Ciencia

“Una señal de agotamiento”: un estudio global detectó menor bienestar mental en los jóvenes que en los adultos mayores

Un trabajo de la Universidad de Columbia analizó a 54.000 participantes de 92 países. Ante la consulta de Infobae, el profesor y autor principal Kai Ruggeri explicó que las nuevas generaciones enfrentan “una falta de expectativas positivas sobre el futuro”

Adolescente con sudadera con capucha marrón y jeans rasgados, sentado en un banco de piedra al aire libre, con la cabeza baja y las manos entrelazadas
Solo el 14,7 % de los jóvenes evaluados entre 18 y 25 años no mostró señales de ansiedad o depresión
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Un estudio realizado con casi 54.000 personas de 92 países detectó que los jóvenes de 18 a 25 años registraron los niveles más bajos de bienestar mental entre todos los grupos de edad evaluados. El análisis, publicado en la revista Social Indicators Research, reunió a 261 autores.

El hallazgo llama la atención porque afecta una etapa de la vida en la que suelen convivir las ganas de experimentar, el inicio de la autonomía y la sensación de que todavía hay tiempo para equivocarse, aprender y volver a empezar, como anticipó Infobae al publicar los resultados,

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Ante la consulta de Infobae, Kai Ruggeri, autor principal de la investigación y profesor de Política y Gestión Sanitaria de la Universidad de Columbia, señaló: “Ver juntos bajos niveles de vitalidad, estabilidad emocional y resiliencia es una señal contundente de agotamiento. Esas son las capacidades que necesitamos para perseguir metas, construir la vida que queremos y superar las dificultades”.

En el cuestionario, la vitalidad alude a la energía disponible para la vida cotidiana; la estabilidad emocional, a la capacidad de regular el malestar; y la resiliencia, a la percepción de poder recuperarse frente a los problemas.

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Primer plano de una joven con cabello castaño y ojos verdes, lágrimas en sus mejillas y manos cerca de la boca. Una ventana borrosa al fondo.
Un estudio internacional con casi 54.000 participantes reveló que los jóvenes de 18 a 25 años presentan los niveles más bajos de bienestar mental.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Ruggeri, la adultez temprana debería ser una etapa de energía y optimismo, porque coincide con los primeros años de independencia.

En contraste, las relaciones positivas, el sentido de la vida, la sensación de competencia, el compromiso y la autoestima estuvieron entre las dimensiones con mejores resultados.

Para los investigadores, esa diferencia puede indicar que las personas valoran de manera positiva aspectos personales de sus vidas, pero perciben que factores externos, como la inestabilidad económica y política, el estrés o el agotamiento, afectan su bienestar cotidiano.

“Los jóvenes pueden sentirse sobrepasados por las exigencias actuales”

Un hombre con anteojos, barba corta, saco gris y camisa blanca abierta, ubicado al aire libre frente a una estructura metálica
El investigador Kai Ruggeri señaló que la combinación de baja vitalidad, menor estabilidad emocional y escasa resiliencia refleja un cuadro de agotamiento en la juventud.

Ruggeri aclaró que la investigación no permite atribuir el deterioro del bienestar a una sola causa. Sin embargo, planteó que los datos muestran una combinación entre las dificultades actuales y una pérdida de confianza en que el futuro pueda ofrecer mejores condiciones.

No existe un único factor que explique por completo estos resultados, pero es evidente que las personas cargan con una sobrecarga de desafíos presentes y con una falta de expectativas positivas sobre el futuro”, explicó el investigador a Infobae.

Si los jóvenes experimentan lo contrario a la energía y el optimismo esperables en los primeros años de independencia, “probablemente estén desbordados incluso por las demandas actuales y duden de que el futuro tenga algo mejor para ofrecerles”, sostuvo Ruggeri.

El investigador añadió que, si además perciben menos capacidad para enfrentar el próximo revés, se debilita una de las ventajas de la juventud: la posibilidad de asumir riesgos saludables con la certeza de que todavía hay tiempo para aprender de los errores y crecer.

Dos gráficos horizontales con barras de colores y puntos que miden niveles de peor a mejor según ingresos del hogar y estatus en la infancia.
Un informe de la Universidad de Columbia expone la percepción de bienestar en 92 países según los ingresos del hogar y el estatus socioeconómico infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia por edad fue uno de los patrones más consistentes del relevamiento. En lugar de la tradicional curva en U del bienestar, que suele ubicar a la juventud y la vejez entre las etapas con mejores resultados, los puntajes aumentaron de manera casi continua con la edad.

