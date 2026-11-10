Tos persistente, cuándo puede ser una señal de un problema cardíaco

La presencia de tos persistente combinada con falta de aire o retención de líquido motiva la evaluación médica del funcionamiento cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una tos que se prolonga suele remitir primero a una infección, una alergia o una afección respiratoria. Pero si persiste y aparece junto con falta de aire, hinchazón o aumento rápido de peso, puede justificar una evaluación para descartar un problema en el funcionamiento del corazón.

La insuficiencia cardíaca no se diagnostica por la presencia de un solo síntoma. Sin embargo, la combinación de una tos persistente con cambios en la respiración, cansancio o retención de líquido puede orientar la consulta médica hacia una causa que no se resuelve con los tratamientos habituales para la tos.

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Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología clasifican la tos nocturna entre los síntomas menos típicos de la insuficiencia cardíaca.

También ubican el aumento de más de 2 kilogramos en una semana entre los signos menos específicos de la enfermedad, por lo que recomiendan valorar el conjunto de síntomas, los signos de retención de líquido y los estudios médicos.

Las guías de 2026 de la Sociedad Europea de Cardiología clasifican la tos nocturna entre los síntomas menos típicos de la insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insuficiencia cardíaca puede favorecer la retención de líquido

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no impulsa la cantidad de sangre que el organismo necesita o no logra expulsar toda la que recibe. Según la guía europea, puede relacionarse con alteraciones del músculo cardíaco, las válvulas o el ritmo del corazón.

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“El término insuficiencia cardíaca puede resultar comprensiblemente alarmante y hacer sentir que no hay esperanza”, afirmó Michael Hill, cardiólogo y especialista en insuficiencia cardíaca de Cleveland Clinic.

El médico explicó que esta denominación no significa que el corazón haya dejado de funcionar.

La incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre puede provocar congestión pulmonar y dificultades respiratorias al acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el corazón no trabaja de manera adecuada, puede producirse acumulación de líquido en los pulmones. Esta situación recibe el nombre de congestión pulmonar y puede causar falta de aire, en especial durante la actividad o al acostarse.

También puede acompañarse de hinchazón en los tobillos, las piernas o el abdomen. La guía europea indica que la fatiga, la menor tolerancia al esfuerzo y la hinchazón de los tobillos figuran entre las manifestaciones habituales.

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Las sibilancias, un silbido que puede sentirse al respirar, se clasifican entre los síntomas menos típicos. La pérdida de peso en etapas avanzadas, en cambio, figura entre los signos menos específicos.

Una tos que no mejora obliga a revisar otras causas

Hill señaló que una tos persistente suele atribuirse primero a explicaciones más frecuentes. “Muchas personas con tos crónica pueden pensar que se debe a un virus, como un resfriado o una gripe, a un efecto secundario de un medicamento o a un problema pulmonar”, detalló Hill.

El cardiólogo Michael Hill explicó que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no implica la interrupción total del trabajo del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Son causas importantes que deben revisarse, pero la insuficiencia cardíaca puede entrar en la conversación cuando los síntomas no mejoran con el tratamiento adecuado”, añadió.

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Entre las causas que pueden provocar una tos sostenida se encuentran las infecciones respiratorias, las alergias, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el reflujo ácido.

La persistencia del síntoma pese al tratamiento de esas afecciones es el elemento que puede llevar a considerar una evaluación cardíaca.

“Cuando una persona me habla de aumento rápido de peso, hinchazón en las piernas o el abdomen y falta de aire, la insuficiencia cardíaca es una posibilidad real”, advirtió Hill.

El edema pulmonar agudo representa una acumulación severa de líquido en los pulmones que demanda atención médica rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Incluso síntomas poco definidos, como cansancio, náuseas, pérdida de apetito o sensación de llenura temprana, pueden ser señales iniciales”, agregó.

El cardiólogo también advirtió que algunos medicamentos utilizados para la presión arterial pueden causar tos persistente. Mencionó el lisinopril y el enalapril como ejemplos que requieren revisión por parte del profesional tratante.

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Los estudios permiten confirmar o descartar un origen cardíaco

Los síntomas por sí solos no permiten confirmar la enfermedad. Las guías europeas señalan que el diagnóstico requiere integrar el relato clínico, la evaluación de signos de acumulación de líquido y pruebas que aporten información sobre el corazón y los pulmones.

“Es importante consultar si los síntomas no mejoran con el tratamiento. Si la causa todavía no está clara, conviene pedir una derivación a un cardiólogo o a un neumonólogo”, recomendó Hill.

El inicio de los tratamientos farmacológicos adecuados para la insuficiencia cardíaca ayuda a que la tos desaparezca o muestre mejoría (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación puede incluir un examen clínico y estudios para establecer si existe una alteración del corazón, una afección pulmonar u otra causa. La finalidad es identificar el origen de la tos antes de modificar o sumar tratamientos.

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La guía describe el edema pulmonar agudo como una acumulación importante de líquido en los pulmones que puede causar dificultad respiratoria intensa y requerir atención rápida. Este cuadro se diferencia de una tos persistente habitual, pero también exige valoración profesional.

“Cuando la insuficiencia cardíaca es la causa, iniciar los medicamentos adecuados debería hacer que la tos mejore o desaparezca. Si vuelve a aparecer, es posible que los medicamentos necesiten cambios o ajustes”, precisó Hill.