“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

El futbolista del Atlético de Madrid reveló lo que sintió el plantel

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Álex Baena admitió el malestar que se vivió en el vestuario del Atlético de Madrid cuando Julián Álvarez pidió públicamente abandonar el club el pasado verano. El mediocampista español habló del tema en una entrevista con Cadena Ser, un día después de que el equipo rojiblanco cayera ante el FC Barcelona en el estadio Metropolitano.

“Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó del todo bien”, reconoció Baena en el programa El Larguero al repasar cómo tomó el plantel aquella noticia. Aunque el jugador comprende los motivos que pudieron llevar al delantero argentino a plantearse una salida, el modo en que trascendió fue, según explicó, lo que más incomodó puertas adentro: “Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó”.

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Vale recordar que la Araña admitió, mientras jugaba con la selección argentina en el Mundial, que su intención era marcharse al Barcelona, pero ante la negativa de la dirigencia colchonera protagonizó una de las novelas del mercado y terminó sin ser transferido.

Álex Baena frente a Julián Álvarez en la final del Mundial 2026 (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Esa distinción entre el fondo y la forma atravesó buena parte del relato de Baena, quien aseguró que el respaldo del grupo no habría estado en duda si Álvarez hubiese optado por otro camino para comunicar su decisión. “Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese”, apuntó, antes de valorar el gesto posterior del delantero, que terminó por disculparse con sus compañeros. “Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo”, sostuvo.

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El episodio no quedó solo en el vestuario. La hinchada del Colchonero también le pasó factura al argentino, a quien abucheó en los partidos posteriores a la polémica. Baena entiende ese enojo, pero pidió dar tiempo al proceso: “Seguramente le afecte bastante, ya sabe lo que hizo en su día, ya se ha disculpado, algo que le engrandece mucho pedir disculpas públicamente. Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel”. Para el español, la reconciliación con la hinchada llegará con el tiempo y con el rendimiento: “Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente”.

La derrota ante el Barcelona dejó además una noche complicada para Álvarez, quien desperdició varias ocasiones frente al elenco catalán. El futbolista español, en tanto, relativizó esa situación y pidió no sobredimensionar un mal momento del delantero: “Pasó una mala noche después del partido, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas. La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi... nos tenemos que preocupar el día que no tengamos esas cuatro o cinco ocasiones por partido”.

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Pese a esa defensa pública, Baena prefirió no acercarse a su compañero en el vestuario tras el pitido final, fiel a una norma que aplica también sobre sí mismo cuando atraviesa una mala actuación: “A mí no me gustaría que después de un mal partido, me viniesen a hablar, entonces eso tampoco lo hago porque a mí no me gustaría”.