frente a estas infecciones. Durante un seminario de periodismo científico organizado por MSD, compañía farmacéutica, la médica infectóloga y geriatra Miriam Rozenek (M.N. 75773) planteó la necesidad de aprovechar las consultas clínicas para revisar el esquema de inmunización de cada paciente.

Los serotipos de la bacteria que circulan entre los adultos difieren de las variantes que provocan afecciones en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El neumococo también es un tema de salud del adulto. La vacunación infantil brinda una protección importante a la comunidad, pero es necesario complementarla con vacunas diseñadas específicamente para adultos. Por eso, es importante explicar por qué los adultos también necesitan protegerse y aprovechar los controles de salud para revisar sus vacunas”, señaló Rozenek.

PUBLICIDAD

El calendario argentino y las vacunas en controles rutinarios

La vacunación contra el neumococo integra el Calendario Nacional desde la infancia: contempla dos dosis a los dos y cuatro meses, además de un refuerzo a los 12 meses. También está indicada para las personas de entre cinco y 64 años con determinadas condiciones de riesgo y para todas las personas de 65 años o más, quienes pueden recibirla sin orden médica.

Los controles de rutina y el seguimiento de enfermedades crónicas permiten identificar qué dosis recibió cada persona y cuáles necesita de acuerdo con su edad y su estado de salud. La consulta médica puede incorporar esa revisión junto con otros aspectos preventivos.

PUBLICIDAD

María Cecilia Torroija (M.N. 95152), directora asociada de Asuntos Médicos en MSD, sostuvo: “Así como seguimos cuidando otros aspectos de nuestra salud con los años, también necesitamos mantener al día las vacunas. El Día Mundial de la Neumonía nos invita a recordar que la vacunación continúa después de la infancia y que una consulta médica puede ser un buen momento para preguntar qué protección necesitamos en cada etapa de la vida”.