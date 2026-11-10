El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto, sobre la salud mental: “No sos tu depresión” (Instagram)

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Khea compartió un mensaje sobre la depresión y la importancia de pedir ayuda y reconstruirse a partir de pequeños cambios cotidianos. El artista urbano relató su experiencia personal y se dirigió a quienes atraviesan problemas de salud mental.

A través de sus redes sociales, el cantante buscó diferenciar la tristeza de la depresión y remarcó que se trata de procesos distintos. “Estar triste no es lo mismo que estar deprimido”, planteó al comienzo de su reflexión.

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El cantante sostuvo que la tristeza suele aparecer frente a situaciones puntuales, como una pérdida, una separación o una decepción. En cambio, explicó que la depresión puede mantenerse en el tiempo y afectar la forma en que una persona vive, piensa y se vincula con su entorno.

El artista recomendó pedir ayuda profesional: “No tenemos por qué poder con todo solos”

El músico señaló que la depresión no es una decisión ni una condición que defina a quien la atraviesa. “No sos tu depresión”, expresó en uno de los pasajes de su publicación.

Khea recordó que pasó por una situación similar hace poco tiempo. En 2021 permaneció tres meses aislado en un departamento de Miami, Estados Unidos, mientras enfrentaba un cuadro depresivo.

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A partir de esa experiencia, explicó que encontró herramientas para intentar recuperar su bienestar diario. De todos modos, aclaró que esos hábitos no reemplazan los procesos individuales ni implican una solución inmediata.

“Quiero que sepas que no estás solo”, expresó Khea en una de las placas que publicó en redes sociales

“Empezar a ocuparse de uno mismo, incluso cuando no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, puede ser un primer paso enorme”, afirmó el cantante.

En su mensaje, Khea también se refirió al estrés y la ansiedad que, según consideró, atraviesan a muchas personas. “El mundo hoy está muy tóxico y se siente”, escribió.

El artista recomendó buscar actividades que generen interés, disfrutar de los procesos y reducir la presión de las expectativas. También apuntó contra la comparación con los demás y la culpa, a las que vinculó con un deterioro del ánimo.

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Bad Bunny junto a Khea en el escenario del estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina, durante la segunda noche del exitoso tour del puertorriqueño en febrero de este año (Victoria Dragonetti)

“Hay que abrazarnos más a nosotros mismos, somos nuestra mejor conversación, nuestro mejor amigo, nuestra mejor compañía”, sostuvo.

En el cierre de su publicación, el músico deseó que sus palabras sirvan para quienes buscan atravesar un momento difícil. Reconoció que el camino puede resultar complejo, aunque dejó un mensaje de esperanza para sus seguidores. “Siempre hay una manera de empezar de nuevo, incluso cuando hoy no puedan verla”, concluyó.

El artista contó que decidió publicar el mensaje tras recibir numerosos pedidos de ayuda, consejos y escucha de parte de seguidores que atraviesan momentos de tristeza, depresión o inestabilidad emocional. Explicó que no podía responder cada caso de forma individual y buscó compartir una reflexión general.

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Khea habló desde su experiencia y sostuvo que “empezar a ocuparse de uno mismo” puede ser “un primer paso enorme”

Desde su experiencia, Khea señaló que la terapia y la consulta con profesionales pueden ser herramientas importantes. “No tenemos por qué poder con todo solos”, escribió al referirse a la necesidad de comprender lo que ocurre y trabajar sobre ello.

También recomendó hablar con personas de confianza sobre aquello que genera malestar. Según planteó, expresar lo que se guarda y recurrir a un entorno cercano puede ayudar a aliviar la sensación de soledad durante una depresión.

Entre las sugerencias que enumeró, el cantante mencionó recuperar rutinas, hacer ejercicio y cuidar la alimentación. Además, propuso practicar el agradecimiento por aspectos cotidianos de la vida, aun en momentos difíciles.

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El cantante diferenció la tristeza de la depresión y remarcó que esta última “no es una elección” (Prensa Lollapalooza)

Khea insistió en que esas acciones no solucionan una depresión de forma automática y que cada persona atraviesa un proceso diferente. “Empezar a ocuparse de uno mismo puede ser un primer paso enorme”, sostuvo.

Khea, cuyo nombre es Ivo Alfredo Thomas Serué, es un cantante y compositor argentino que comenzó a ganar visibilidad en la escena urbana en 2017. Ese año lanzó “Loca” junto a Duki y Cazzu; el tema tuvo luego un remix con Bad Bunny y quedó asociado a la primera etapa de expansión internacional del trap argentino.

“Siempre hay una manera de empezar de nuevo”, escribió Khea al cierre de su reflexión sobre la depresión

Su recorrido incluyó canciones como “She Don’t Give a Fo”, “Ayer me llamó mi ex”, “Ella dice” y “Hola perdida”, además de colaboraciones con artistas como Tini, Rauw Alejandro, Feid, Natti Natasha y Tiago PZK. En 2023 publicó su primer álbum de estudio, Serotonina, y en 2024 lanzó Trapicheo: El don.

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La presencia de Khea en los comienzos de Mueva Records Lite y sus vínculos con artistas que luego se consolidaron dentro del género lo ubican entre las figuras que participaron del crecimiento de la música urbana argentina. En 2026 retomó el camino independiente con Young Flex, su propio sello, desde el que desarrolla sus proyectos y acompaña a nuevos talentos.