Daniel Noboa inició la campaña para las elecciones locales de Ecuador en bastiones del correísmo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026 (AP/Dolores Ochoa)

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La campaña para las elecciones locales de Ecuador del 29 de noviembre comenzó el jueves con actos en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades, en una contienda donde el partido del presidente Daniel Noboa buscará disputar espacios a candidatos vinculados con el correísmo.

Noboa abrió la jornada con una entrevista radial y un evento en Portoviejo, capital de Manabí, para respaldar a los postulantes de Acción Democrática Nacional (ADN). El mandatario afirmó que los candidatos oficialistas cuentan con “mejores perfiles” y sostuvo que la coordinación entre las administraciones locales y el Ejecutivo permitiría acelerar obras públicas y mejorar la seguridad.

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“No voten por gente que está presa”, expresó Noboa, en alusión a Jaime Estrada Bonilla, ex alcalde de una ciudad de Manabí y candidato en estos comicios. Estrada fue detenido recientemente en Panamá y enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y otros cargos.

El presidente acompañará a los candidatos de ADN durante gran parte de las dos semanas de campaña, que finalizarán el 26 de noviembre. Para ello solicitó una licencia de 14 días y ejercerá formalmente sus funciones solo el 19 de noviembre.

En Guayaquil, la fuerza oficialista postuló a Cynthia Viteri para la Alcaldía. La ex alcaldesa busca recuperar el cargo que perdió en la elección anterior frente a Aquiles Alvarez, uno de los opositores de Noboa, quien se encuentra detenido.

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Foto de archivo del presidente de Ecuador Daniel Noboa. EFE/ Chema Moya

Alvarez llegó a la Alcaldía bajo el respaldo de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento del ex presidente Rafael Correa, suspendido de la competencia electoral por una investigación judicial por presunto lavado de dinero contra algunos de sus dirigentes. La causa está relacionada con los fondos de campaña de las presidenciales de 2023.

Ante la suspensión de la RC, varios dirigentes se inscribieron por otras organizaciones. La esposa de Alvarez, Fiorella Ycaza, buscará sucederlo como candidata del Partido Socialista Ecuatoriano.

En Quito, el alcalde Pabel Muñoz inició su campaña a la medianoche en una panadería del norte de la ciudad. Más tarde encabezó un acto con vecinos del sur de la capital y pidió respaldo para la alianza que impulsa su reelección. “Ni un voto a los que sabemos y todos a la alianza ciudadana”, dijo Muñoz ante sus simpatizantes.

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En Cuenca, los aspirantes de ADN realizaron caravanas encabezadas por el exministro Juan Carlos Vega, candidato a la Alcaldía. Entre sus principales rivales figura el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, vinculado al correísmo y respaldado por el actual alcalde, Cristian Zamora.

El alcalde de Roma Roberto Gualtieri (izquierda) y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz (derecha) (EFE/Cedida por la oficina de prensa de la alcaldía de Roma)

Zamora fue suspendido por un caso de violencia política de género. Las actividades de campaña también incluyeron recorridos, marchas y concentraciones de otras fuerzas políticas, que prevén extenderse por el país hasta el cierre del período electoral.

La campaña comenzó después del asesinato de dos candidatos en un municipio fronterizo con Perú. Ambos permanecerán en la papeleta. La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observará los comicios, condenó los crímenes y pidió que la jornada transcurra de forma pacífica.

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“La Misión Electoral de la OEA en Ecuador condena enérgicamente el ataque armado ocurrido en Huaquillas, provincia de El Oro, que provocó el asesinato de Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía; de Cristhian Rugel, candidato a concejal; y de Hilda Ruiz”, señaló el organismo en su cuenta de la red social X.

(Con información de EFE)