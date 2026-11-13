Cáncer de próstata: cómo la cirugía robótica, los tratamientos focales y la inteligencia artificial cambian su abordaje

El Congreso Mundial de Endourología y Tecnología reunirá en diciembre en Buenos Aires a expertos para debatir innovaciones contra el cáncer de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tumor detectado antes de dar síntomas, una lesión tratada sin intervenir toda la próstata, algoritmos que ayudan a leer una resonancia y un cirujano que opera a cientos de kilómetros de su paciente. Esas escenas, que hasta hace poco parecían parte de un futuro lejano, estarán en el centro del Congreso Mundial de Endourología y Tecnología que llegará a Buenos Aires en diciembre.

En sintonía con Noviembre Azul, la campaña que busca promover el cuidado de la salud masculina y la detección temprana del cáncer de próstata, el encuentro reunirá a especialistas de distintos países para discutir cómo la cirugía robótica, los tratamientos focales y la inteligencia artificial están modificando el diagnóstico y la atención de esta enfermedad. Entre las actividades previstas, habrá una telecirugía robótica entre Buenos Aires y Córdoba, una experiencia inédita en Argentina.

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La agenda se conoce en un mes dedicado a promover los controles de salud masculina y la detección precoz del cáncer de próstata. Para el doctor Norberto Bernardo, jefe del servicio de Urología del Hospital de Clínicas, director del departamento de Urología de la Universidad de Buenos Aires y presidente del congreso, prevención e innovación deben avanzar en paralelo. “Los avances tecnológicos más extraordinarios de la medicina tienen poco valor si los pacientes llegan tarde al diagnóstico”, remarca en diálogo con Infobae.

Un cirujano en Buenos Aires y un paciente en Córdoba

La demostración prevista para el 15 de diciembre tendrá como protagonista al cirujano estadounidense Vipul Patel, director médico del Global Robotics Institute de AdventHealth, en Orlando. Según adelantó Bernardo a Infobae, Patel controlará un robot quirúrgico desde una consola instalada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en Buenos Aires, mientras el paciente estará en el Sanatorio Allende de Córdoba.

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Un equipo médico presencial estará en el Sanatorio Allende de Córdoba para actuar ante contingencias técnicas o clínicas durante la telecirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación se transmitirá en directo al auditorio principal del WCET 2026. Patel cuenta con más de 20.000 intervenciones robóticas y será el encargado de un procedimiento que, de concretarse, marcará la primera experiencia de este tipo realizada en el país.

La telecirugía permite que los movimientos realizados por el especialista desde una consola se reproduzcan en los instrumentos robóticos ubicados junto al paciente. La distancia, sin embargo, no elimina la necesidad de un equipo médico presencial.

“El verdadero desafío no es solamente demostrar que podemos operar a distancia, sino hacerlo con los mismos estándares de seguridad que exigimos en cualquier cirugía convencional”, explicó Bernardo.

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El urólogo señaló que los preparativos incluyen pruebas técnicas, verificación de la estabilidad de las comunicaciones y la participación de ingenieros, expertos en conectividad y equipos médicos de ambas instituciones. En Córdoba habrá un grupo quirúrgico preparado para intervenir ante cualquier contingencia.

La promesa de acercar especialistas a pacientes de todo el país

La experiencia buscará mostrar una posible aplicación futura de la telecirugía robótica en un país donde los recursos de alta complejidad se concentran, en gran medida, en los principales centros urbanos.

Los médicos sugieren comenzar los controles prostáticos a los 50 años, o desde los 40 en pacientes con antecedentes familiares directos.

Para Bernardo, la tecnología podría permitir que pacientes de provincias alejadas accedan a cirugías complejas sin trasladarse largas distancias, siempre que los hospitales cuenten con equipos capacitados y condiciones técnicas adecuadas. “El futuro de la medicina no debería estar determinado por el código postal del paciente”, sostuvo.

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El desafío para que esa posibilidad se transforme en una práctica habitual excede a la tecnología robótica. Requiere conexiones de baja latencia, estables y con sistemas de respaldo; protocolos de seguridad; formación de los equipos locales; regulación específica; financiamiento y estudios que comparen sus resultados con los de la cirugía robótica presencial.

“La telecirugía no significa reemplazar a los médicos locales, sino ampliar sus posibilidades mediante la colaboración con especialistas de cualquier lugar del mundo”, planteó el presidente del encuentro.

Tratar el tumor sin intervenir toda la próstata

Otro de los ejes que concentrará la atención en Buenos Aires será el tratamiento focal del cáncer de próstata, un enfoque dirigido a destruir la lesión tumoral sin extirpar ni irradiar toda la glándula.

