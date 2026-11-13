América Latina

Daniel Noboa inició la campaña para las elecciones locales de Ecuador en bastiones del correísmo

Los aspirantes de ADN iniciaron dos semanas de actividades rumbo a los comicios del 29 de noviembre, con recorridos, marchas y concentraciones en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras localidades

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026 (AP/Dolores Ochoa)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026 (AP/Dolores Ochoa)
Guardar

La campaña para las elecciones locales de Ecuador del 29 de noviembre comenzó el jueves con actos en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades, en una contienda donde el partido del presidente Daniel Noboa buscará disputar espacios a candidatos vinculados con el correísmo.

Noboa abrió la jornada con una entrevista radial y un evento en Portoviejo, capital de Manabí, para respaldar a los postulantes de Acción Democrática Nacional (ADN). El mandatario afirmó que los candidatos oficialistas cuentan con “mejores perfiles” y sostuvo que la coordinación entre las administraciones locales y el Ejecutivo permitiría acelerar obras públicas y mejorar la seguridad.

PUBLICIDAD

No voten por gente que está presa”, expresó Noboa, en alusión a Jaime Estrada Bonilla, ex alcalde de una ciudad de Manabí y candidato en estos comicios. Estrada fue detenido recientemente en Panamá y enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y otros cargos.

El presidente acompañará a los candidatos de ADN durante gran parte de las dos semanas de campaña, que finalizarán el 26 de noviembre. Para ello solicitó una licencia de 14 días y ejercerá formalmente sus funciones solo el 19 de noviembre.

En Guayaquil, la fuerza oficialista postuló a Cynthia Viteri para la Alcaldía. La ex alcaldesa busca recuperar el cargo que perdió en la elección anterior frente a Aquiles Alvarez, uno de los opositores de Noboa, quien se encuentra detenido.

PUBLICIDAD

Foto de archivo del presidente de Ecuador Daniel Noboa. EFE/ Chema Moya
Foto de archivo del presidente de Ecuador Daniel Noboa. EFE/ Chema Moya

Alvarez llegó a la Alcaldía bajo el respaldo de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento del ex presidente Rafael Correa, suspendido de la competencia electoral por una investigación judicial por presunto lavado de dinero contra algunos de sus dirigentes. La causa está relacionada con los fondos de campaña de las presidenciales de 2023.

Ante la suspensión de la RC, varios dirigentes se inscribieron por otras organizaciones. La esposa de Alvarez, Fiorella Ycaza, buscará sucederlo como candidata del Partido Socialista Ecuatoriano.

En Quito, el alcalde Pabel Muñoz inició su campaña a la medianoche en una panadería del norte de la ciudad. Más tarde encabezó un acto con vecinos del sur de la capital y pidió respaldo para la alianza que impulsa su reelección. “Ni un voto a los que sabemos y todos a la alianza ciudadana”, dijo Muñoz ante sus simpatizantes.

En Cuenca, los aspirantes de ADN realizaron caravanas encabezadas por el exministro Juan Carlos Vega, candidato a la Alcaldía. Entre sus principales rivales figura el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, vinculado al correísmo y respaldado por el actual alcalde, Cristian Zamora.

El alcalde de Roma Roberto Gualtieri (izquierda) y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz (derecha) (EFE/Cedida por la oficina de prensa de la alcaldía de Roma)
El alcalde de Roma Roberto Gualtieri (izquierda) y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz (derecha) (EFE/Cedida por la oficina de prensa de la alcaldía de Roma)

Zamora fue suspendido por un caso de violencia política de género. Las actividades de campaña también incluyeron recorridos, marchas y concentraciones de otras fuerzas políticas, que prevén extenderse por el país hasta el cierre del período electoral.

La campaña comenzó después del asesinato de dos candidatos en un municipio fronterizo con Perú. Ambos permanecerán en la papeleta. La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observará los comicios, condenó los crímenes y pidió que la jornada transcurra de forma pacífica.

“La Misión Electoral de la OEA en Ecuador condena enérgicamente el ataque armado ocurrido en Huaquillas, provincia de El Oro, que provocó el asesinato de Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía; de Cristhian Rugel, candidato a concejal; y de Hilda Ruiz”, señaló el organismo en su cuenta de la red social X.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaDaniel NoboaEcuadorGuayaquilCuencaQuito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cancillería confirma la muerte de un guatemalteco tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York

La cancillería identificó a Edgar Sapón Gutiérrez, de 26 años y originario de Totonicapán, como una de las ocho víctimas fatales del colapso ocurrido el 11 de noviembre en Flatbush

Cancillería confirma la muerte de un guatemalteco tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York

Alcaldía de Panamá afirma que de 2024 a la fecha redujo su planilla en 2,299 funcionarios

Municipalidad sostiene que mantiene ahorros por USD 13 millones

Alcaldía de Panamá afirma que de 2024 a la fecha redujo su planilla en 2,299 funcionarios

Régimen nicaragüense acumula USD 4,550 millones en el Banco Central y el sistema financiero

La acumulación de recursos comenzó a crecer desde 2020 y se aceleró durante el último año, de acuerdo con los registros del Banco Central de Nicaragua

Régimen nicaragüense acumula USD 4,550 millones en el Banco Central y el sistema financiero

Tres gobernadores cubanos dejan sus cargos en una semana y el régimen ofrece razones distintas para cada relevo

Salud, motivos familiares y errores en funciones: las justificaciones oficiales difieren entre sí. Los cambios ocurren mientras La Habana evalúa sus 176 reformas económicas en medio de una profunda crisis

Tres gobernadores cubanos dejan sus cargos en una semana y el régimen ofrece razones distintas para cada relevo

Costa Rica inaugura moderno centro médico de más de USD 23 millones que beneficiará a más de 23,000 personas

La nueva Área de Salud de Acosta ofrecerá medicina familiar, urgencias, laboratorio, farmacia y otros servicios en un mismo edificio. Los pacientes ya no tendrán que trasladarse hasta Desamparados para recibir determinadas consultas médicas.

Costa Rica inaugura moderno centro médico de más de USD 23 millones que beneficiará a más de 23,000 personas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La borrasca Bruna se debilita y Charles se aleja, pero no cesan las lluvias: la Aemet prevé un fin de semana de inestabilidad en estas zonas de España

La borrasca Bruna se debilita y Charles se aleja, pero no cesan las lluvias: la Aemet prevé un fin de semana de inestabilidad en estas zonas de España

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez consecutiva el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 13 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias y temperaturas de 0 grados en 14 estados

A quién votará Jordi Wild, podcaster de ‘The Wild Project’, en las próximas elecciones: “Voto de castigo”

León XIV: el día después

DEPORTES

La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

A corto, a mediano y a largo plazo: los tres objetivos principales que tiene Scaloni en la Selección tras renovar su contrato

Todos los récords que podría romper Lionel Scaloni en la selección argentina tras confirmar su continuidad hasta 2030

A 15 años de la tragedia de Guido Falaschi en el TC: cómo fueron sus últimas horas

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

ENTRETENIMIENTO

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez consecutiva el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez consecutiva el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Karol G y Milo J entre los triunfadores

Anitta gana su primer Latin Grammy tras 15 años de carrera musical

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025