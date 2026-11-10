La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

La llegada de la selección argentina al país para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

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Los jugadores de la selección argentina comenzaron a llegar este lunes al predio Lionel Messi de Ezeiza para quedar bajo las órdenes de Lionel Scaloni antes de la próxima Fecha FIFA. El subcampeón del mundo afrontará dos amistosos durante esta convocatoria: uno ante Uruguay y otro frente a Costa Rica. La jornada estuvo enfocada en la recepción de los futbolistas, con arribos desde Brasil y Europa, mientras el cuerpo técnico comenzó a reunir a un plantel que tendrá novedades, ausencias y varios nombres jóvenes.

Agustín Giay y José Manuel López estuvieron entre quienes se presentaron tras viajar por su cuenta desde Brasil. Los dos futbolistas de Palmeiras venían de jugar durante el fin de semana la Copa de Brasil contra Vasco da Gama y se incorporaron sin demora a la concentración de la Albiceleste.

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En la llegada al aeropuerto, Giay respondió una consulta vinculada con la camiseta número 10, que quedó vacante tras el retiro de Lionel Messi. El lateral derecho expresó: “No sé, eso pregúntenselo al técnico porque creo que es una decisión muy difícil y que siempre la llevaron jugadores muy, muy importantes”. Aún así, el defensor sí dejó un nombre cuando le pidieron que mencionara a un posible sucesor para portar ese número. “Nico Paz es uno de los candidatos; sería muy lindo también, pero quien la lleve, obviamente que va a estar muy contento”, afirmó. El jugador se ganó espacio en la consideración de Scaloni y aparece como una alternativa firme para ocupar el lateral derecho durante esta etapa.

El Dibu Martínez y el Chiqui Tapia protagonizaron un distendido reencuentro en el predio Lionel Messi de Ezeiza

El Flaco López también habló sobre la convocatoria y puso el foco en la ausencia de Lautaro Martínez. El delantero de Palmeiras sabe que la baja del atacante del Inter de Italia puede abrir una oportunidad para quienes fueron citados en su posición. “Lauti no puede estar, hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole”, señaló.

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El delantero tendrá, además, otro compromiso de peso con Palmeiras que será la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. López reconoció: “Es un equipo argentino, y va a haber hinchada argentina, así que eso pone más lindas las cosas. Estoy muy contento de haber llegado de vuelta a otra final. Venimos trabajando bien y esperemos este año ganarla”.

La actividad de este lunes priorizó la llegada de los convocados. El primer entrenamiento de la concentración se realizará este martes 10, desde las 10 de la mañana, y será a puertas cerradas. La preparación seguirá el miércoles 11 a partir de las 17:00, cuando los 15 minutos finales de la práctica estarán abiertos para la prensa.

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El jueves 12, también desde las 17:00, el seleccionado tendrá su último entrenamiento antes del amistoso contra Uruguay. Esa práctica será nuevamente a puertas cerradas. Para esa misma jornada está prevista una conferencia de prensa de Scaloni, aunque la hora todavía no fue confirmada. El cuerpo técnico contará así con tres días de actividad antes del primer encuentro de la doble fecha que será el viernes 13 en La Bombonera.

El interminable abrazo entre el Chiqui Tapia y Lionel Scaloni en el comienzo de la concentración de la selección argentina

Además de Giay y López, Ezeiza recibió a un grupo numeroso de futbolistas que arribó desde Europa en un vuelo chárter. Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Equi Fernández, Exequiel Palacios, el Dibu Martínez, Santiago Castro, Matías Soulé, Valentín Barco y Facundo Medina viajaron juntos para sumarse a los entrenamientos.

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Claudio Chiqui Tapia estuvo en el predio como es habitual y se acercó a los jugadores que acababan de llegar. El presidente compartió un intercambio distendido con Emiliano Martínez, quien continúa con la recuperación de la fractura maxilar que sufrió durante la visita del Chelsea al Everton. La lesión provocó preocupación y llevó al arquero a una intervención quirúrgica, aunque el cuerpo técnico lo incluyó en la convocatoria para los amistosos y sigue su evolución junto con el plantel.

El encuentro entre Tapia y el arquero ocurrió dentro del gimnasio, donde Martínez realizaba un entrenamiento con pesas en el piso. “Ya estás para boxear otra vez. ¿Cómo estás, gordito?”, le dijo el Chiqui al arquero. “Sigo fachero gordo, eh”, le respondió el marplatense, una frase con la que hizo alusión a su lesión en la cara. El intercambio formó parte de los reencuentros que dejó la primera jornada de la concentración.

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En el mismo posteo de Instagram, Tapia escribió: “¡Qué lindo verlos otra vez, muchachos! Se viene la última doble fecha FIFA del año”. El dirigente también compartió imágenes junto a Lisandro Martínez, Luis Martín, el preparador físico del equipo a cargo de las tareas de recuperación, y Aaron Anselmino, quien se incorporó a la convocatoria por primera vez. Además, mostró su extenso abrazo con Scaloni, que se prolongó durante algunos segundos, y acompañó la escena con otra frase: “¡Gringo querido!”.

La selección argentina se enfrentará a Uruguay y Costa Rica, ambos de local (REUTERS/Rodrigo Valle)

La nueva nómina de Scaloni presenta dos grandes novedades, algunas bajas por lesión y ausencias que ya se venían registrando desde la final del Mundial. El seleccionado ingresó en la etapa posterior a Lionel Messi luego de su despedida ante Benín, el 6 de octubre, en el Monumental. El regreso de Gonzalo Montiel y las apariciones de los defensores Aaron Anselmino, de Chelsea, y Mariano Troilo, de Parma, sobresalen entre los cambios de la lista.

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Dentro de los convocados que juegan en el fútbol doméstico aparecen Santiago Beltrán y Thiago Almada, ambos de River Plate, además de Montiel. Los jugadores de Boca Juniors no fueron citados por los compromisos que tendrá el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco figuran en esta convocatoria, mientras que Nico Paz, Giay, Soulé, Román Vega, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Santiago Castro comenzaron a ganar terreno.

Lautaro Martínez será uno de los ausentes en los amistosos. El Inter de Italia informó a mediados de octubre que el delantero padeció una “distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo” y que estaría entre cuatro y seis semanas afuera. El capitán Cristian Romero y Nico González tampoco podrán estar porque continúan sus recuperaciones en sus respectivos equipos. La situación obliga a Scaloni a evaluar otras variantes.

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El Dibu Martínez fue convocado pese a la fractura de maxilar que sufrió a mediados de octubre. “El plan es ir a la doble fecha. Voy a atajar, no sé en qué partido. Depende el contacto. Hablé con Martín (Tocalli, entrenador de arqueros) y Scaloni, mi idea es ir”, había dicho el arquero en una entrevista con los hermanos Gastón y Esteban Edul.

En cuanto a la agenda, la Albiceleste enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 20:00 en La Bombonera. Después de ese amistoso, el plantel viajará a Córdoba para jugar frente a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes. El horario del segundo encuentro todavía no fue confirmado.

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Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)

LA LISTA DE CONVOCADOS

Arqueros:

Emiliano Martínez (Chelsea FC)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Gonzalo Montiel (River Plate)

Román Vega (FC Zenit)

Aarón Anselmino (Chelsea FC)

Leonardo Balerdi (AS Roma)

Mariano Troilo (Parma)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Agustín Giay (Palmeiras)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool FC)

Enzo Fernández (Manchester City)

Matías Soulé (AS Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

Gianluca Prestianni (Benfica)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Santiago Castro (AS Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Thiago Almada (River Plate)