¿Ejercicio o dieta?: qué factor se asocia más con una vida longeva, según una revisión de Mayo Clinic

Una revisión médica concluyó que la actividad física y la aptitud cardiorrespiratoria tienen mayor impacto sobre la longevidad que la calidad de la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una revisión publicada en Mayo Clinic Proceedings concluyó que la actividad física y la aptitud cardiorrespiratoria se asocian con una menor mortalidad que la calidad de la dieta. El trabajo de Glenn Gaesser, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, y Robert Sallis, médico de familia y medicina deportiva de Kaiser Permanente, comparó durante décadas de investigaciones los vínculos entre alimentación, ejercicio, condición física y muertes por cualquier causa.

Caminar entre 11.000 y 16.000 pasos diarios se relacionó con un riesgo de mortalidad por cualquier causa entre 45% y 67% menor que el observado entre quienes promediaban de 2.000 a 5.000 pasos. La intensidad del movimiento pareció tener menos peso que la acumulación total de pasos.

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Los autores revisaron en PubMed metaanálisis y estudios de cohortes sin establecer límites de fechas, aunque casi todos los datos analizados habían sido publicados durante los últimos 10 a 20 años. Según ASU News, es la primera comparación directa entre el efecto relativo de la alimentación, la actividad física y la aptitud cardiorrespiratoria sobre la longevidad.

Caminar entre 11.000 y 16.000 pasos diarios reduce el riesgo de mortalidad por cualquier causa hasta en un 67%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gaesser explicó que el propósito fue medir el impacto relativo de ambos factores sobre los resultados de salud. “En todos los casos, fue la actividad física o la aptitud cardiorrespiratoria la que tuvo una relación mucho más fuerte con las perspectivas de longevidad”, afirmó.

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El sedentarismo y la dieta de baja calidad

Las personas con dietas de menor calidad, o con mayor consumo de ultraprocesados, carnes rojas y procesadas, alimentos y bebidas azucaradas o comidas fritas, presentaron un incremento del riesgo de mortalidad de entre 3% y 20%. En cambio, quienes no hacían ejercicio y permanecían sentados casi todo el día registraron un aumento de entre 46% y más de 163%.

El análisis evaluó qué ocurría si una persona sedentaria sumaba 2.000 pasos diarios, una distancia aproximada de 1,6 kilómetros (una milla) y compatible con las pautas de salud pública. Esa variación se asoció con una reducción de entre 25% y 50% en el riesgo de muerte por cualquier causa.

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Una figura de corazón sonriente acompaña una selección de legumbres, avena, frutos rojos, salmón y aceite de oliva dispuestos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y fibra alimentaria hasta los niveles recomendados por las guías dietéticas de Estados Unidos se vinculó, en contraste, con una disminución de entre 6% y 20%. El trabajo no cuestiona la importancia de una alimentación saludable, pero plantea que el énfasis desproporcionado puesto en la dieta dentro de las prioridades sanitarias no se corresponde con la comparación disponible.

Los estudios que midieron dieta y ejercicio de manera simultánea mostraron que niveles elevados de actividad o aptitud física parecían eliminar en gran medida el exceso de riesgo relacionado con una alimentación de menor calidad. En experimentos con adultos que consumieron distintos alimentos poco saludables durante una o dos semanas, quienes hacían ejercicio a diario o mantenían entre 11.000 y 12.000 pasos no presentaron efectos adversos para la salud.

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Sallis señaló que la discusión no se limita a extender la vida, sino a las condiciones en que se transitan esos años. “Veo muchos pacientes con un índice de masa corporal saludable que no están sanos. Es muy difícil encontrar a un paciente que haga ejercicio regularmente, tenga buena condición física y no esté sano”, sostuvo.

La Physical Activity Alliance solicitó a los sistemas sanitarios y gobiernos igualar la inversión en ejercicio físico con las políticas de nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo activo y sus efectos sobre el organismo

El cuerpo de un adulto está compuesto entre 30% y 40% por músculo, una proporción que, para Gaesser, ayuda a explicar la influencia del movimiento. El especialista indicó que el músculo inactivo es un tejido poco saludable y que, al ejercitarse, libera cientos o incluso miles de sustancias químicas que llegan a las demás células del organismo.

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Esas sustancias generan efectos favorables sobre tejidos y órganos, que se vuelven menos susceptibles al estrés, la inflamación y una dieta deficiente. “No sabemos que la dieta haga lo mismo”, afirmó Gaesser.

El investigador recomendó tomar el aumento de pasos como una referencia práctica, aunque subrayó que la mejor actividad es aquella que una persona puede sostener en el tiempo. Sallis propuso que los profesionales de la salud incorporen preguntas sobre ejercicio en la atención clínica y alienten a sus pacientes a moverse.

La Physical Activity Alliance consideró que los resultados refuerzan la necesidad de ubicar el movimiento y la aptitud física entre las prioridades de salud pública. En un comunicado distribuido por EINPresswire, su presidente, Mike Stack, pidió que responsables políticos, sistemas sanitarios, empleadores y educadores otorguen a la actividad física la misma atención e inversión que a la nutrición.

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Una mujer come una ensalada de garbanzos y verduras servida en un tazón sobre una mesa de madera con pan y un vaso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización sostuvo que la actividad física puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas, mejorar la calidad de vida y prolongar los años de vida saludable. La alianza reúne entidades de salud, medicina, academia, recreación, transporte, acondicionamiento físico, deporte y defensa de políticas públicas orientadas a promover la actividad regular.