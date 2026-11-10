La buena política no se fabrica en serie

Andrés Mijes Llovera, Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México (Carlos Bravo)

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Los demócratas recuperaron el Senado y la Cámara de Representantes, incluso con victorias en estados tradicionalmente republicanos. Pesaron el costo de la vida, la guerra con Irán y el rechazo a decisiones del gobierno en turno, pero también importa cómo el Partido Demócrata escuchó ese descontento y construyó su respuesta.

Chuck Schumer, dirigente demócrata en el Senado, explicó en The Daily, de The New York Times, dos decisiones clave. La primera fue buscar candidaturas adecuadas para cada estado. No un molde ideológico aplicado a rajatabla. Una pediatra en Carolina del Sur, un pastor en Kansas, un exsenador en Ohio, un maestro de primaria en Texas: trayectorias distintas capaces de hablar con sus propias comunidades.

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La dirigencia reclutó perfiles con mucha atención y los votantes decidieron en sus primarias de forma directa, sin nada en medio que distorsionara esa voluntad popular. No todo salió como los líderes preferían, pero ellos entendieron algo esencial: la política es el arte de lo posible porque, primero, es el arte de poner atención y dedicar tiempo a la auscultación y la investigación. Escuchar y respetar las singularidades no es renunciar a los principios. Es tomarse en serio a la gente.

La segunda decisión fue hablar de lo que pesaba en el bolsillo y en la vida cotidiana. Schumer resumió el mensaje en tres C: costos, caos y corrupción. Costos: la despensa, la vivienda, la salud, la electricidad. Caos: los sobresaltos de la administración en materia comercial y de política exterior. Corrupción: la exigencia de que el poder sirva a la ciudadanía, no a intereses particulares. Tres palabras fáciles de recordar porque nombran preocupaciones reales.

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Pero hubo una tercera lección, quizá la más importante: no basta con tener el mensaje correcto. Hay que tener a la persona adecuada para transmitirlo.

Los demócratas abrieron espacio a nuevos rostros, trayectorias distintas y liderazgos que no parecieran simples reediciones de una clase política desgastada. No todos los vencedores eran nuevos ni jóvenes, pero representaban una renovación respecto a candidatos repetidos o de las familias o dinastías de siempre en cada región.

Sobre todo, los demócratas comprendieron la importancia de la integridad personal. Porque resulta difícil hablar contra la corrupción cuando quien lo hace arrastra cuestionamientos sobre su propia conducta. La honestidad exige coherencia entre las palabras, la trayectoria y los hechos. La integridad no se improvisa en una campaña. Se construye durante toda una vida.

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La novedad tampoco es cuestión de edad. Significa ofrecer una forma distinta de ejercer el liderazgo, sin reproducir automáticamente los mismos personajes, los mismos conflictos y las mismas prácticas que han agotado la confianza pública.

Hay algunas afinidades entre distintas agendas demócratas (proteger el acceso a la salud, contener los costos y cuestionar una economía que concentra beneficios) y la prosperidad compartida que propone Morena, pero no son partidos ni países idénticos. Precisamente por eso debemos aprender del método y no copiar la receta.

Nuevo León merece esa atención a lo particular. Somos un estado industrial, emprendedor, universitario y trabajador. ¿Qué puede ofrecerle la Transformación a Nuevo León? Inversión con certeza, empleo, seguridad, movilidad, agua, aire limpio y oportunidades para todas las colonias. ¿Y qué espera Nuevo León de la Transformación? Honestidad para cuidar los recursos, capacidad para ejecutar, cercanía para escuchar y carácter para cumplir.

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La Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha trazado con el Plan México una ruta de industrialización y crecimiento con justicia. Nuestro reto es darle identidad norteña, recuperar la tradición del Capitalismo Social y traducirla en resultados. Gobernando Escobedo aprendí que atraer empresas y fortalecer el tejido social son tareas que se complementan, no que compiten y lo he repetido por más de 5 años.

En cualquier caso, la enseñanza estadounidense no es que exista una fórmula mágica para ganar. Es que un proyecto puede tener principios nacionales y escuchar las necesidades de cada territorio, renovar sus liderazgos y exigir integridad a quienes lo representan.

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Porque la política no consiste en ponerle el mismo traje a todos los estados. Consiste en entender qué necesita cada uno y encontrar personas con la honestidad, la capacidad y la cercanía para cumplirle. Eso es política real.

*Andrés Mijes es presidente municipal de General Escobedo, Nuevo León, y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.