Las personas de 18 a 25 años tuvieron los valores más bajos, mientras que los grupos mayores registraron resultados progresivamente mejores. Entre los jóvenes, solo el 14,7 % no mostró señales de ansiedad o depresión en la escala utilizada; en el total de la muestra esa proporción fue del 23,6 %. A la vez, el 28,6 % se ubicó en los rangos moderado o grave, frente al 22,6 % de todos los participantes. Los autores aclaran que esos indicadores no equivalen por sí solos a un diagnóstico.

El deterioro tampoco se restringió a los países de menores ingresos. La investigación detectó señales de bienestar moderado o bajo en sociedades con mayores recursos, en especial entre los adultos jóvenes. Esa observación permite distinguir entre las condiciones materiales de cada persona y la percepción colectiva sobre la estabilidad, las oportunidades y el futuro.

La perspectiva de ganar menos que los padres afecta el optimismo

Joven sentado en una cama en un cuarto oscuro, con una mano en la frente, frente a una ventana. Dos papeles arrugados están en el suelo.
Las relaciones positivas, el sentido de la vida y la autoestima obtuvieron los puntajes más altos entre las dimensiones evaluadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación económica aparece como uno de los factores asociados al bienestar en la investigación. Los participantes con mayores ingresos, más educación y empleo tendieron a registrar mejores puntajes. Esa relación se mantuvo al observar diferentes edades y países, aunque el estudio no permite afirmar que una variable cause directamente la otra.

Para Ruggeri, los cambios en las oportunidades de progreso ayudan a entender parte de la brecha generacional. “La trayectoria económica de una persona está estrechamente ligada a su salud mental en la adultez, en todas las edades”, afirmó.

El autor observó que, en muchas regiones, las personas jóvenes tienen menos probabilidades de ganar más que sus padres. Según explicó, esa situación puede tener consecuencias tanto entre quienes crecieron con privaciones como entre quienes provienen de hogares con más recursos.

“Para quienes nacieron en contextos desfavorables, el mayor estrés y el menor optimismo sobre las oportunidades futuras resultan dañinos. Para quienes crecieron en hogares con mejores condiciones, también puede afectarles la posibilidad cada vez mayor de que su nivel de vida se deteriore”, indicó.

“A medida que las oportunidades económicas se reducen dentro de los países y las regiones, es esperable que la salud mental de los adultos jóvenes también empeore”, añadió Ruggeri.

Imagen de una mujer aparentemente exhausta, adormilada con una taza de café en la mano, representando el desafío de enfrentar el agotamiento matutino. Captura la realidad de muchas personas que afrontan la falta de sueño y el estrés de la rutina diaria, resaltando la necesidad de equilibrar las exigencias de la vida con un descanso adecuado para preservar la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los hallazgos incluyen una tendencia al deterioro de la salud mental en muchos grupos, particularmente entre los adultos jóvenes y en los países de mayores ingresos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los resultados no representan una radiografía exacta de cada país

El equipo reunió las respuestas entre junio y agosto de 2025, mediante una encuesta disponible en 50 idiomas. La muestra fue mayormente digital y voluntaria, una limitación que los propios investigadores detallaron en el estudio.

En los países de menores ingresos, por ejemplo, las personas que pueden responder un cuestionario en internet tienden a tener mejores condiciones económicas y educativas que el promedio de la población. Esa característica impide tomar los resultados como una representación precisa de cada nación o armar comparaciones directas entre países.

Ruggeri consideró que ese sesgo podría incluso subestimar el problema. “Si la muestra está sesgada hacia personas que suelen asociarse con un nivel socioeconómico más alto, y aun dentro de ese grupo aparecen tendencias claras según ingreso, educación y otros factores, el problema podría ser más grave de lo que se identificó”, explicó.

Los investigadores aplicaron ponderaciones y modelos estadísticos para reducir parte de esas diferencias. Además, colaboradores en regiones con menor conectividad hicieron acciones presenciales para ampliar la participación, aunque el equipo desaconsejó esa modalidad en la mayoría de los casos por consideraciones éticas y de seguridad.

Ruggeri precisó que no todos los desequilibrios de la muestra pudieron corregirse de manera explícita y que, en algunos casos, los investigadores los consignaron como limitaciones. El propósito del relevamiento, explicó, era retratar un momento específico: al concentrarse principalmente en personas con acceso a internet, el equipo pudo suponer que los participantes estaban al tanto de los acontecimientos recientes de sus comunidades y del mundo.

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