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El tratamiento focal destruye la lesión tumoral sin extirpar la próstata entera para resguardar la continencia urinaria y la función sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia se apoya en la resonancia magnética multiparamétrica, las biopsias dirigidas y técnicas de ablación. Entre las opciones mencionadas por Bernardo figuran los ultrasonidos focalizados de alta intensidad y la ablación térmica por microondas, tecnologías que buscan actuar sobre el tejido afectado de manera localizada.

El posible beneficio está vinculado con la preservación de la continencia urinaria y la función sexual. Sin embargo, los especialistas advierten que no se trata de una alternativa indicada para todos los casos.

“No todos los pacientes con cáncer de próstata son candidatos a tratamiento focal”, remarcó Bernardo. Los pacientes con enfermedad localizada, lesiones identificables y tumores de riesgo intermedio favorable suelen estar entre los posibles candidatos, aunque la indicación depende de la evaluación individual.

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El especialista también señaló límites relevantes: el cáncer de próstata puede presentarse en más de un foco y la información sobre resultados a largo plazo todavía es menor que la disponible para la cirugía radical o la radioterapia. Quienes reciben tratamiento focal deben mantener un seguimiento con PSA, resonancia magnética y, cuando corresponde, nuevas biopsias.

En tumores de bajo riesgo, la vigilancia activa continúa como una alternativa para evitar tratamientos innecesarios. “El verdadero avance no consiste en utilizar la tecnología más novedosa, sino en elegir el tratamiento adecuado para cada paciente”, afirmó Bernardo.

La inteligencia artificial suma apoyo en diagnósticos y cirugías

La inteligencia artificial también tendrá un lugar en las sesiones científicas del congreso. Sus aplicaciones ya abarcan el análisis de resonancias magnéticas, la identificación de zonas sospechosas para orientar biopsias y la revisión digital de muestras de anatomía patológica.

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Las aplicaciones de inteligencia artificial asisten en el análisis de resonancias magnéticas, la guía de biopsias y la planificación quirúrgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas pueden integrar imágenes, resultados de biopsias, antecedentes clínicos y biomarcadores para colaborar en la estimación de riesgos y en la selección de tratamientos. En cirugía robótica, las herramientas en desarrollo apuntan al reconocimiento de estructuras anatómicas, la planificación de procedimientos y la evaluación objetiva de las destrezas quirúrgicas.

Bernardo pidió, de todos modos, cautela frente a las expectativas. “Muchos sistemas todavía requieren validación clínica externa, y no todos han demostrado mejorar los resultados finales de los pacientes”, advirtió. También mencionó los desafíos relacionados con los sesgos algorítmicos, la protección de los datos y la responsabilidad médica.

“La inteligencia artificial no debe reemplazar el criterio del médico, sino potenciar su capacidad de tomar mejores decisiones”, señaló.

Noviembre Azul y un mensaje para quienes postergan el control

El Congreso Mundial de Endourología llegará a Buenos Aires en un contexto de campaña de concientización sobre el cáncer de próstata. El mensaje de Bernardo apunta a un obstáculo frecuente: muchos hombres consultan cuando ya tienen síntomas, aunque la enfermedad puede no provocarlos en sus etapas iniciales.

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Expertos recomienda no esperar a tener síntomas para consultar al urólogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No esperen a tener síntomas para consultar al urólogo”, recomendó. El especialista sugirió comenzar a conversar sobre controles prostáticos alrededor de los 50 años. En personas con antecedentes familiares de primer grado u otros factores de riesgo, la evaluación debería iniciarse antes, en general entre los 40 y los 45 años.

La consulta permite valorar antecedentes y definir si corresponde solicitar un análisis de PSA; el tacto rectal puede complementar la evaluación cuando está indicado. Un resultado elevado de PSA no confirma por sí mismo un cáncer, del mismo modo que un valor normal no lo descarta de manera absoluta.

Los avances en imágenes, biopsias dirigidas y pruebas diagnósticas permiten identificar con mayor precisión los tumores que requieren tratamiento. La detección temprana, subrayó Bernardo, abre más posibilidades de curación y también evita intervenciones innecesarias en pacientes con enfermedad de bajo riesgo.

El WCET 2026 reunirá a más de 240 disertantes y prevé cirugías en vivo, entre ellas una enucleación de próstata con láser de holmio a cargo del español Fernando Gómez Sancha. Las inscripciones para profesionales argentinos estarán abiertas hasta el 22 de noviembre a través de la Sociedad Argentina de Urología.