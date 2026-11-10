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La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

La participante llegó al borde del colapso con sus discos de masa, protagonizó un cruce con Karina Mazzocco y terminó sorprendiendo al jurado con un error en la cantidad de capas de su rogel

La noche de última chance en MasterChef Celebrity exigió la preparación de una torta rogel a los participantes (Video: Instagram)

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La China Ansa tuvo una noche para el olvido en MasterChef Celebrity (Telefe) al borde de las lágrimas, con discos de masa repartidos en seis hornos ajenos y una acusación de robo que terminó en carcajadas. La noche de la última chance tuvo como desafío la elaboración de una torta rogel, una preparación de alta complejidad técnica que puso a prueba la resistencia emocional de los participantes, y la periodista no fue la excepción.

Mientras el tiempo corría y los minutos finales se agotaban, la periodista entró en crisis al terminar horneado las masas de su rogel en los hornos de sus compañeros. “Tengo un disco en cada horno, uno el de Juli Poggio, uno el de la Geuna, uno el de Karina Mazzocco, uno el de Edith Hermida, uno el de Rocío y uno el de Lizy. Estoy frágil”, admitió la participante con la voz quebrada.

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Maru Botana contuvo a la periodista frente a la angustia que le provocó la prueba técnica
Maru Botana contuvo a la periodista frente a la angustia que le provocó la prueba técnica

Fue entonces cuando Maru Botana se acercó a contenerla. La pastelera le pidió que no llorara y la guió para que avanzara con la preparación. “Yo soy así. Me angustio si a mi hijo le va mal y me angustio si no se me pone el bollo como tiene que estar”, le explicó Ansa entre lágrimas, en una confesión que mezcló lo doméstico con lo competitivo. La intervención de Botana fue clave: le entregó los discos listos y la alentó a seguir. También Poggio, en cuanto terminó su propia preparación, fue a asistirla.

La recuperación emocional de la participante llegó de la mano de un resultado inesperado en el horno. “De repente sale un disco más o menos crocante con un lindo color y ya me empiezo a ilusionar de nuevo”, relató Ansa, quien también se autodefinió con honestidad: “Estoy ciclotímica”. El estado de ánimo de la presentadora oscilaba al ritmo de cada bandeja que salía del horno.

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Pero la angustia por el tiempo no fue el único traspié de la noche. Antes de terminar de armar la torta, la periodista descubrió que faltaba uno de sus discos y no tardó en señalar a una responsable: “Alguien me afanó mi disco del horno”. La acusada resultó ser Mazzocco, quien reconoció que podría haberlo retirado por error, ya que las capas de la China estaban repartidas en los hornos de varios compañeros y la confusión era comprensible.

Ansa acusó en tono de broma a Karina Mazzocco por la desaparición de una de las capas de su torta
Ansa acusó en tono de broma a Karina Mazzocco por la desaparición de una de las capas de su torta

El episodio no quedó ahí. Al finalizar la cocina, Ansa volvió sobre el asunto y, con una sonrisa, le dijo: “Te la robaste... ¡mentira, Kari!”, dejando en claro que era una broma. Sin embargo, Karina Mazzocco no tomó el comentario con tanta ligereza y reaccionó visiblemente molesta: “China tramposa, va a quedar que soy una ladrona, ahora no te doy un abrazo”. Desde su estación, Edith Hermida observó el intercambio y lanzó su propio veredicto sin filtros: “No se hacen cargo, son dos falsas”.

Cuando llegó el momento de presentar el rogel ante el jurado, la torta de Ansa sorprendió por una razón inesperada: en lugar de las ocho capas solicitadas, había elaborado diez. El detalle no pasó inadvertido para Germán Martitegui, quien valoró el esfuerzo pero cuestionó el merengue, que a su juicio lucía como “un marshmallow”. Ante la consulta sobre cómo lo había preparado, Ansa respondió con su estilo característico: “¿Está espectacular o no?”. La respuesta del chef fue tajante: “Nadie dijo que está espectacular, te estamos preguntando cómo lo hiciste”.

Maru, en cambio, fue más generosa en su devolución. “Con todo lo que pasaste, está perfecto, pensé que no ibas a llegar a presentar ni dos capas”, le dijo la pastelera tras probar la torta.

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