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Prohibieron el ingreso a las canchas a 18 hinchas por incidentes en los partidos de Chacarita-Atlanta y Boca-Unión

Uno de ellos agredió a un empleado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Los demás pertenecen a dos facciones de la barra de uno de los clubes, denominadas “La Familia” y “La Famosa”

Las restricciones alcanzan a 18 personas por incidentes vinculados a los partidos entre Chacarita y Atlanta, y Boca y Unión (Foto: REUTERS/Rodrigo Valle)
Las restricciones alcanzan a 18 personas por incidentes vinculados a los partidos entre Chacarita y Atlanta, y Boca y Unión (Foto: REUTERS/Rodrigo Valle)
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El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió el ingeso a las canchas a 18 personas en todo el país, a partir de diferentes incidentes registrados en encuentros de fútbol. Las medidas, incorporadas al programa Tribuna Segura, impiden asistir a cualquier evento deportivo: una rige por 24 meses y las otras 17 fueron fijadas sin plazo determinado.

Las resoluciones fueron firmadas el 6 de noviembre de 2026 y publicadas en el Boletín Oficial el 13 de noviembre. La decisión se apoya en actuaciones iniciadas por organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que identificaron a los involucrados en episodios de violencia o agresión.

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Las decisiones se basan en hechos investigados en dos contextos distintos: una pelea entre grupos vinculados a Chacarita Juniors en las inmediaciones de su estadio, en el marco del partido ante Atlanta, y la presunta agresión a un integrante del Cuerpo de Investigaciones Judiciales durante el operativo de Boca Juniors-Unión.

La herramienta aplicada es la Restricción de Concurrencia Administrativa, prevista por la normativa de seguridad en el fútbol y utilizada dentro del programa Tribuna Segura. El marco legal citado incluye la Ley del Deporte, el Decreto 246/2017 y la Resolución 354/2017 del entonces Ministerio de Seguridad.

La resolución más extensa alcanza a 17 personas vinculadas a incidentes ocurridos el 5 de septiembre, cuando Chacarita Juniors recibió a Atlanta por la Primera B Nacional en el estadio del club de San Martín. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) había dispuesto previamente una prohibición preventiva de concurrencia a espectáculos deportivos para los involucrados.

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Según los informes citados en la resolución, las personas alcanzadas fueron identificadas como protagonistas de un enfrentamiento en las inmediaciones del estadio de Chacarita Juniors. También habrían opuesto resistencia a los efectivos que intentaban intervenir para controlar la situación.

La investigación preliminar incorporada al expediente indicó que el episodio se habría originado en una confrontación entre dos facciones relacionadas con la institución, denominadas “La Familia” y “La Famosa”. Por los hechos se iniciaron actuaciones por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín.

La resolución nacional no establece un límite temporal para estas 17 restricciones. Por eso, los alcanzados no podrán asistir a eventos deportivos en ninguna jurisdicción del país por plazo indeterminado, mientras la medida permanezca vigente.

La segunda resolución recae sobre Lucas Daniel Di Pino, identificado en un incidente ocurrido el 2 de octubre durante el partido entre Boca Juniors y Unión, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, disputado en La Bombonera.

Según la resolución, Di Pino fue acusado de agredir a un empleado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que realizaba tareas de campo durante el operativo. El documento indica que fue detenido y trasladado por personal policial. La restricción rige por 24 meses desde el dictado de la resolución nacional e impide su asistencia a cualquier evento deportivo del país.

A partir de ese hecho se labró un acta por una presunta infracción al artículo 53 del Código Contravencional porteño, referido a peleas. La resolución también menciona una imputación por conductas consideradas contrarias a las normas de seguridad en eventos futbolísticos de la Ciudad.

Las restricciones fueron dispuestas en sede administrativa a partir de informes de organismos de seguridad y actuaciones policiales. No constituyen una sentencia judicial sobre la responsabilidad de las personas alcanzadas. En el caso de Chacarita, el expediente menciona la intervención de la Justicia de San Martín. En el episodio de Boca-Unión, se abrió un sumario por una presunta infracción contravencional en la Ciudad de Buenos Aires.

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