Hallaron a un hombre sin vida dentro de un pozo de agua de 9 metros y buscan a un adolescente en Chaco

El pozo donde fue encontrado Tymkin tiene unos nueve metros de profundidad y contiene agua (Fuente: Diario Chaco)

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Un hombre de 67 años fue encontrado sin vida dentro de un pozo con agua de unos nueve metros de profundidad en un campo de Villa Ángela, en el sudoeste de Chaco. Bomberos y efectivos policiales desplegaron un operativo para determinar si un adolescente de 17 años también se encuentra en el interior de la excavación.

La víctima fue identificada como Luis Tymkin, propietario del establecimiento rural donde ocurrió el hecho. El aviso a las autoridades fue dado por un joven de 23 años, quien encontró al hombre dentro del pozo y advirtió que no presentaba signos vitales.

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El denunciante también manifestó su preocupación por el paradero de su hermano, Fabián Aquino, de 17 años. De acuerdo con la información que aportó a los investigadores, el menor podría haber quedado en el mismo lugar junto a Tymkin.

Los primeros datos indican que el dueño del campo y el joven habían comenzado tareas de limpieza en el pozo durante la tarde del miércoles. Esa fue la última ocasión en la que ambos fueron vistos, según consta en el parte policial.

La situación fue comunicada durante la tarde del jueves, lo que derivó en el despliegue de un operativo de emergencia en la zona rural. Las primeras actuaciones quedaron orientadas a localizar al adolescente y preservar los elementos que puedan aportar datos sobre lo ocurrido.

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Personal de Bomberos trabaja en el predio rural para determinar si el adolescente de 17 años buscado se encuentra en el interior de la excavación (Fuente: Diario Chaco)

Según publicó Diario Chaco, la intervención quedó a cargo de la División Bomberos de Villa Ángela, que trabaja en el campo junto a personal policial de distintas dependencias. También acudieron al lugar el fiscal de turno, Sergio Ríos, y agentes de la División Investigaciones Complejas.

La investigación buscará reconstruir la secuencia desde la tarde del miércoles, cuando Tymkin y Aquino fueron vistos por última vez mientras limpiaban el lugar. La causa continúa en desarrollo y se aguardan novedades oficiales sobre el operativo, así como los resultados de las pericias destinadas a establecer la causa de muerte del propietario del campo.

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Un caso ocurrido días antes en Catamarca presenta características similares con la situación investigada en Villa Ángela. El 4 de noviembre, Ricardo Fabián Roldán, un trabajador de 43 años, murió después de caer a un aljibe mientras realizaba tareas de limpieza en una finca rural del paraje La Suerte, al sudeste de Recreo, en el departamento La Paz.

El hombre trabajaba junto a un compañero de apellido Herrera, de 40 años, en el establecimiento rural La Buena Estrella. Ambos habían descendido a la estructura para efectuar tareas de mantenimiento cuando quedaron atrapados en su interior. El aljibe tenía una profundidad aproximada de ocho metros y era utilizado para el almacenamiento de agua.

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Otros empleados de la finca advirtieron la situación y descendieron para asistir a los dos trabajadores. Tras retirarlos del lugar, los trasladaron en un vehículo particular al Hospital Zonal Dr. Liborio Forte, de Recreo, debido a que el campo se encuentra a casi 40 kilómetros de la ciudad.

Roldán llegó al hospital y, cuando ingresó al centro de salud, ya no presentaba signos vitales. Herrera sufrió un cuadro de asfixia y una descompensación, situación por la que quedó internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial. La fiscal Jorgelina Sobh ordenó el traslado del cuerpo para la autopsia, la preservación del lugar mediante una consigna policial y una inspección ocular del predio con peritajes técnicos en el interior del aljibe.

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La muerte fue atribuida a una asfixia por sumersión. Las actuaciones judiciales también buscan establecer las condiciones en que se realizaba la limpieza y determinar si existieron otros factores que incidieron en el desenlace.